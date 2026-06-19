Καταναλωτικές συνήθειες: Ποιες επενδυτικές ευκαιρίες αναδύονται στην ελληνική αγορά – Πού ποντάρουν οι εταιρείες;

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Σε βασικό μοχλό στρατηγικής ανάπτυξης έχουν αναχθεί οι ταχύτατα εναλλασσόμενες καταναλωτικές συνήθειες για τις ηγετικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς.

Από τον κλάδο των αναψυκτικών και του καφέ μέχρι τα πρωτεϊνούχα γαλακτοκομικά και τις alcohol free μπίρες, νέες ομάδες ανθρώπων αλλάζουν τις προτιμήσεις τους και αναζητούν καινοτόμες λύσεις, ωθώντας έτσι τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στο μέλλον για να αυξήσουν τις πωλήσειες τους.

Ποια είναι όμως η «συνταγή» της επιτυχίας;

Την ευελιξία ως απάντηση στις κρίσεις και στις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές ανάγκες προκρίνει ο General Manager της Coca-Cola Τρία Έψιλον Svetoslav Atanasov.

Όπως εξήγησε ο ίδιος στο 7ο OT FORUM, «απάντηση» στις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές ανάγκες μπορεί να δώσει ο εμπλουτισμός του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, η αξιοποίηση δεδομένων μέσω ψηφιακών εργαλείων προκειμένου να εξακριβωθούν οι νέες τάσεις και η στενή σχέση με τους πελάτες.

Άλλωστε, το σερί επενδύσεων της εταιρείας, που τα τελευταία πέντε χρόνια ανέρχονται στα 180 εκατ. ευρώ, αλλά και η νέα γραμμή παραγωγής PET που εγκαινιάστηκε στο Σχηματάρι, δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Coca-Cola Τρία Έψιλον βάζει τις καταναλωτικές ανάγκες στο επίκετρο της στρατηγικής της.

Στη ραγδαία εξέλιξη των συνηθειών κατανάλωσης καφέ στην Ελλάδα εστίασε από την πλευρά του ο CEO της Nespresso Hellas Αντώνης Αυγερόπουλος, μιλώντας στο 7ο OT FORUM.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η αγορά έχει μεταβεί από τις απλές επιλογές ελληνικού ή στιγμιαίου καφέ σε μια πολυδιάστατη εμπειρία με espresso, freddo, εναλλακτικά γάλατα και εξατομικευμένες γεύσεις.

Ενδεικτικό αυτής της κατεύθυνσης είναι το σύστημα Vertuo της Nespresso, το οποίο επιτρέπει την παρασκευή freddo στο σπίτι με μία μόνο κάψουλα, όπως ανέφερε ο CEO της Nespresso Hellas.

Παράλληλα, η εταιρεία εστιάζει και στην ανάπτυξη νέων προτάσεων, όπως είναι ο ειδικός κωδικός προϊόντος για freddo, ο οποίος πλέον διατίθεται σε όλες τις αγορές της Nespresso παγκοσμίως.

Ανεβαίνει η non alcohol αγορά – Πέφτει η κατανάλωση μπίρας

Αυξημένο μερίδιο στην εγχώρια αγορά διατηρεί η μπίρα χωρίς αλκοόλ, το οποίο έφτασε στο 3,5% το 2024, όπως αναφέρει η πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ για την ζυθοποιία στην Ελλάδα.

Έπειτα, σύμφωνα με τον CEO της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Sebastian Sanchez, το ποσοστό αυτό παρουσιάζει ανοδικές τάσεις, φτάνοντας σήμερα περίπου το 5%.

Ως προς τον κλάδο της μπίρας συνολικά, η τάση ανάκαμψης της κερδοφορίας μεταξύ 2021 και 2024 έδωσε τη θέση της σε μια μείωση της εγχώριας κατανάλωσης κατά 5%, όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ.

Από την πλευρά του, ο κ. Sanchez πρόσθεσε ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η αγορά της μπίρας – ως προς τον όγκο των πωλήσεων – συρρικνώθηκε κατά 1%.

Για τον Sanchez, η μειωμένη κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί ευκαιρία για επενδύσεις σε νέα προϊόντα που θα τονώσουν την αγορά.

Έκρηξη σε πρωτεϊνουχα γαλακτοκομικά

Στις νέες τάσεις που χαρακτηρίζουν την αγορά γαλακτοκομικών συγκαταλέγονται τα πρωτεϊνούχα προϊόντα, τα οποία παρουσιάζουν εντυπωσιακή ανάπτυξη, ξεπερνώντας το 86% σε αξία μέσα στην τελευταία διετία, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της NielsenIQ για την ελληνική αγορά.

Η αύξηση στη ζήτηση των πρωτεϊνούχων στην Ελλάδα συντελείται στο πλαίσιο μιας γενικότερης έκρηξης στην κατανάλωση πρωτεΐνης παγκοσμίως.

Σύμφωνα τους Financial Times, οι τιμές της πρωτεϊνης ορού γάλακτος (whey protein) έχουν αυξηθεί σχεδόν πενταπλασιαστεί από το 2023, φτάνοντας τα 28.000 ευρώ ανά τόνο. Ο Guus Aerts, διευθυντής του τμήματος συστατικών της ολλανδικής γαλακτοβιομηχανίας FrieslandCampina, εξηγεί ότι έχει δημιουργηθεί μια εντελώς νέα κατηγορία καταναλωτών. «Υπάρχει πλέον μια νέα ομάδα ανθρώπων που αναζητά ενισχυμένη πρωτεΐνη για να διατηρήσει τη μυϊκή της μάζα, ιδιαίτερα όσοι λαμβάνουν φάρμακα αδυνατίσματος», είπε

Όπως τόνισε η Έφη Γιαννακοπούλου, Sales & Engagement Associate, NielsenIQ υπογράμμισε ότι η αγορά γαλακτοκομικών βρίσκεται σε φάση επαναπροσδιορισμού.

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η αυξανόμενη σημασία της υγείας και η μετατροπή της ευεξίας σε τρόπο ζωής δημιουργούν νέες ευκαιρίες για καινοτομία, διαφοροποίηση και ανάπτυξη σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του κλάδου.