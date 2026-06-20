ΗΠΑ: Το πρόγραμμα SNAP αλλάζει την πολιτική των εταιρειών τροφίμων

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Μια νέα πρόκληση για τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ έχει δημιουργήσει η αυξανόμενη πίεση για την εξαίρεση συγκεκριμένων τροφίμων από τη χρήση των κουπονιών ομοσπονδιακής επισιτιστικής βοήθειας, του περίφημου προγράμματος SNAP.

Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, από τον Μάιο, είχε εγκρίνει τις εξαιρέσεις αυτές από τους περιορισμούς τροφίμων για τα οφέλη του Προγράμματος Συμπληρωματικής Βοήθειας Διατροφής σε 23 πολιτείες, επηρεάζοντας περίπου το ένα τρίτο όλων των συμμετεχόντων στο SNAP, σύμφωνα με την Numerator.

Σύμφωνα με το CNBC, εκτιμάται ότι οι περιορισμοί θα μπορούσαν να μειώσουν τις πωλήσεις τροφίμων και ποτών έως και 830 εκατομμύρια δολάρια φέτος, καθώς οι καταναλωτές είτε θα μετατοπίσουν τις δαπάνες σε εγκεκριμένα προϊόντα είτε θα τις μειώσουν συνολικά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Γκρεγκ Φόραν διευκρίνισε πως οι καταναλωτές παραμένουν υπό πίεση εν μέρει λόγω των μειωμένων παροχών SNAP, καθώς και των υψηλότερων τιμών ενέργειας «συμπιέζοντας τους προϋπολογισμούς τους για πιο προσεκτικές

δαπάνες μόνο προς τα απολύτως απαραίτητα».

Η Αϊόβα έγινε πρόσφατα η πρώτη πολιτεία που κωδικοποίησε στοιχεία του κινήματος «Make America Healthy Again» ή MAHA

Το κίνημα MAHA στις ΗΠΑ

Οι περισσότερες απαλλαγές επικεντρώνονται στον περιορισμό της κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών και προϊόντων ζαχαροπλαστικής, σηματοδοτώντας μια στοχευμένη προσέγγιση και όχι ευρείς περιορισμούς στα τρόφιμα. Καθώς το κίνημα εξαπλώνεται, αναγκάζει τις μεγάλες εταιρείες συσκευασμένων τροφίμων να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των αγοραστών και να αξιολογούν εάν χρειάζεται να αναδιαμορφώσουν τις σειρές προϊόντων – αν και πολλές από αυτές έχουν ήδη αλλάξει αυτό που προσφέρουν μετά την αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών τα τελευταία χρόνια.

Η Αϊόβα έγινε πρόσφατα η πρώτη πολιτεία που κωδικοποίησε στοιχεία του κινήματος «Make America Healthy Again» ή MAHA, εγκρίνοντας νομοθεσία που στοχεύει στις τεχνητές χρωστικές τροφίμων, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα στα σχολεία και τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του SNAP.

«Συνολικά, αυτό το νομοσχέδιο προάγει την υγεία και την ευεξία κάθε πολίτη της Αϊόβα σήμερα και για τις επόμενες γενιές», είχε επισημάνει η κυβερνήτης της Αϊόβα, Κιμ Ρέινολντς, όταν υπέγραψε το μέτρο τον περασμένο μήνα.

Πρόσθεσε ότι ο νόμος βοηθά στην «επαναπροσδιορισμό των ομοσπονδιακών προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας στον πραγματικό σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν: την παροχή βοήθειας σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα για να έχουν πρόσβαση σε θρεπτικά τρόφιμα».

Ο νόμος απαγορεύει αρκετές συνθετικές χρωστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των Red 40 και Yellow 5, από τα περισσότερα σχολικά γεύματα και τους αυτόματους πωλητές K-12, ενώ παράλληλα περιορίζει τους δικαιούχους του SNAP από τη χρήση παροχών για την αγορά προϊόντων όπως αναψυκτικά και γλυκά.

Η Walmart είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις δαπάνες SNAP, καταλαμβάνοντας περίπου το ένα τέταρτο όλων των χρημάτων για είδη παντοπωλείου σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την Numerator

Τι κάνουν οι εταιρείες

Σε ένα συνέδριο της Goldman Sachs τον Μάιο, η εταιρεία Hershey δήλωσε ότι έχει ερευνητές στο Τέξας που διεξάγουν συνεντεύξεις σε καταστήματα με αγοραστές που λαμβάνουν τα κουπόνια SNAP για να κατανοήσουν πώς μεταβάλλεται η αγοραστική συμπεριφορά υπό τους νέους περιορισμούς στην πολιτεία.

«Έχουμε παρατηρήσει κάποια αβεβαιότητα στους καταναλωτές στο ταμείο καθώς τίθενται σε ισχύ νέοι περιορισμοί», εξήγησε εκπρόσωπος της Hershey στο CNBC. «Αναμένουμε ότι αυτό θα βελτιωθεί καθώς η λειτουργία των καταστημάτων βελτιώνεται, οι κανόνες γίνονται σαφέστεροι και οι χρήστες του SNAP μπορούν να σχεδιάζουν και να προϋπολογίζουν με μεγαλύτερη βεβαιότητα».

