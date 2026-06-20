Καύσωνας: Καμίνι η Γαλλία, σε επιφυλακή Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία

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Ένα νέο ισχυρό κύμα καύσωνα σαρώνει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40°C και τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι τα ακραία φαινόμενα συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή.

Στη Γαλλία, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ανακοίνωσε την επέκταση του πορτοκαλί συναγερμού σε 53 διοικητικά διαμερίσματα από το μεσημέρι της Παρασκευής (19/6). Το φαινόμενο αναμένεται να είναι εκτεταμένο, παρατεταμένο και ιδιαίτερα έντονο, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας και προκαλώντας ήδη προβλήματα σε υποδομές και εκδηλώσεις.

Ο καύσωνας, ο δεύτερος που καταγράφεται φέτος στη Γαλλία, επεκτείνεται σημαντικά. Από το μεσημέρι της Παρασκευής προστέθηκαν 27 νέα διαμερίσματα στα 26 που ήδη βρίσκονταν σε καθεστώς επιτήρησης.

Το κύμα ζέστης εκτείνεται από τα νοτιοδυτικά έως τα βορειοανατολικά της χώρας, με τις αρχές να προειδοποιούν για συνθήκες που χαρακτηρίζονται «εκτεταμένες, παρατεταμένες και έντονες». Την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν μεταξύ 34 και 36 βαθμών Κελσίου σε περιοχές από το δυτικό Κεντρικό Ορεινό Σύμπλεγμα έως τα βορειοανατολικά, ενώ κοντά στη Γαλλική Ριβιέρα και την Κορσική αναμένεται να φτάσουν έως και τους 38°C.

Στην περιοχή του Παρισιού και της Ιλ-ντε-Φρανς, οι θερμοκρασίες προβλέπεται να αγγίξουν τους 36 έως 37°C, τιμές που πλησιάζουν τα ιστορικά ρεκόρ του Ιουνίου.

Παρά τη μικρή υποχώρηση που αναμένεται το Σάββατο στα βόρεια και βορειοδυτικά, από την Κυριακή προβλέπεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, με τον καύσωνα να εντείνεται εκ νέου σε ολόκληρη τη χώρα έως την Τρίτη. Σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα στα δυτικά και στο κεντρικό τμήμα μεταξύ των ποταμών Γκαρόννης και Λίγηρα, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν έως και τους 40°C.

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν κρίσιμες υποδομές. Η σιδηροδρομική εταιρεία SNCF προχώρησε σε ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ η κρατική εταιρεία ενέργειας EDF προειδοποίησε ότι τρεις πυρηνικοί σταθμοί ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή τους την επόμενη εβδομάδα, λόγω της υπερθέρμανσης των υδάτων στους ποταμούς Ροδανό και Γκαρόννη.

Παράλληλα, αρκετοί δήμοι έχουν προχωρήσει στην ακύρωση εκδηλώσεων της «Fête de la Musique», οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή, καθώς οι συνθήκες καύσωνα καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη τη διεξαγωγή υπαίθριων εκδηλώσεων.

Πιθανή κατάρριψη του ρεκόρ Ιουνίου στη Βρετανία

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, με θερμοκρασίες έως και 34°C. Μεγάλο τμήμα της νότιας Αγγλίας, μεταξύ αυτών και το Λονδίνο, έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό.

Το Met Office εκτιμά ότι το ιστορικό ρεκόρ Ιουνίου των 35,6 βαθμούς Κελσίου, που είχε καταγραφεί το 1957 και το 1976, ενδέχεται να ξεπεραστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Παράλληλα, η άνοιξη του 2026 ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία και την Ουαλία.

Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία σε επιφυλακή

Στην Ισπανία, οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη που επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των Βαλεαρίδων Νήσων, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς σε ανατολικές περιοχές.

Στην Ελβετία, η Βασιλεία βρίσκεται σε συναγερμό επιπέδου 4 σε πεντάβαθμη κλίμακα, με προβλεπόμενες θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς. Στη Γενεύη, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν θα προσέλθουν στα σχολεία τη Δευτέρα και την Τρίτη λόγω των συνθηκών καύσωνα.

Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για «ισχυρή έως ακραία θερμική καταπόνηση» σε μεγάλο μέρος της χώρας, με πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων.

Από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία έως την Αυστρία, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Στην Αυστρία, ο καύσωνας αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με πρόσκαιρες διακοπές από ισχυρές καταιγίδες στις δυτικές ορεινές περιοχές.