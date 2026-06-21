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Ελβετία: To πρόγραμμα των συναντήσεων ΗΠΑ – Ιράν την Κυριακή

Οι συναντήσεις στην Ελβετία θα πραγματοποιηθούν παρουσία εκπροσώπων από το Κατάρ και το Πακιστάν

Κόσμος 21.06.2026, 11:52
Upd: 12:30
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Ελβετία: To πρόγραμμα των συναντήσεων ΗΠΑ – Ιράν την Κυριακή
Newsroom

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Επιβεβαίωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ότι οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν θα συναντηθούν στην Ελβετία το απόγευμα, μαζί με τις ομάδες διαμεσολάβησης του Πακιστάν και του Κατάρ, μεταδίδει το Al Jazeera.

Ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ, εκπρόσωπος του υπουργείου, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων IRNA: «Θα πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση διάρκειας μίας ημέρας. Το πρωί, θα πραγματοποιήσουμε διμερείς συναντήσεις με τις αντιπροσωπείες του Πακιστάν και του Κατάρ, οι οποίες ενεργούν ως μεσολαβητές σε αυτή τη διαδικασία.

«Το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τετραμερείς συναντήσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, με την παρουσία εκπροσώπων από το Κατάρ και το Πακιστάν.»

Το IRNA ανέφερε επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συναντήθηκε με τον Ελβετό υπουργό Εξωτερικών Ιγνάτσιο Κάσσις «στο πλαίσιο του πρώτου επίσημου προγράμματος της ιρανικής αντιπροσωπείας στην Ελβετία».

Της ιρανικής αντιπροσωπείας ηγείται ο επικεφαλής διαπραγματευτή Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ και περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, καθώς και ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας, κεντρικής τράπεζας και πετρελαίου, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ, εκτός από τον Βανς, περιλαμβάνει τους απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, ανέφερε ότι το Ιράν θα ασκήσει πιέσεις στην Ελβετία για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων, επικαλούμενος προηγούμενες παραλείψεις της άλλης πλευράς να τηρήσει τις συμφωνίες.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός του στρατού, στρατάρχης Σάιεντ Ασίμ Μουνίρ, θα παραστούν στις συνεδριάσεις αυτού του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Αγκάθια» ο Λίβανος και Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στον Λίβανο θα είναι το «βασικό» θέμα των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξεκινούν σήμερα στην Ελβετία, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για τον Λίβανο. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ προσθέτοντας ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου θα συζητηθούν επίσης,

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ⁠Fars μετέδωσε επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δεν έχει εκδώσει άδειες για την διέλευση κανενός πλοίου μέχρι νεωτέρας.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο του Ορμούζ αφού η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζοντας τις εχθροπραξίες στον Λίβανο και τις ΗΠΑ ότι δεν τηρούν την δέσμευσή τους να αναγκάσουν το Ισραήλ να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός

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