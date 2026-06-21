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Σαντορίνη: Σε αποχή εργασίας τη Δευτέρα στα τουριστικά λεωφορεία

Η κινητοποίηση στα τουριστικά λεωφορεία, οδηγεί στην στην ακύρωση όλων των προγραμματισμένων αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στη Σαντορίνη

Τουρισμός 21.06.2026, 15:42
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Σαντορίνη: Σε αποχή εργασίας τη Δευτέρα στα τουριστικά λεωφορεία
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Αποχή εργασίας πραγματοποιείται αύριο Δευτέρα 22 Ιουνίου στα τουριστικά γραφεία και λεωφορεία στη Σαντορίνη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την έλλειψη υποδομών και την έλλειψη διάθεσης διαλόγου από τις αρμόδιες Αρχές του νησιού.

Οι επαγγελματίες του κλάδου αντιδρούν επίσης στην εφαρμογή της ρύθμισης που έχει θεσπίσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, σύμφωνα με την οποία το 70% των επιβατών αποβιβάζεται στον Όρμο Φηρών και το 30% στον Αθηνιό, απ’ όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές προς τα σημεία ενδιαφέροντος.

Η κινητοποίηση έχει άμεσο αντίκτυπο, καθώς όλες οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στη Σαντορίνη για τη συγκεκριμένη ημέρα ακυρώθηκαν.

Οι επαγγελματίες του κλάδου αναφερόμενοι στην κινητοποίησή τους μιλούν για δύσκολη απόφαση: «Καθώς γνωρίζουμε ότι κάθε διακοπή της δραστηριότητάς μας επηρεάζει όχι μόνο τον κλάδο μας, αλλά συνολικά την τοπική κοινωνία, τις επιχειρήσεις και την οικονομία της Σαντορίνης, η αποχή μας δεν στρέφεται εναντίον κανενός και πολύ περισσότερο δεν στρέφεται εναντίον των κατοίκων, των επαγγελματιών ή των επισκεπτών του νησιού. Αντιθέτως, αποτελεί μια ύστατη προσπάθεια να αναδειχθούν προβλήματα που εδώ και χρόνια παραμένουν άλυτα και επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του τουρισμού, την καθημερινότητα όλων μας και την εικόνα της Σαντορίνης ως ενός από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Σαντορίνης, που δημοσιεύει η τοπική ιστοσελίδα, neasantorinis.

Σαντορίνη: Αποχή στα τουριστικά λεωφορεία – Τι λένε οι επαγγελματίες του κλάδου

«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν αφορούν μόνο τον κλάδο μας, αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του ίδιου του προορισμού. Η διατήρηση του άδικου και δυσλειτουργικού συστήματος κατανομής 70%-30% χωρίς την εφαρμογή < time slots > για την αποβίβαση των επιβατών κρουαζιέρας μεταξύ Φηρών και Αθηνιού, η έλλειψη κατάλληλων χώρων στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία, η απουσία οργανωμένων σημείων συνάντησης (meeting points) και η έλλειψη συνολικού σχεδιασμού δημιουργούν καθημερινά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και την δυσφήμηση του νησιού», αναφέρουν.

«Σήμερα καλούμαστε να διαχειριζόμαστε χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά χωρίς τις στοιχειώδεις υποδομές που απαιτούνται, γεγονός που επιβαρύνει το κυκλοφοριακό στα Φηρά, δυσκολεύει όλους τους επαγγελματίες του νησιού, δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων και τελικά υποβαθμίζει την εμπειρία των επισκεπτών και την εικόνα της Σαντορίνης. Η πραγματικότητα αυτή δεν εξυπηρετεί κανέναν» αναφέρουν καταγγέλλοντας ότι, αντί αναζήτησης λύσεων, από τους αρμόδιους «δεχόμαστε πιέσεις και απαξιωτικές συμπεριφορές».

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