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Βιομηχανία: Οι κλάδοι με την ισχυρότερη παραγωγή

Πώς κινήθηκαν το 2025 οι κλάδοι που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική οικονομία - Η εικόνα στην Ευρωζώνη

Βιομηχανία 21.06.2026, 16:00
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Βιομηχανία: Οι κλάδοι με την ισχυρότερη παραγωγή
Επιμέλεια Μαρία Σιδέρη

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Υψηλές πτήσεις κατέγραψαν τέσσερις κλάδοι στη βιομηχανία το 2025 ως προς τις επιδόσεις τους σε επίπεδο παραγωγής, με το σχετικό δείκτη να κξαταγράφει άνοδο σε διψήφιο ποσοστό. Σύμφωνα με το Δελτίο Εξελίξεων Βιομηχανίας του ΙΟΒΕ οι κλάδοι εξοπλισμός μεταφορών και ηλεκτρονικοί υπολογιστές-ηλεκτρονικά προϊόντα κατάφεραν να ξεχωρίσουν και την περσινή χρονιά, με τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής να σημειώνει άνοδο κατά 15,2% και 14,9% αντίστοιχα. Συνέχισαν έτσι το ανοδικό σερί του 2024, χρονιά όπου ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής είχε ενισχυθεί σε ποσοστό 12,2% στον εξοπλισμό μεταφορών και 20% στον τομέα ηλεκτρονικοί υπολογιστές-ηλεκτρονικά προϊόντα.

Οι κλάδοι με ιδιαίτερη βαρύτητα για τη βιομηχανία

Ακολούθησαν τα προϊόντα καπνού και η επισκευή μηχανημάτων με 10,5% και 10,0% αντίστοιχα, έπειτα από τις αυξήσεις του δείκτη το 2024. Σε κλάδους με ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική βιομηχανία, αύξηση καταγράφηκε στα βασικά μέταλλα με 4,9% το 2025, έναντι 4,7% το 2024, ενώ στα τρόφιμα σημειώθηκε άνοδος 3,8% και στα φάρμακα 2,5%.

Από την άλλη πλευρά, σημαντική μείωση του δείκτη κατέγραψαν τα δερμάτινα είδη και τα είδη ένδυσης με -20,1% και -10,4% αντίστοιχα,
ακολουθώντας επίσης τις μειώσεις του 2024.

Στους συγκεντρωτικούς τομείς τώρα, αύξηση σημειώθηκε στα ορυχεία-λατομεία με 8,0%, έναντι υποχώρησης το 2024 (-2,3%), ενώ στη μεταποίηση η αύξηση έφτασε το 3,1% το 2025, έναντι 4,1% ένα έτος νωρίτερα. Μείωση σημειώθηκε στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού με -3,6% και -1,8% αντίστοιχα.

Η Ελλάδα στην 7η θέση στην  Ευρωζώνη

Το 2025 η Ελλάδα βρέθηκε στην 7η θέση στο πλαίσιο της Ευρωζώνης ως προς την άνοδο του δείκτη. Συγκεκριμένα, ο εγχώριος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής ενισχύθηκε κατά 2,2% έναντι αύξησης 5,5% το 2024, την ίδια στιγμή που στην Ευρωζώνη η άνοδος ήταν στα επίπεδα του 1,5%, έπειτα από δύο έτη υποχώρησης. Η σωρευτική άνοδος του δείκτη ήταν 24,3% την περίοδο 2020-2025 στην Ελλάδα, έναντι 7,5% στην Ευρωζώνη.

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής αυξήθηκε σε 17 χώρες της Ευρωζώνης πέρυσι έναντι 7 χωρών το 2024, με μείωση όμως του δείκτη το 2025 σε ισχυρές οικονομίες όπως η Γερμανία και η Ιταλία.

Σημαντική άνοδος του δείκτη το 2025 καταγράφηκε στην Ιρλανδία, με 17,7%, έναντι υποχώρησης 5,0% το 2024. Ακολούθησαν, η Κύπρος (4,9% από 2,4% το 2024), η Λετονία (4,0%, έναντι υποχώρησης -2,4%), η Κροατία (3,7% από -2,3%), και η Μάλτα (+3,4%, έναντι 3,6% το
2024).

Αντίθετα, η ισχυρότερη μείωση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής το 2025 σημειώθηκε στη Βουλγαρία (-7,3% από -3,6% ένα έτος πριν), καθώς και στη Σλοβακία (-3,0%, έναντι μηδενικής μεταβολής το 2024).

Ακολουθούν η Σλοβενία (-1,9%) και η Γερμανία (-0,9%) αλλά και το Βέλγιο (-0,4%) και η Ιταλία (-0,2%) που κατέγραψαν κάμψη. Τέλος, στην ΕΕ-27 καταγράφηκε ενίσχυση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,5%, έναντι υποχώρησης 2,4% το 2024.

Εν τω μεταξύ αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη βιομηχανία ενισχύθηκε κατά 2,1% τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο. Η άνοδος αυτή προήλθε από α) τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας ήτοι αύξηση κατά 2,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης και μείωση κατά 13,1 % του Δείκτη Κύκλου Εργασιών ορυχείων – λατομείων και β) τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών: αύξηση κατά 19,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς και μείωση κατά 7,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς.

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