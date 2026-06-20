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Τεχνητή νοημοσύνη: «Φρένο» στη χρήση AI από ηγετικές εταιρείες λόγω αυξημένου κόστους

Ανώτατα όρια στη χρήση σε τεχνητή νοημοσύνη βάζουν στους εργαζομένους τους κολοσσοί όπως Amazon, Walmart, Cisco, Uber και Meta - Η χρήση AI agents εκτοξεύει τις δαπάνες

World 20.06.2026, 14:45
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Τεχνητή νοημοσύνη: «Φρένο» στη χρήση AI από ηγετικές εταιρείες λόγω αυξημένου κόστους
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Περιορίζουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε εργαζομένους τους πολλές εταιρείες, καθώς το κόστος εφαρμογής της τεχνολογίας σε μεγάλη κλίμακα αρχίζει να δοκιμάζει τους εταιρικούς προϋπολογισμούς

Στις εταιρείες συγκαταλέγονται κολοσσοί όπως Amazon, Walmart, Cisco, Uber και Meta, οι οποίοι υιοθέτησαν πρώτοι την AI στην οργάνωση της λειτουργίας τους, όμως σήμερα βάζουν ανώτατα όρια και αποθαρρύνουν τη σπάταλη χρήση, ή σπρώχνουν του υπαλλήλους τους σε φθηνότερα μοντέλα. Ο στόχος; Να διατηρήσουν υπό έλεγχο τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Σήμερα, παρατηρείται μια νέα φάση στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις εταιρείες.

Καθώς οι εργαζόμενοι στρέφονται ​​από τα chatbots στους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι μπορούν να εκτελούν πολύπλοκες εργασίες αυτόνομα, απαιτώντας την ίδια ώρα πολύ περισσότερη υπολογιστική ισχύ, οι εταιρείες αναγκάζονται να εξετάσουν λεπτομερώς αν κάθε ερώτημα ή ανάθεση εργασίας σε AI agent αξίζει το κόστος.

Η θρυαλλίδα για τη μετατόπιση αυτή εντοπίζεται στην αλλαγή του μοντέλου χρεώσεων που εισήγαγαν νωρίτερα φέτος εταιρείες AI όπως η Anthropic και η OpenAI.

Πλεόν η χρέωση δεν γίνεται μέσω συνδρομής αλλά διά υπολογισμού των tokens – πρόκειται για δομικά στοιχεία του κειμένου που επεξεργάζονται τα LLMs όπως το Claude ή το ChatGPT.

Με την αλλαγή αυτή, οι εταιρείες που έχουν εισαγάγει στη ροή εργασιών τους την τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο άμεσα εκτεθειμένες στο κόστος χρήσης.

«Το κόστος των υπολογιστικών συστημάτων αρχίζει πλέον να εισέρχεται στο μυαλό τόσο των οικονομικών διευθυντών όσο και των διοικητικών συμβουλίων. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν διδαχθεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φθηνή ή δωρεάν, όμως αυτό σίγουρα δεν ισχύει», δήλωσε στους Financial Times ο Costi Perricos, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Deloitte.

Αλλά και ο Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι το κόστος είχε αναδειχθεί σε «τεράστιο πρόβλημα» για τους πελάτες της εταιρείας φέτος.

Τεχνητή νοημοσύνη

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Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Uber, Άντριου ΜακΝτόναλντ, δήλωσε ότι γίνεται «ολοένα και πιο δύσκολο να δικαιολογήσει» την επένδυσή της σε tokens τεχνητής νοημοσύνης. «Είναι πολύ δύσκολο να χωρέσει κανείς μια γραμμή μεταξύ αυτών των στατιστικών και να πει ‘ΟΚ, τώρα παράγουμε περίπου 25% πιο χρήσιμα χαρακτηριστικά για τους καταναλωτές’», είπε σε πρόσφατο podcast.

Η εταιρεία μεταφορών εισήγαγε ανώτατα όρια χρήσης, περιορίζοντας τους εργαζομένους σε 1.500 δολάρια σε μηνιαίες δαπάνες tokens για μεμονωμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αφού εξάντλησε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της για την τεχνητή νοημοσύνη για το 2026 μέχρι τον Απρίλιο.

Περιορισμούς στη χρήση tokens έχει θέσει και ο αμερικανικός γίγαντας λιανικής πώλησης Walmart στους εργαζομένους του. Ο Suresh Kumar, παγκόσμιος CTO της Walmart, δήλωσε ότι η χρήση της vibe-coding πλατφόρμας Code Puppy στην εταιρεία έχει «πραγματικά εκτοξευθεί». «Αυτή είναι τώρα μια ευκαιρία για εμάς να κάνουμε ένα βήμα πίσω», είπε, προσθέτοντας ότι οι εργαζόμενοι έχουν αναλάβει την ευθύνη να εντοπίσουν τα καταλληλότερα εργαλεία για τις εργασίες τους.

Τόσο η Amazon όσο και η Meta έχουν κατασκευάσει και αναπτύξει τα δικά τους μοντέλα, συνεχίζουν όμως να εξαρτώνται από τρίτους, όπως η Anthropic, για μοντέλα και εργαλεία όπως το Claude Code.

Την ίδια ώρα, οι ομάδες και οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης προσπαθούν να απομακρύνουν τους χρήστες από τα ακριβά μοντέλα αιχμής, όταν αυτά δεν είναι απαραίτητα και αντικαθιστώντας τα με φθηνότερες εκδόσεις. Ο Kyle Daigle, διευθύνων σύμβουλος του GitHub, δήλωσε ότι η Microsoft είχε επικοινωνήσει με πελάτες της πριν από την εφαρμογή αλλαγών στις τιμές για να συζητήσει την «καταλληλότητα και τον σκοπό» με τους προγραμματιστές.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs προέβλεψαν τον περασμένο μήνα ότι η χρήση πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσει σε 24πλάσια αύξηση της κατανάλωσης token έως το 2030 και ότι η τεράστια αύξηση της ζήτησης θα επιδεινώσει την έλλειψη τσιπ τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Ενώ η χρήση token και οι δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη από τις επιχειρήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, οι προσπάθειες περιορισμού του κόστους θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη των μεγαλύτερων εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, όπως το Anthropic και το OpenAI, τα οποία σχεδιάζουν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο αργότερα φέτος με αποτιμήσεις σχεδόν τρισεκατομμυρίων δολαρίων

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