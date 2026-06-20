 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Weather"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(17) "Natural Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Καύσωνας: Καμίνι η Γαλλία, σε επιφυλακή Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία

Ο καύσωνας, ο δεύτερος που καταγράφεται φέτος στη Γαλλία, επεκτείνεται σημαντικά – Στην Ισπανία, οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη ενώ σε συναγερμό βρίσκεται και η Ελβετία

Κλιματική αλλαγή 20.06.2026, 11:11
Σχολιάστε
Καύσωνας: Καμίνι η Γαλλία, σε επιφυλακή Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένα νέο ισχυρό κύμα καύσωνα σαρώνει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40°C και τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι τα ακραία φαινόμενα συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή.

Στη Γαλλία, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ανακοίνωσε την επέκταση του πορτοκαλί συναγερμού σε 53 διοικητικά διαμερίσματα από το μεσημέρι της Παρασκευής (19/6). Το φαινόμενο αναμένεται να είναι εκτεταμένο, παρατεταμένο και ιδιαίτερα έντονο, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας και προκαλώντας ήδη προβλήματα σε υποδομές και εκδηλώσεις.

Ο καύσωνας, ο δεύτερος που καταγράφεται φέτος στη Γαλλία, επεκτείνεται σημαντικά. Από το μεσημέρι της Παρασκευής προστέθηκαν 27 νέα διαμερίσματα στα 26 που ήδη βρίσκονταν σε καθεστώς επιτήρησης.

Το κύμα ζέστης εκτείνεται από τα νοτιοδυτικά έως τα βορειοανατολικά της χώρας, με τις αρχές να προειδοποιούν για συνθήκες που χαρακτηρίζονται «εκτεταμένες, παρατεταμένες και έντονες». Την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν μεταξύ 34 και 36 βαθμών Κελσίου σε περιοχές από το δυτικό Κεντρικό Ορεινό Σύμπλεγμα έως τα βορειοανατολικά, ενώ κοντά στη Γαλλική Ριβιέρα και την Κορσική αναμένεται να φτάσουν έως και τους 38°C.

Στην περιοχή του Παρισιού και της Ιλ-ντε-Φρανς, οι θερμοκρασίες προβλέπεται να αγγίξουν τους 36 έως 37°C, τιμές που πλησιάζουν τα ιστορικά ρεκόρ του Ιουνίου.

Παρά τη μικρή υποχώρηση που αναμένεται το Σάββατο στα βόρεια και βορειοδυτικά, από την Κυριακή προβλέπεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, με τον καύσωνα να εντείνεται εκ νέου σε ολόκληρη τη χώρα έως την Τρίτη. Σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα στα δυτικά και στο κεντρικό τμήμα μεταξύ των ποταμών Γκαρόννης και Λίγηρα, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν έως και τους 40°C.

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν κρίσιμες υποδομές. Η σιδηροδρομική εταιρεία SNCF προχώρησε σε ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ η κρατική εταιρεία ενέργειας EDF προειδοποίησε ότι τρεις πυρηνικοί σταθμοί ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή τους την επόμενη εβδομάδα, λόγω της υπερθέρμανσης των υδάτων στους ποταμούς Ροδανό και Γκαρόννη.

Παράλληλα, αρκετοί δήμοι έχουν προχωρήσει στην ακύρωση εκδηλώσεων της «Fête de la Musique», οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή, καθώς οι συνθήκες καύσωνα καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη τη διεξαγωγή υπαίθριων εκδηλώσεων.

Πιθανή κατάρριψη του ρεκόρ Ιουνίου στη Βρετανία

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, με θερμοκρασίες έως και 34°C. Μεγάλο τμήμα της νότιας Αγγλίας, μεταξύ αυτών και το Λονδίνο, έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό.

Το Met Office εκτιμά ότι το ιστορικό ρεκόρ Ιουνίου των 35,6 βαθμούς Κελσίου, που είχε καταγραφεί το 1957 και το 1976, ενδέχεται να ξεπεραστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Παράλληλα, η άνοιξη του 2026 ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία και την Ουαλία.

Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία σε επιφυλακή

Στην Ισπανία, οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη που επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των Βαλεαρίδων Νήσων, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς σε ανατολικές περιοχές.

Στην Ελβετία, η Βασιλεία βρίσκεται σε συναγερμό επιπέδου 4 σε πεντάβαθμη κλίμακα, με προβλεπόμενες θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς. Στη Γενεύη, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν θα προσέλθουν στα σχολεία τη Δευτέρα και την Τρίτη λόγω των συνθηκών καύσωνα.

Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για «ισχυρή έως ακραία θερμική καταπόνηση» σε μεγάλο μέρος της χώρας, με πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων.

Από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία έως την Αυστρία, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Στην Αυστρία, ο καύσωνας αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με πρόσκαιρες διακοπές από ισχυρές καταιγίδες στις δυτικές ορεινές περιοχές.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Starbucks: Σε τροχιά ανακατατάξεων με απολύσεις – Το στοίχημα των 40.000 καταστημάτων παγκοσμίως
World

Απολύσεις σε Starbucks - Γιατί ποντάρει στους εξωτερικούς συνεργάτες
Heathrow: Οριακό το οικονομικό όφελος από τον τρίτο διάδρομο
World

Heathrow: Το σχέδιο των 33 δισ. λιρών και το αμφισβητούμενο οικονομικό όφελος
Οχήματα: Ποιοι κερδίζουν απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Οχήματα: Ποιοι κερδίζουν απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης
Τουρισμός: «Ανάσα» στην αγορά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Τουρισμός

«Ανάσα» στον τουρισμό μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φρένο» στη χρήση AI από ηγετικές εταιρείες λόγω αυξημένου κόστους
World

«Σφίγγουν τα λουριά» στη χρήση ΑΙ πολυεθνικοί κολοσσοί
Berenberg: Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας
Business

Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας Berenberg

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Berenberg: Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας
Business

Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας Berenberg

Η Berenberg βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς εποπτικής παρέμβασης, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία του ιστορικού τραπεζικού ομίλου

Νατάσα Σινιώρη
Aldi: Επενδύσεις ύψους 9 δισ. για νέα καταστήματα στις ΗΠΑ – Ποια είναι η στρατηγική της
World

H Aldi πατάει γκάζι με πλάνο επέκτασης 9 δισ. στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ η Aldi ήδη κατακτά μερίδιο αγοράς με ρυθμό που την τοποθετεί στην ίδια ομάδα με τους κολοσσούς του λιανικού εμπορίου Walmart, Sam's Club και Costco

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Funds: «Ανοίγει» την πόρτα των μεγάλων κεφαλαίων η Αθήνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανοίγει» την πόρτα των μεγάλων κεφαλαίων η Αθήνα

Βήματα για την προσέλκυση μεγάλων funds managers κάνει η Αθήνα - Οι πρώτες αλλαγές που μπορεί να καταστήσουν την Αθήνα επενδυτικό κόμβο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Όμιλος ΟΤΕ: Ενιαίο brand Telekom και επέκταση του Magenta portfolio
Τηλεπικοινωνίες

Telekom και Magenta στο επίκεντρο της νέας εποχής του ΟΤΕ

Η αλλαγή από Cosmote Telekom σε Telekom θα γίνει σταδιακά έως το τέλος του 2026 - Ο ΟΤΕ ενισχύει τη διεθνή του ταυτότητα, με το Magenta portfolio να εξελίσσεται σε κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του

Γιώργος Πολύζος
Build to Rent: Το νέο στοίχημα για περισσότερα σπίτια στην αγορά
Ακίνητα

Το νέο στοίχημα για περισσότερα σπίτια στην αγορά

Το πρόγραμμα «Κατασκευάζω - Νοικιάζω» (Build to Rent) φιλοδοξεί να δημιουργήσει περισσότερες κατοικίες προς ενοικίαση και να ενισχύσει έτσι την προσφορά ακινήτων στην αγορά

Αθανασία Ακρίβου
Ακατάσχετος λογαριασμός: Τι πρέπει να δηλώσετε για να προστατευτείτε [πίνακες]
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τα «ψιλά» γράμματα για τον ακατάσχετο - Τα βήματα στο Taxis [πίνακες]

Ο ακατάσχετος λογαριασμός ισχύει ανά φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα

Ανδρομάχη Παύλου
Reckitt: Καθυστερημένες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της κρίσης στο Ιράν
World

Reckitt: Η γεωπολιτική αναταραχή φέρνει νέες προκλήσεις για τον κολοσσό

Η Reckitt προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στο κόστος και την καταναλωτική ζήτηση

Νατάσα Σινιώρη
Σούπερ μάρκετ: Πόσο μας «κοστίζει» η καθαριότητα στην Ελλάδα;
Economy

Πόσο μας «κοστίζει» η καθαριότητα στην Ελλάδα;

