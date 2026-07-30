Amazon: Κέρδισε την πρώτη έγκριση στις ΗΠΑ για εμπορική χρήση robotaxi

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H Zoox, η θυγατρική της Amazon, κέρδισε την Τετάρτη την έγκριση των ΗΠΑ για περιορισμένη εμπορική χρήση του robotaxi, κάτι που αποτελεί πρωτιά για τον κλάδο της αυτόνομης οδήγησης, δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας αυτοκινήτων.

Η εξαίρεση από τους κανόνες της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας της Οδικής Κυκλοφορίας (NHTSA) που απαιτούν ανθρώπινο έλεγχο σηματοδοτεί ένα ορόσημο για τις εταιρείες που αναπτύσσουν ρομποτικά ταξί από την αρχή αντί να τροποποιούν τα συμβατικά αυτοκίνητα σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας που έχουν συνταχθεί πολύ πριν από την εμφάνιση της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης, όπως μεταδίδει το Reuters.

Μαζί με την Zoox, της οποίας το ηλεκτρικό όχημα τύπου άμαξας διαθέτει δύο σειρές καθισμάτων στραμμένων προς τα μέσα, άλλες όπως η Waymo αγωνίζεται να επεκτείνει τις αυτόνομες υπηρεσίες μεταφοράς με λεωφορείο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο διοικητής της NHTSA, Τζόναθαν Μόρισον, δήλωσε αποκλειστικά στο Reuters ότι η Zoox είχε λάβει άδεια για την εμπορική ανάπτυξη έως και 2.500 οχημάτων στα επόμενα δύο χρόνια.

«Μπορούμε να πούμε με σαφήνεια ότι τα συστήματα που υπάρχουν στο Zoox υπερβαίνουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις απόδοσης ενός συμμορφούμενου οχήματος», είπε σε μια συνέντευξη.

«Ωστόσο, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι το αυτοματοποιημένο σύστημα οδήγησης θα λειτουργεί σωστά».

Οι κανόνες της εξαίρεσης

Στο πλαίσιο της εξαίρεσης, η NHTSA θέτει ορισμένες πρόσθετες απαιτήσεις αναφοράς στο Zoox για ζητήματα όπως ατυχήματα ή ακατάλληλο φρενάρισμα στους δρόμους, και η ρυθμιστική αρχή θα προσαρμόσει τις συνθήκες με βάση τη συμπεριφορά των οχημάτων.

«Έχουμε τη δυνατότητα να άρουμε την εξαίρεση εάν διαπιστώσουμε σημαντικά ζητήματα ασφάλειας», δήλωσε ο Μόρισον.

Η Zoox μεταφέρει επιβάτες σε περιοχές του Λας Βέγκας και του Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο δοκιμών. Η εξαίρεση θα επέτρεπε στη Zoox να τους χρεώνει τέλη, με την επιφύλαξη κρατικών και τοπικών εγκρίσεων.

Ο Μόρισον δήλωσε ότι η NHTSA αναμένει να αναπτύξει τα πρώτα ομοσπονδιακά πρότυπα ασφαλείας για τα αυτοματοποιημένα συστήματα οδήγησης μέχρι το τέλος της κυβέρνησης Τραμπ.

Προτείνει επίσης την αναθεώρηση ορισμένων υφιστάμενων κανόνων που έχουν συνταχθεί με γνώμονα τους ανθρώπους οδηγούς, όπως η απαίτηση για πεντάλ φρένων και καθρέφτες οπισθοπορείας.

Θέματα ασφαλείας

Η έγκριση της Zoox ολοκληρώνει την πολυετή προσπάθειά της να θέσει σε εμποτική χρήση το ρομποτικό ταξί της βάσει κανονισμών που αναπτύχθηκαν πριν από την εμφάνιση της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης.

Η Tesla ξεκίνησε την παραγωγή ενός Cybercab που δεν διαθέτει ανθρώπινο έλεγχο, αλλά δεν έχει ακόμη καθορίσει την πορεία του για την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών.

Οι ρυθμιστικές αρχές προσπαθούν να αλλάξουν τους κανόνες ώστε να επιτρέψουν περισσότερη τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια.

Αυτόν τον μήνα, ο Μόρισον εξέδωσε μια αυστηρή επιστολή καλώντας τους κατασκευαστές αυτόνομων οχημάτων (AV) να «επικεντρωθούν αμέσως» στη διόρθωση αυτού που η NHTSA ​προσδιόρισε ως «ένα σαφές μοτίβο αυτόνομων AV που παρεμβαίνουν στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και σε άλλους πρώτους ανταποκριτές» σε περίπτωση ανάγκης.

Αυτό, μαζί με ζητήματα όπως η οδήγηση ρομποτικών ταξί γύρω από σταματημένα σχολικά λεωφορεία ή σε ζώνες έργων, το πάγωμα σε δρόμους που έχουν πλημμυρίσει από νερό ή σε πολυσύχναστες διασταυρώσεις και η παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχει εγείρει ανησυχίες του κοινού σχετικά με την ασφάλεια και έχει οδηγήσει σε ανακλήσεις.

Μετά την επιστολή, η Zoox ανακάλεσε τον στόλο των 105 αυτόνομων οχημάτων της για ενημέρωση του λογισμικού, λέγοντας ότι ενδέχεται να μην ανιχνεύουν έντονο καπνό, ιδιαίτερα σε ενεργές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.