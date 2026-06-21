Ελβετία: Nein στην αυστηρότερη ουδετερότητα

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Να απορρίψουν την πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ουδετερότητας αναμένεται οι Ελβετοί ψηφοφόροι, σύμφωνα με μια πρώιμη δημοσκόπηση, ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε να υποστηρίξει τη διατήρηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Το μέτρο υποστηρίχθηκε μόνο από το 34% στην έρευνα που δημοσιεύθηκε την Κυριακή από την Tamedia ενόψει του δημοψηφίσματος που έχει προγραμματιστεί για τις 27 Σεπτεμβρίου. Περίπου το 54% θα ψήφιζε πιθανότατα ή σίγουρα κατά του μέτρου, το οποίο θα κατοχύρωνε τη μόνιμη ουδετερότητα στο σύνταγμα.

Η Ελβετία θέλει ευελιξία στην ουδετερότητα

Τόσο το κοινοβούλιο όσο και η κυβέρνηση είναι κατά του σχεδίου, το οποίο μια απομονωτική ομάδα που υποστηρίζεται από το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP) είχε καταθέσει ως αντίδραση στην ένταξη της Ελβετίας στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας το 2022. Η πρόταση περιλαμβάνει τη συνταγματική τροποποίηση που απαγορεύει οικονομικά μέτρα κατά χωρών που βρίσκονται σε πόλεμο.

Ενώ είναι σε μεγάλο βαθμό αποδεκτό από όλα τα πολιτικά στρατόπεδα ότι η Ελβετία πρέπει να παραμείνει ουδέτερη, η κυβέρνηση θέλει να διατηρήσει την ευέλικτη στάση που έχει επί του παρόντος σχετικά με το δόγμα.

Η έρευνα του δημοσιογραφικού ομίλου Tamedia/20 Minuten έδειξε ότι ενώ η πρόταση έχει συντριπτική υποστήριξη μεταξύ των ψηφοφόρων του SVP, οι υποστηρικτές όλων των άλλων μεγάλων κομμάτων βρίσκονται ξεκάθαρα στο στρατόπεδο του «όχι».

Το πολιτικό σύστημα της Ελβετίας που βασίζεται στη συναίνεση θέτει το SVP σε μια περίεργη θέση. Δύο από τα επτά μέλη της κυβέρνησης προέρχονται από την ομάδα, αλλά δεσμεύονται από την μακροχρόνια αρχή ότι οι υπουργοί υποστηρίζουν δημόσια τις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας ανεξάρτητα από τη θέση του κόμματός τους ή τον τρόπο με τον οποίο ψήφισαν κεκλεισμένων των θυρών.

Το SVP έχει επανειλημμένα παρακάμψει αυτό το σύστημα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία άμεσης δημοκρατίας της Ελβετίας για να κάνει εκστρατεία για αμφιλεγόμενα ζητήματα όπως η μετανάστευση.

Μόλις πριν από μια εβδομάδα, μια προσπάθεια που υποστηρίχθηκε από το κόμμα για ένα όριο πληθυσμού 10 εκατομμυρίων απορρίφθηκε στην κάλπη, αν και σε απόλυτους αριθμούς το μέτρο – το οποίο θα είχε προκαλέσει ισχυρότερους περιορισμούς – συγκέντρωσε διπλάσιες ψήφους από τις ψήφους που κέρδισε το SVP στις τελευταίες γενικές εκλογές.

Η μετανάστευση θα παραμείνει κεντρικό θέμα στη συζήτηση στην Ελβετία, καθώς το θέμα θα συμπεριληφθεί επίσης σε μια επερχόμενη συζήτηση για τους δεσμούς με τη γειτονική ΕΕ. Ένα πρόσφατο πακέτο νέων διμερών συμφωνιών θα υποβληθεί σε δημοψήφισμα το 2027 ή το 2028, με το SVP να έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του.