Starbucks: Σε τροχιά ανακατατάξεων με απολύσεις – Το στοίχημα των 40.000 καταστημάτων παγκοσμίως

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Σε απολύσεις υπαλλήλων στα κεντρικά γραφεία του Λονδίνου και του Χονγκ Κονγκ, τα οποία επιβλέπουν τμήματα των διεθνών δραστηριοτήτων, προχώρησε η Starbucks. Την ίδια ώρα, προσφέρει στους δικαιοδόχους μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στη διαχείριση των καταστημάτων της εκτός των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, η εταιρεία προχώρησε σε περικοπή περίπου του 20% του προσωπικού, ή περίπου 60 θέσεων εργασίας, στο γραφείο του Χονγκ Κονγκ που επιβλέπει την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Επίσης, κατήργησε περίπου 120 θέσεις εργασίας στο Λονδίνο, όπου βρίσκεται η έδρα των δραστηριοτήτων της στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Το τελευταίο διάστημα η πολυεθνική αλυσίδα καφέ έχει θέσει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της την αναδιάρθρωση των εταιρικών της ομάδων, με στόχο τη μείωση του κόστους και την κατάργηση των περιττών επιπέδων διοίκησης αλλά και θέσεων εργασίας που επικεντρώνονται στον συντονισμό των εργασιών.

Ως προς τον τζίρο της, η εταιρεία είδε σημάδια ανάκαμψης, αφού λάνσαρε νέα προϊόντα, ανανέωσε τη στρατηγική μάρκετινγκ και υλοποίησε την αναδιαμόρφωση των καταστημάτων της.

Στη δικαιοχρησία ποντάρει Starbucks

Με εξαίρεση τη Βόρεια Αμερική, η Starbucks απομακρύνεται από την άμεση διαχείριση των καταστημάτων της, παραχωρώντας αντ’ αυτού στους δικαιοδόχους μεγαλύτερο έλεγχο επί της επιχείρησης.

Τι προσδοκά η Starbucks από τα παραπάνω; Να απελευθερώσει χρόνο και χρήματα, ώστε να τα διαθέσει έπειτα στα καταστήματα που ανήκουν στην ίδια, τα οποία συγκεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η εταιρεία προσανατολίζεται στον πολλαπλασιασμό του αριθμού των διεθνών καταστημάτων της σε περίπου 40.000, κυρίως μέσω εξωτερικών συνεργατών.

Πέρυσι, η Starbucks σύναψε κοινοπραξία για τις δραστηριότητές της στην Κίνα, ενώ εξετάζει επιλογές για τις δραστηριότητές της στην Ιαπωνία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News.

Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η εταιρεία μεταφέρει ορισμένες αρμοδιότητες στους δικαιοδόχους ή σε εταιρικές ομάδες σε γραφεία όπως αυτό του Σιάτλ, τα οποία εξυπηρετούν πολλές γεωγραφικές περιοχές.

Σερί ανοδικών πωλήσεων – Αύξηση στην τιμή μετοχών

Οι συγκριτικές πωλήσεις των διεθνών δραστηριοτήτων της Starbucks αυξήθηκαν κατά περίπου 3% κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου 2026, που έληξε στις 29 Μαρτίου, καταγράφοντας έτσι τρία συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης.

Επισημαίνεται ότι οι μετοχές της εταιρείας, οι οποίες έκλεισαν στα 100,65 δολάρια στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Πέμπτη, έχουν σημειώσει άνοδο 20% μέχρι στιγμής φέτος.