Ποιες είναι οι διαφορές και οι ομοιότητες σε ένα καλάθι καθαριότητας σε σούπερ μάρκετ σε Ελλάδα και ΕΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Κλιματική αλλαγή
Καύσωνας: Καμίνι η Γαλλία, σε επιφυλακή Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία
Κλιματική αλλαγή

«Βράζει» η Ευρώπη - Καμίνι η Γαλλία, σε επιφυλακή Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία

Ο καύσωνας, ο δεύτερος που καταγράφεται φέτος στη Γαλλία, επεκτείνεται σημαντικά – Στην Ισπανία, οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη ενώ σε συναγερμό βρίσκεται και η Ελβετία

Καύσωνας: Θερμοκρασίες ρεκορ απειλούν το ενεργειακό δίκτυο της Γαλλίας
Κλιματική αλλαγή

O καύσωνας απειλεί το ενεργειακό δίκτυο της Γαλλίας

Στα όριά τους θα ωθήσει ο καύσωνας τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλίας λόγω της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης για κλιματισμό

Greenpeace: Εκτοξεύτηκαν στα 13,6 εκατ. οι «πρόσφυγες» κλιματικών καταστροφών
Κλιματική αλλαγή

Greenpeace: Εκτοξεύτηκαν στα 13,6 εκατ. οι «πρόσφυγες» κλιματικών καταστροφών

Οι ένοπλες συρράξεις και τα βίαια επεισόδια, άλλη κύρια αιτία των εξαναγκαστικών εσωτερικών εκτοπισμών, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών για ειδικό χωροταξικό: Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών για ειδικό χωροταξικό: Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά

Οι παρατηρήσεις που υποβάλλει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών ανά άρθρο στο νέο χωροταξικό για ΑΠΕ

Αυτοκίνητα: Ηλεκτρικό ένα στα τέσσερα νέα οχήματα που πουλήθηκαν παγκοσμίως
Ηλεκτροκίνηση

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα «κατακτούν» την αγορά οχημάτων

Η μέση τιμή στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μειώθηκε κατά περίπου 6% στη Γερμανία και περίπου 2% στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, κυρίως λόγω της εισόδου φθηνότερων νέων μοντέλων

Αποθήκευση ενέργειας: Από μπαταρίες λίγων ωρών στις αποθήκες πολλών ημερών
Αποθήκευση Ενέργειας

Το νέο στοίχημα της ενέργειας: Αποθήκευση για ημέρες, όχι για ώρες

Εξοικονόμηση 150-250 εκατ. τον χρόνο ανά γιγαβάτ από αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας, όπως η αντλησιοταμίευση, «βλέπει» νέα μελέτη των Eurelectric και AFRY

Μάχη Τράτσα
COP26: Ο ηλεκτρισμός ως εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων
Green

COP26: Ο ηλεκτρισμός ως εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων

«Οι ακτίνες του ήλιου δεν χρειάζεται να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ για να φτάσουν στη γη»

Αλέξανδρος Καψύλης
Latest News
Starbucks: Σε τροχιά ανακατατάξεων με απολύσεις – Το στοίχημα των 40.000 καταστημάτων παγκοσμίως
World

Απολύσεις σε Starbucks - Γιατί ποντάρει στους εξωτερικούς συνεργάτες

Με εξαίρεση τη Βόρεια Αμερική, η Starbucks απομακρύνεται από την άμεση διαχείριση των καταστημάτων της, δίνοντας στους δικαιοδόχους μεγαλύτερο έλεγχο επί της επιχείρησης

Heathrow: Οριακό το οικονομικό όφελος από τον τρίτο διάδρομο
World

Heathrow: Το σχέδιο των 33 δισ. λιρών και το αμφισβητούμενο οικονομικό όφελος

Νέα αντιπαράθεση πυροδοτείται γύρω από το Heathrow, καθώς κυβερνητική μελέτη αμφισβητεί τα μεγάλα οικονομικά οφέλη που υπόσχεται η επέκτασή του

Νατάσα Σινιώρη
Οχήματα: Ποιοι κερδίζουν απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Οχήματα: Ποιοι κερδίζουν απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τα οχήματα - Τα ποσοστά έκπτωσης και η διαδικασία

Τουρισμός: «Ανάσα» στην αγορά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Τουρισμός

«Ανάσα» στον τουρισμό μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Η σχετική πτώση των τιμών των καυσίμων μειώνει τις πιέσεις στο λειτουργικό κόστος αεροπορικών εταιρειών και ξενοδοχειακών μονάδων και αφήνει περιθώρια προσφορών με στόχο την προσέλκυση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμή

