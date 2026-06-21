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Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ αν δεν υπάρξει ειρήνη στον Λίβανο

Στην Ελβετία έχουν μεταβεί οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και Ιράν για διαπραγματεύσεις – Ποιοι συμμετείχαν στις διαπραγματευτικές συναντήσεις

Κόσμος 21.06.2026, 14:45
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Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ αν δεν υπάρξει ειρήνη στον Λίβανο
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Ξεκίνησαν οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσε το Κατάρ.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο απειλούν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Αναλυτικότερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι «έχουν συσταθεί εξειδικευμένες τεχνικές ομάδες και ομάδες εμπειρογνωμόνων για τη διαπραγμάτευση των όρων της τελικής συμφωνίας, η οποία θα καλύπτει όλες τις πτυχές του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Επιπλέον, έχουν συσταθεί ομάδες παρακολούθησης με σκοπό την επίβλεψη της εφαρμογής του Μνημονίου, την παρακολούθηση της προόδου που έχει επιτευχθεί και την προώθηση της σύναψης της τελικής συμφωνίας.

Αυτό αντανακλά τη δέσμευση όλων των μερών να προχωρήσουν με καλή πίστη στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης συμφωνίας».

Η προειδοποίηση του Ιράν

Καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στον Λίβανο, προειδοποίησε το Ιράν πριν από την έναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στις ελβετικές Άλπεις, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή.

«Χωρίς την εφαρμογή των όρων αυτών – κυρίως της ρήτρας 1 (που προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου) – δεν είναι δυνατόν να εισέλθουμε στη φάση της διαπραγμάτευσης για τελική συμφωνία», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει περίοδο 60 ημερών διαπραγμάτευσης για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν πριν από την κατάληψη σε οριστική ειρηνευτική συμφωνία.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας είχε δηλώσει ότι η κατάσταση στον Λίβανο θα είναι το «βασικό» θέμα των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξεκινούν σήμερα στην Ελβετία, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για τον Λίβανο. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ προσθέτοντας ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου θα συζητηθούν επίσης.

Προηγήθηκαν προκαταρκτικές συναντήσεις

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν με τους Πακιστανούς μεσολαβητές στο Μπούργκενστοκ.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ και τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί συναντήθηκε με τον ομόλογό του από την Ελβετία στο Μπούργκενστοκ.

«Σε ένα δύσκολο πλαίσιο, η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Ελβετίας και του Ιράν, η οποία αντανακλάται στην εντολή μας ως δύναμης προστασίας, εξακολουθεί να υπηρετεί τη διπλωματία, καθώς και την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο ο Κάσις στο Χ και ανάρτησε φωτογραφία του με τον Αραγτσί.

Το «αγκάθι» των Στενών του Ορμούζ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ⁠Fars μετέδωσε επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δεν έχει εκδώσει άδειες για την διέλευση κανενός πλοίου μέχρι νεωτέρας.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο του Ορμούζ αφού η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζοντας τις εχθροπραξίες στον Λίβανο και τις ΗΠΑ ότι δεν τηρούν την δέσμευσή τους να αναγκάσουν το Ισραήλ να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός.

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