ΗΠΑ: Αναβάλλεται το ταξίδι του Βανς στην Ελβετία για τις συζητήσεις με Ιράν

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Την αναβολή του ταξιδιού του αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς για την Ελεβετία, που ήταν αρχικά προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης (ώρα Ουάσινγκτον), για τις κατ’ ιδίαν διαπραγματεύσεις με το Ιράν, στη βάση του MoU που υπογράφτηκε εξ αποστάσεως την Τετάρτη, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Βανς δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης νωρίτερα μέσα στην ημέρα ότι πίστευε πως οι τεχνικές συνομιλίες θα ξεκινούσαν κάποια στιγμή αυτό το σαββατοκύριακο και ότι ο ίδιος θα ταξίδευε στην Ελβετία.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε την Πέμπτη ότι τα σχέδια για τις πυρηνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, επικαλούμενος πρακτικές δυσκολίες. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία είναι έτοιμη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία.

Θεωρητικά, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν σε περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και στον τρόπο αραίωσης ή καταστροφής των αποθεμάτων της σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο.

Πολλοί πυρηνικοί εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι οι 60 ημέρες δεν είναι αρκετός χρόνος για να διευθετηθεί κάτι τόσο περίπλοκο και τεχνικό, μεταδίδει το Bloomberg. Η συμφωνία αναφέρει, πάντως, ότι το χρονικό πλαίσιο μπορεί να παραταθεί. Η πυρηνική συμφωνία του 2015, την οποία ο Τραμπ χλεύασε και εγκατέλειψε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, χρειάστηκε περίπου δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί.

Κριτική στον Τραμπ εκ των έσω

Καθώς οι δύο πλευρές αρχίζουν να χαράζουν τις διαπραγματευτικές τους θέσεις για την επόμενη φάση των συνομιλιών, ο Βανς και ο Τραμπ προσπάθησαν να αντικρούσουν τις επικρίσεις -συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών, από το ίδιο το κόμμα τους- ότι το Ιράν πήρε το πάνω χέρι.

Στην ενημέρωση που έκανε στο Λευκό Οίκο νωρίτερα την Πέμπτη, ο Βανς υποβάθμισε τις ανησυχίες ότι το Ιράν θα μπορούσε τελικά να επιβάλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ. «Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα, πιστεύουμε ότι οι διεθνείς θαλάσσιες οδοί πρέπει να είναι ελεύθερες διοδίων», είπε, προσθέτοντας ότι οι χώρες της περιοχής «θα βρουν μαζί ένα κατάλληλο πλαίσιο ασφαλείας για τα στενά στο μέλλον». Εάν τα στενά δεν είναι ανοιχτά, δήλωσε ο Βανς, «δεν πρόκειται να υπάρξει τελική συμφωνία».

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο Axios τι έμαθε για τα όρια της δύναμής του από τη στρατιωτική επιχείρηση, είπε: «δεν υπάρχουν όρια». Επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ «τους νίκησαν ολοκληρωτικά στρατιωτικά» και δήλωσε ότι το μνημόνιο «είναι πιθανότατα μια άνευ όρων παράδοση» του Ιράν.

Ωστόσο, ο Τραμπ, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, δήλωσε ότι οι παγκόσμιες πιέσεις στο πετρέλαιο επηρέασαν την απόφασή του να υπογράψει τη συγκεκριμένη συμφωνία. «Δεν θα είχαμε πετρέλαιο για μήνες. Όσο ρίχνεις βόμβες, αυτό το πράγμα κλείνει αυτόματα», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios, αναφερόμενος στα στενά. Προειδοποίησε επίσης ότι ένα παρατεταμένο κλείσιμο «είναι το είδος του γεγονότος που θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια οικονομική ύφεση (κραχ)».

Αρση του αποκλεισμού από τις ΗΠΑ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ήρε τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας προς και από τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές: «Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν παρεμποδίζουν τη διέλευση πλοίων προς ή από ιρανικά λιμάνια στον Αραβικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν», ανέφερε η διοίκηση σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πλοία που μετέφεραν εγκλωβισμένο πετρέλαιο άρχισαν να βγαίνουν από τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη, ενώ το Κουβέιτ δήλωσε ότι θα αρχίσει να αυξάνει την παραγωγή, καθώς η ειρηνευτική συμφωνία πυροδότησε έντονη δραστηριότητα στην περιοχή. Τάνκερ που μεταφέρουν σχεδόν 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν ήδη εμφανιστεί έξω από τα στενά και άλλα πλέουν μέσω αυτών, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων δεξαμενόπλοιων σαουδαραβικής ιδιοκτησίας από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, πριν από περισσότερους από τρεις μήνες.

Το Ιράν δήλωσε ότι η κίνηση των εμπορικών πλοίων στα νότια λιμάνια έχει επιστρέψει στο φυσιολογικό από τη Δευτέρα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων του Ιράν (ISNA).