Λάμπρος Καραγεώργος
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φρένο» στη χρήση AI από ηγετικές εταιρείες λόγω αυξημένου κόστους
World

«Σφίγγουν τα λουριά» στη χρήση ΑΙ πολυεθνικοί κολοσσοί

Ανώτατα όρια στη χρήση σε τεχνητή νοημοσύνη βάζουν στους εργαζομένους τους κολοσσοί όπως Amazon, Walmart, Cisco, Uber και Meta - Η χρήση AI agents εκτοξεύει τις δαπάνες

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Berenberg: Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας
Business

Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας Berenberg

Η Berenberg βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς εποπτικής παρέμβασης, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία του ιστορικού τραπεζικού ομίλου

Νατάσα Σινιώρη
Reckitt: Καθυστερημένες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της κρίσης στο Ιράν
World

Reckitt: Η γεωπολιτική αναταραχή φέρνει νέες προκλήσεις για τον κολοσσό

Η Reckitt προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στο κόστος και την καταναλωτική ζήτηση

Νατάσα Σινιώρη
Asda: Μεγάλες πιέσεις από τη στρατηγική χαμηλών τιμών και τα έκτακτα κόστη
Business

Δύσκολη χρονιά για την αλυσίδα Asda, με ζημιές 1 δισ. λίρες

Η προσπάθεια της Asda να ανακτήσει τους καταναλωτές μέσω επιθετικών μειώσεων τιμών αποτυπώθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες ζημιές της τελευταίας δεκαετίας

Νατάσα Σινιώρη
Lidl: Επενδύει στην Ισπανία με 50 νέα και ανακαινισμένα καταστήματα το 2025
Business

Lidl: Πενήντα νέα και εκσυγχρονισμένα καταστήματα στην Ισπανία

Η Lidl επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία στην Ισπανία, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για προμηθευτές και ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά

Kaspersky: 5 άμεσα βήματα ασφάλειας αν χάσατε το κινητό σας
Τεχνολογία

Τι να κάνετε αν χάσετε το κινητό σας

Οι ειδικοί της Kaspersky δημοσίευσαν ένα πρακτικό σχέδιο ενεργειών, βήμα προς βήμα, για τη στιγμή που θα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας έχει χαθεί

Ευρωπαϊκές Τράπεζες: Ευελιξία στις διασυνοριακές τραπεζικές ροές κεφαλαίων προτείνει η Κομισιόν
Τράπεζες

Σχέδιο «ανάσα» της Κομισιόν για ευρωπαϊκές τράπεζες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της απόδοσης των τραπεζών στην Ευρωζώνη σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές στις ΗΠΑ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Record Food Stocks May Cushion Impact of El Niño Shock
English Edition

Record Food Stocks May Cushion Impact of El Niño Shock

A potential super El Niño threatens global crops, but strong inventories, recent harvests and preparations in key producing regions could help limit disruption to food supplies and prices.

Aldi: Επενδύσεις ύψους 9 δισ. για νέα καταστήματα στις ΗΠΑ – Ποια είναι η στρατηγική της
World

H Aldi πατάει γκάζι με πλάνο επέκτασης 9 δισ. στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ η Aldi ήδη κατακτά μερίδιο αγοράς με ρυθμό που την τοποθετεί στην ίδια ομάδα με τους κολοσσούς του λιανικού εμπορίου Walmart, Sam's Club και Costco

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Νέα επιχειρηματικά deals αναδιαμορφώνουν τον κλάδο στην Ελλάδα
Τρόφιμα – ποτά

Βιομηχανία τροφίμων: Τα deals που αλλάζουν τον χάρτη στην αγορά

H ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγική δυναμική της χώρας, με επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Πώς διαβάζει το Μαξίμου αποχή και διαρροές
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Πώς διαβάζει το Μαξίμου αποχή και διαρροές

Η ανάλυση του κυβερνητικού επιτελείου για τις εκλογές του 2023 και του 2024 – Οι ψηφοφόροι της ΝΔ, τα ποσοστά και οι πίνακες.

Ψηφιακά εργαλεία: Ενεργοποιείται το credit score – Πώς θα βαθμολογούνται πολίτες και επιχειρήσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς θα βαθμολογεί το credit score πολίτες και επιχειρήσεις

Έρχεται Big Brother για πολίτες και επιχειρήσεις - Τα δύο νέα ψηφιακά εργαλεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies