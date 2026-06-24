Κομισιόν: Θα εκδώσει ευρωομόλογα αξίας 80 δισ. ευρώ το δεύτερο εξάμηνο

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Στην έκδοση ευρωομολόγων ύψους έως και 80 δισ. ευρώ θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δεύτερο εξάμηνο ανεβάζοντας τα κεφάλαια που θα αντλήσει από τις αγορές μέσα σε αυτή τη χρονιά στα 180 δισ, ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Με τα χρήματα θα χρηματοδοτήσει προγράμματα πολιτικής, όπως οι εκταμιεύσεις προς τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU, υποστήριξη προς την Ουκρανία (συμπεριλαμβανομένων πληρωμών στο πλαίσιο του νέου Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας), εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του μέσου Δράσης για την Ασφάλεια για την Ευρώπη (SAFE) και συνεισφορές σε άλλα προγράμματα της ΕΕ, που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού από τις κεφαλαιαγορές.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να εκδίδει Πράσινα Ομόλογα NextGenerationEU με βάση τις αναφερόμενες πράσινες δαπάνες από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μέχρι σήμερα, έχουν συγκεντρωθεί 84,3 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης Πράσινων Ομολόγων NextGenerationEU.

Τέτοιες εκδόσεις μπορούν να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται μετά το 2026, στο πλαίσιο των πράξεων αναχρηματοδότησης υπό τη διαχείριση του δανεισμού που σχετίζεται με το NextGenerationEU.

Ιστορικό

Η Επιτροπή δανείζεται από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές για λογαριασμό της ΕΕ και εκταμιεύει κεφάλαια σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων δανεισμού. Ο δανεισμός της ΕΕ είναι εγγυημένος από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με τις συνεισφορές στον προϋπολογισμό να αποτελούν άνευ όρων νομική υποχρέωση όλων των κρατών μελών βάσει των Συνθηκών της ΕΕ.

Χρησιμοποιώντας τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από τα ομόλογα της ΕΕ και τα πράσινα ομόλογα NextGenerationEU που εκδόθηκαν από τα μέσα του 2021, η Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής εκταμιεύσει πάνω από 241,8 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 166 δισ. ευρώ σε δάνεια σε κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Έως και 78,4 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί σε άλλα προγράμματα της ΕΕ που επωφελούνται από τη χρηματοδότηση NextGenerationEU.

Ο δανεισμός της ΕΕ θα συνεχίσει επίσης να χρηματοδοτεί εκταμιεύσεις προς την Ουκρανία στο πλαίσιο της τρέχουσας Διευκόλυνσης για την Ουκρανία (όπου 25,6 δισ. ευρώ από το συνολικό κονδύλιο των 33 δισ. ευρώ έχουν ήδη εκταμιευτεί), καθώς και να παρέχει νέα στήριξη στο πλαίσιο του Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας ύψους 90 δισ. ευρώ.

Ο δανεισμός της ΕΕ χρηματοδοτεί επίσης το μέσο Δράσης για την Ασφάλεια για την Ευρώπη (SAFE), το οποίο υποστηρίζει την προμήθεια αμυντικών δυνατοτήτων μέσω δανείων προς τα κράτη μέλη, και όπου οι εκταμιεύσεις προχρηματοδότησης ξεκίνησαν τον Μάιο του 2026.

Για να υποστηρίξει τις χρηματοδοτικές ανάγκες και να διασφαλίσει τη συνεχή πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές με ευνοϊκούς όρους, η Επιτροπή βελτιώνει συνεχώς τη δομή και την υλοποίηση των δανειοληπτικών της πράξεων.

Από τον Ιανουάριο του 2023, η Επιτροπή εκδίδει ομόλογα της ΕΕ με ενιαία επωνυμία, αντί για ομόλογα με ξεχωριστή επωνυμία για μεμονωμένα προγράμματα, με συναλλαγές που βασίζονται σε δομημένα εξαμηνιαία σχέδια χρηματοδότησης και προαναγγελθέντα χρονικά διαστήματα έκδοσης.

Οι πρωτογενείς εκδόσεις υποστηρίζονται από τη ρευστότητα της δευτερογενούς αγοράς των ομολόγων της ΕΕ. Η ύπαρξη ενός πλαισίου που παρέχει κίνητρα στους βασικούς διαμεσολαβητές της ΕΕ να παρέχουν τιμές για τίτλους της ΕΕ σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, καθώς και η διαθεσιμότητα μηχανισμού επαναγοράς, ενισχύουν τη λειτουργία του οικοσυστήματος των ομολόγων της ΕΕ.

Το αυξανόμενο βάθος και η ρευστότητα της καμπύλης των ομολόγων της ΕΕ αντανακλώνται επίσης στην εκτέλεση κοινοπρακτικών συναλλαγών. Το 2026, η τιμολόγηση αρκετών εκδόσεων έγινε με βάση τις μονάδες της καμπύλης των ομολόγων της ΕΕ. Η χρήση της καμπύλης των ομολόγων της ΕΕ ως σημείου αναφοράς για την τιμολόγηση υποστηρίζει τον αποτελεσματικό διαμορφισμό των τιμών και ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ασταθείς αγορές.