Apple: Τα iPhone κρατούν ψηλά τις πωλήσεις που έφτασαν τα 109,4 δισ. δολ.

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Κέρδη και έσοδα υψηλότερα από τα αναμενόμενα ανακοίνωσε η Apple, χάρη στην αύξηση κατά 22% στις πωλήσεις του iPhone. Η μετοχή σημείωσε πτώση στις συναλλαγές μετα το κλεισιμο, καθώς τα έσοδα από τις υπηρεσίες υστέρησαν των εκτιμήσεων.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της εταιρείας σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις συναίνεσης της LSEG:

Κέρδη ανά μετοχή (EPS): 2,02 δολάρια, ποσό που δεν είναι συγκρίσιμο με τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,89 δολάρια.

Έσοδα: 109,42 δισ. δολάρια, έναντι εκτιμώμενων 108,65 δισ. δολαρίων.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της Apple σε άλλους βασικούς τομείς:

Έσοδα από iPhone: 54,25 δισ. δολάρια έναντι εκτιμώμενων 53,86 δισ. δολαρίων.

Έσοδα από Mac: 10,35 δισ. δολάρια έναντι εκτιμώμενων 8,74 δισ. δολαρίων.

Έσοδα από iPad: 6,19 δισ. δολάρια έναντι εκτιμώμενων 6,92 δισ. δολαρίων.

Έσοδα από wearables συσκευές: 7,88 δισ. δολάρια έναντι εκτιμώμενων 7,82 δισ. δολαρίων.

Έσοδα από υπηρεσίες: 30,74 δισ. δολάρια έναντι εκτιμώμενων 31,22 δισ. δολαρίων.

Μικτό περιθώριο κέρδους: 50,1%. Το ποσοστό αυτό δεν είναι συγκρίσιμο με τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 47,9%, λόγω των επιστροφών δασμών.

Ταμειακά διαθέσιμα: 146,52 δισ. δολάρια

Καθαρά κέρδη 29,8 δισ. δολαρίων

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 29,79 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 2,02 δολάρια ανά μετοχή, από 24,43 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 1,57 δολάρια ανά μετοχή, πριν από ένα χρόνο. Η Apple ανέφερε ότι τα κέρδη περιλάμβαναν 11 σεντς ανά μετοχή από επιστροφές δασμών.

Η Apple δεν παρέσχε επίσημες προβλέψεις, κάτι που συνήθως γίνεται κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Τιμ Κουκ, στην τελευταία του αναφορά αποτελεσμάτων ως επικεφαλής πριν παραδώσει τη θέση του στον Τζον Τέρνους, θα αναφερθεί (αργότερα, μετά τη 1μμ ώρα Ελλάδας) επίσης στο πώς η Apple εκτιμά την εξέλιξη της έλλειψης εξαρτημάτων.

Εν τω μεταξύ, η Apple προετοιμάζεται για την παρουσίαση μιας ανασχεδιασμένης Siri που θα χρησιμοποιεί τεχνολογία της Google, παράλληλα με το νέο υλικό των iPhone τον Σεπτέμβριο, μια κρίσιμη δοκιμασία για την εταιρεία, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι έχει μείνει πίσω στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρ’ όλα αυτά, η αύξηση των εσόδων ξεπέρασε το 15% για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, σημειώνει το CNBC.