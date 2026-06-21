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Βανς: Έχουμε ήδη κάνει μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Οι πρώτες δηλώσεις Βανς από το Μπούργκενστοκ της Ελβετίας όπου διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε νέες απειλές κατά του Ιράν

Κόσμος 21.06.2026, 17:07
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Βανς: Έχουμε ήδη κάνει μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν
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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στο θέρετρο Μπούργκενστοκ στην Ελβετία, ενώ παρόντες είναι και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των μεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο απειλούν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ αν δεν υπάρξει ειρήνη στον Λίβανο όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του.

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ για την οραματική και ιδιαίτερα δυναμική ηγεσία του, χάρη στην οποία πραγματοποιείται σήμερα αυτή η συνάντηση εδώ», δήλωσε ο Σεχμπάζ Σαρίφ, πρόεδρος του Πακιστάν.

«Πιστεύω ότι εδώ θα έχουμε υπέροχες συζητήσεις, οι οποίες, ελπίζω, θα οδηγήσουν σε πολύ παραγωγικά αποτελέσματα στο μέλλον», πρόσθεσε.

Βανς: Ποτέ στο παρελθόν οι ηγεσίες του Ιράν και των ΗΠΑ δεν είχαν συναντηθεί σε τόσο υψηλό επίπεδο

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ένας από τους τρεις της αμερικανικής αντιπροσωπείας μαζί με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν πρόθυμες να «μετασχηματίσουν ριζικά» τις σχέσεις τους με το Ιράν.

«Ποτέ στο παρελθόν οι ηγεσίες του Ιράν και των ΗΠΑ δεν είχαν συναντηθεί σε τόσο υψηλό επίπεδο», δήλωσε ο Βανς.

«Αυτό που μας ζήτησε ο πρόεδρος είναι να γυρίσουμε σελίδα, να μετασχηματίσουμε τη σχέση μας με τον λαό του Ιράν και να τείνουμε ένα χέρι φιλίας προς τον λαό του Ιράν, λέγοντάς του ότι, αν η ηγεσία του είναι πρόθυμη να παραιτηθεί από τον ρόλο της ως παράγοντα περιφερειακής αστάθειας, αν είναι πρόθυμη να εγκαταλείψει μακροπρόθεσμα τις φιλοδοξίες της για πυρηνικά όπλα, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρόθυμες να μετασχηματίσουν ριζικά τη σχέση μας με τη χώρα αυτή», πρόσθεσε.

«Αυτός είναι σίγουρα ο στόχος μας», σημείωσε.

«Έχουμε ήδη σημειώσει μεγάλη πρόοδο μόλις τις τελευταίες ώρες, και αναμένω ότι θα σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο τις επόμενες ώρες», υπογράμμισε.

«Το άνοιγμα του Στενών του Ορμούζ, η κατάργηση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος — αυτά έχουν ήδη επιτευχθεί.

Το ερώτημα τώρα είναι πόσα ακόμα μπορούμε να επιτύχουμε μαζί.

Μπορούμε να αλλάξουμε μόνιμα τις σχέσεις στη Μέση Ανατολή, ή θα επιστρέψουμε στον παλιό τρόπο λειτουργίας, κάτι που δεν προτιμούμε, αλλά σίγουρα μπορεί να συμβεί», είπε χαρακτηριστικά.

Τι είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος για τον Λίβανο

Σε ερώτηση δημοσιογράφου προς τον Βανς για το ότι το Ισραήλ διαπράττει «περίπου γενοκτονία» στον Λίβανο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε: «Κυρία μου, πιστεύω ότι ο Τραμπ και οι ΗΠΑ έχουν κάνει περισσότερα για να σταματήσουν τη σύγκρουση στον Λίβανο από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ειρήνη δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση. Η ειρήνη απαιτεί πάντα λίγη προσπάθεια. Απαιτεί πάντα λίγη αμοιβαία υποχώρηση.

Όμως ο Τραμπ δεν έχει δεσμευτεί μόνο για την ειρήνη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί για την ειρήνη σε ολόκληρη την περιοχή».

Σημαντικές οι συνομιλίες «για την ασφάλεια του κόσμου και την παγκόσμια οικονομία», λέει το Κατάρ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, ευχαρίστησε τόσο την αμερικανική όσο και την ιρανική αντιπροσωπεία για τις προσπάθειές τους να επιτύχουν ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

«Πιστεύω ότι ο καθένας από εσάς έχει τονίσει πόσο σημαντικό και ιστορικό είναι αυτό, όχι μόνο για την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και για την ασφάλεια του κόσμου και για την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την ηγεσία και την αποφασιστικότητά σας, που μας έφεραν σε αυτήν την αίθουσα. Αυτή δεν είναι στην πραγματικότητα η κύρια γιορτή, είναι απλώς η αρχή και εύχομαι σε όλους το καλύτερο. Το Κατάρ θα παραμείνει αφοσιωμένο σε αυτή τη συνεργασία για να υποστηρίξει αυτή τη διαμεσολάβηση μέχρι το τέλος – μέχρι να καταλήξουμε σε μια λύση», σημείωσε.

Νέες απειλές Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «καταλάβουν τα Στενά, αν χρειαστεί», προσθέτοντας: «Θα τους καταστρέψω», αν το Ιράν δεν ανοίξει το Ορμούζ.

«Αν το κλείσετε, δεν θα έχετε χώρα», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News, αναφερόμενος στα όσα είπε, σύμφωνα με τον ίδιο, σε Ιρανούς αξιωματούχους.

«Δεν θα προλάβετε καν να γυρίσετε στη γ@@@@@η χώρα σας», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να γίνουν «ο φύλακας άγγελος των Στενών του Ορμούζ και να πάρουν το 20% του πετρελαίου».

«Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα εισπράττουμε διόδια», πρόσθεσε.

Η αναφορά στη Συρία

«Είμαι απογοητευμένος που το Ισραήλ δεν μπορεί να εξουδετερώσει τη Χεζμπολάχ.

Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς να γκρεμίζουν κτίρια.

Είμαι έτοιμος να αναθέσω αυτό το έργο στη Συρία, γιατί εκείνοι θα έκαναν πιο ακριβή δουλειά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση για τη Χεζμπολάχ

«Το Ιράν πρέπει να εμποδίσει αμέσως τους καλοπληρωμένους του πληρεξούσιούς του στον Λίβανο να προκαλούν αναταραχές. Αν δεν το κάνει, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, όπως κάναμε και την περασμένη εβδομάδα, μόνο που αυτή τη φορά θα είναι ακόμα πιο σκληρό», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Πηγή in.gr

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