Η εταιρεία μελετά τα πάντα, από τις αντικαταστάσεις προϊόντων έως τις συμβιβασμούς στον προϋπολογισμό, προσφέροντας μια πρώιμη εικόνα για το πώς οι μεγάλοι κατασκευαστές τροφίμων προετοιμάζονται για μια δυνητικά σημαντική μετατόπιση στη ζήτηση των καταναλωτών.

Πολλά από τα προϊόντα που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στις αλλαγές παράγονται από μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, όπως η Kraft Heinz., PepsiCo, Coca-Cola, General Mills, Nestle.

Ωστόσο, ο CEO της πολυεθνικής Μαρκ Σμάκερ πρόσθεσε στο CNBC ότι αναμένει οι αλλαγές στην πολιτική των SNAP να έχουν πιο ήπιο αντίκτυπο.

«Θα έλεγα ότι το τρέχον περιβάλλον δεν είναι και τόσο διαφορετικό από αυτό που έχουμε δει με την πάροδο του χρόνου και μέχρι στιγμής ορισμένες από τις τροποποιήσεις δεν έχουν πραγματικά ουσιαστικό αντίκτυπο στην επιχείρησή μας», είπε.

Ωστόσο, τα προϊόντα Twinkies και Donettes — το τελευταίο εκ των οποίων είδε τις καθαρές πωλήσεις να αυξάνονται κατά 13% το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με την εταιρεία — ενδέχεται να καταχωριστούν ως «υψηλά επεξεργασμένα σνακ».

Οι τρέχουσες απαλλαγές SNAP σε πολιτείες όπως το Τέξας επικεντρώνονται κυρίως σε γλυκά και ζαχαρούχα ποτά, όχι σε κέικ και σνακ. Ωστόσο, ορισμένες πολιτείες έχουν προτείνει ευρύτερους ορισμούς που θα μπορούσαν τελικά να περιλαμβάνουν συσκευασμένα επιδόρπια και γλυκά αρτοσκευάσματα.

Οι περιορισμοί στο τι μπορούν να αγοράσουν οι καταναλωτές με ομοσπονδιακή βοήθεια, είναι μόνο μία από τις αλλαγές που παρακολουθούν οι εταιρείες τροφίμων στις ΗΠΑ

Ποιοι δικαιούνται τα κουπόνια

Ταυτόχρονα, λιγότεροι Αμερικανοί λαμβάνουν ακόμη και τα επιδόματα. Μια ανάλυση εκτιμά ότι 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει την οικονομική τους βοήθεια από το SNAP αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε πέρυσι ένα εκτεταμένο νομοσχέδιο που περιορίζει την επιλεξιμότητα.

Πολλά νοικοκυριά στις ΗΠΑ δυσκολεύτηκαν να πληρώσουν για είδη σούπερ μάρκετ μετά τις αλλαγές. Οι περιορισμοί οδήγησαν επίσης σε λιγότερα χρήματα που διοχετεύονται στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Η Walmart είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις δαπάνες SNAP, καταλαμβάνοντας περίπου το ένα τέταρτο όλων των χρημάτων για είδη παντοπωλείου σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την Numerator. Οι Kroger, Costco και Amazon ακολουθούν με περίπου 8%, 6% και 5% αντίστοιχα.

Οι περιορισμοί στο τι μπορούν να αγοράσουν οι καταναλωτές με ομοσπονδιακή βοήθεια, είναι μόνο μία από τις αλλαγές που παρακολουθούν οι εταιρείες τροφίμων.

Οι General Mills, Kraft Heinz και Target έχουν δεσμευτεί να καταργήσουν σταδιακά ορισμένα τεχνητά χρώματα και πρόσθετα έως το 2027

Ο ρόλος του RFK

Σε ακρόαση της Επιτροπής Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Συντάξεων της Γερουσίας τον Απρίλιο, ο Υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι «θα υποστήριζε» την απαγόρευση της τηλεοπτικής διαφήμισης πρόχειρου φαγητού. Το υπουργείο δεν έχει ακόμη λάβει μέτρα για την εισαγωγή μιας τέτοιας απαγόρευσης.

Ανταποκρινόμενοι τόσο στην πρωτοβουλία MAHA του Κένεντι όσο και στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών, οι κατασκευαστές τροφίμων έχουν επίσης επιταχύνει τις προσπάθειες για την ανασύνθεση των προϊόντων και τη μείωση των συνθετικών συστατικών σε προϊόντα όπως τα Kool-Aid, Fanta, Doritos και Flamin’ Hot Cheetos, τα οποία περιέχουν χρωστικές όπως το Red 40 και το Yellow 5.

Οι General Mills, Kraft Heinz και Target έχουν δεσμευτεί να καταργήσουν σταδιακά ορισμένα τεχνητά χρώματα και πρόσθετα έως το 2027 ή νωρίτερα.

Η Nestle ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ολοκλήρωσε εγκαίρως τη δέσμευσή της να εξαλείψει πλήρως τις χρωστικές ουσίες για τρόφιμα, φάρμακα και καλλυντικά από το χαρτοφυλάκιο τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ.