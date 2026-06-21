Ανελκυστήρες: Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή

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Λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου και η παράταση της προθεσμίας για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια δόθηκε παράταση έως το τέλος Ιουνίου.

Η διαδικασία εξελίσσεται ικανοποιητικά καθώς μέχρι σήμερα έχουν απογραφεί περίπου 286.000 από τους συνολικά 310.000 ανελκυστήρες.

Η διαδικασία και ποιους αφορά

Η απογραφή γίνεται εύκολα, με κωδικούς Taxisnet, μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr

Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτήρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρώο.

Είναι 4 απλά στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν: η διεύθυνση του κτιρίου, το έτος εγκατάστασης, οι στάσεις του ανελκυστήρα και το ΑΦΜ του συντηρητή, αν υπάρχει συντηρητής.

Υποχρέωση υποβολής έχουν:

Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές κτιρίων, ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών και

Οι υπεύθυνοι συντηρητές ή εγκαταστάτες των ανελκυστήρων, με βάση το ισχύον πλαίσιο.

Τα πρόστιμα

Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα:

1.000 ευρώ για κτήρια κατοικίας

2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης

5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό

Ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη. Πρακτικά, ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα.

Μετά τις 30 Ιουνίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών.

Οπως έχει επισημάνει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σχετικά με τη σκοπιμότητα της απογραφής ανελκυστήρων, «μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, κάθε ανελκυστήρας θα αποκτήσει μοναδικό αριθμό και θα μπορούμε να αποφασίσουμε συγκεκριμένες πολιτικές για ελέγχους, πρόληψη, αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις ασφάλειας, πολιτικές που μας αφορούν όλους».