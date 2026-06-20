Ιράν: Ο Γουίτκοφ στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων – Ο Ρούμπιο στη Μέση Ανατολή

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Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε χθες Παρασκευή ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος μη κατονομαζόμενη πηγή του στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Γουίτκοφ μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων, ενώ ο Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί

Ο γαμπρός του κ. Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σχεδιάζει περιοδεία στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα, και αναμένεται να επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν, ανέφερε επίσης ρεπόρτερ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios χθες, επικαλούμενος δυο πηγές του.

Στο ΣΣΚ ο Ρούμπιο

Αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο με τους ομολόγους του του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ), πρόσθεσε κατόπιν, επικαλούμενος τρίτη πηγή που δεν κατονόμασε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε όταν του ζήτησε να σχολιάσει την πληροφορία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πηγή: ΑΠΕ