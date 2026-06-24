Metlen: Στόχος να χτίσει μέρος της «Ασπίδας του Αχιλλέα» στο Βόλο

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Πιο ψηλά βάζει τον πήχη η Metlen στη δραστηριότητα της στην αμυντική βιομηχανία.

Η Metlen έχοντας από χθες σε λειτουργία τα τέσσερα από τα συνολικά έξι εργοστάσια της στο αμυντικό hub της M Technologies στον Βόλο σχεδιάζει τη συμμετοχή της σε μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα.

Η Metlen διεκδικεί «πίτα» από την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Metlen δείχνει να κλειδώνει την απόφαση της για διεκδίκηση μέρους του μεγάλου προγράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ που φέρει την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί μία ολιστική προσέγγιση αποτελεσματικής αντιμετώπισης εχθρικών εναέριων, θαλάσσιων και υποθαλάσσιων απειλών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μέσα από έναν πολυεπίπεδο θόλο 5 επιπέδων: αντιαεροπορικής, αντιβαλλιστικής, anti-drone, αντιπλοϊκής και ανθυποβρυχιακής προστασίας.

Πηγές αναφέρουν ότι η Metlen με την M Technologies επιδιώκει να αναλάβει μέρος του προγράμματος αυτού στο πλαίσιο της υποχρεωτικής συμμετοχής εγχώριας παραγωγής ύψους 25% σε όλα τα αμυντικά προγράμματα, που έχει αποφασίσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Αξίζει να τονιστεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες το συγκεκριμένο αμυντικό πρόγραμμα αναμένεται να περάσει από το προσεχές ΚΥΣΕΑ του Ιουλίου.

Η παρέμβαση του Μυτιληναίου στα εγκαίνια της Metlen

Η Μetlen έχοντας μία παρουσία στην αμυντική βιομηχανία πάνω από 25 χρόνια με το εργοστάσιο της τότε ΜΕΤΚΑ Βόλου και την εδώ και τελευταία δύο χρόνια επέκταση της με το αμυντικό hub της Μ Technologies στον Βόλο, βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για τη διεκδίκηση μέρους της πίτας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» που αναλογεί στις ελληνικές αμυντικές επιχειρήσεις, ύψους 750 εκατ. ευρώ.

H ελληνική αμυντική βιομηχανία φέρεται να επιμένει σε μία πιο θεσμική κατοχύρωση της υποχρεωτικής συμμετοχής των εγχώριων επιχειρήσεων στα εξοπλιστικά προγράμματα. Ίσως ένας από τους τρόπους αυτούς να είναι κ η θέσπιση νομοθετικής διάταξης

Δεν ήταν και τυχαία άλλωστε η χθεσινή παρέμβαση του Ευάγγελου Μυτιληναίου, Εκτελεστικού Προέδρου της Metlenστα εγκαίνια της 4ης παραγωγικής μονάδας στη ΒΙΠΕ Βόλου: «Η απόφαση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια για την υποχρεωτική συμμετοχή εγχώριας παραγωγής ύψους 25% σε όλα τα αμυντικά προγράμματα είναι βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, που, εκτός των άλλων, αναβαθμίζει και τις τεχνολογικές δυνατότητες της Ελληνικής Βιομηχανίας. Δράττομαι δε της ευκαιρίας», συνέχισε ο Μυτιληναίος, «να προτείνω στον παρόντα Υπουργό Άμυνας, οι προσφορές που υπερβαίνουν το κατώφλι του 25% να παίρνουν έξτρα πόντους στις σχετικές αξιολογήσεις».

Πλέον το M Technologies Hub εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό σύμπλεγμα, μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα και απαρτίζεται συνολικά από έξι μονάδες, συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ. με δυνατότητες επεξεργασίας πρώτων υλών, κατασκευής, συναρμολόγησης και υποστήριξης σύνθετων αμυντικών εφαρμογών

Από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την τοποθέτηση του απάντησε ότι έχει δώσει εντολή με έγγραφη επιστολή του στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων ώστε σε όποια σύμβαση εξοπλιστικών προγραμμάτων συνάπτεται με το εξωτερικό να προβλέπεται και 25% ελληνική συμμετοχή.

Ωστόσο, η ελληνική αμυντική βιομηχανία φέρεται να επιμένει σε μία πιο θεσμική κατοχύρωση της υποχρεωτικής συμμετοχής των εγχώριων επιχειρήσεων στα εξοπλιστικά προγράμματα. Ίσως ένας από τους τρόπους αυτούς να είναι κ η θέσπιση νομοθετικής διάταξης.

Το αμυντικό hub της Metlen στο Βόλο

Στον Βόλο, η Metlen διαμορφώνει ένα σύγχρονο καθετοποιημένο αμυντικό βιομηχανικό οικοσύστημα, αξιοποιώντας την 25ετή της τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και την επιχειρησιακή της αποδοτικότητα.

Πλέον το M Technologies Hub εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό σύμπλεγμα, μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα και απαρτίζεται συνολικά από έξι μονάδες, συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ. με δυνατότητες επεξεργασίας πρώτων υλών, κατασκευής, συναρμολόγησης και υποστήριξης σύνθετων αμυντικών εφαρμογών.

Το ύψος της συνολικής επένδυσης και για τα έξι εργοστάσια θα ανέλθει στα 240 εκατ. ευρώ, ενώ η τέταρτη μονάδα που εγκαινιάστηκε χθες 23 Ιουνίου κόστισε 50 εκατ. ευρώ.

Οι έξι μονάδες της M Technologies λειτουργούν ουσιαστικά ως οικοσύστημα με την κάθε μία να παράγει αντικείμενο που να συμπληρώνει το αντίστοιχο από κάθε άλλη μονάδα και όλες μαζί να φτάνουν στο τελικό έργο.

Η METLEN συνεργάζεται ήδη με κορυφαίους ευρωπαϊκούς και διεθνείς αμυντικούς ομίλους, όπως οι KNDS, Naval Group, TKMS και Raytheon, ενώ αναπτύσσει νέες συνεργασίες σε κρίσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η συμβολή της M Technologies

Η επένδυση ενισχύει την ελληνική βιομηχανική βάση και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλει καίρια στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και αναδεικνύει τον Βόλο και τη Θεσσαλία σε έναν από τους σημαντικότερους αμυντικούς και βιομηχανικούς κόμβους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η στρατηγική θέση του Βόλου, με πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές-λιμάνι, σιδηρόδρομο, οδικούς άξονες και αεροδρόμιο- σε συνδυασμό με τη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων της M Technologies, ενισχύει τις προοπτικές της περιοχής ως σύγχρονου ευρωπαϊκού κέντρου παραγωγής και υποστήριξης αμυντικών προγραμμάτων.

Ιδιαίτερη θέση στην τελετή εγκαινίων είχε και το σύνολο των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις, στην τεχνογνωσία και τον επαγγελματισμό των οποίων οφείλεται η ανάπτυξη της M Technologies. Το Hub του Βόλου απασχολεί ήδη 500 υψηλής τεχνογνωσίας εργαζόμενους, ενώ στην πλήρη ανάπτυξή του αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 1.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στον Βόλο και τη Θεσσαλία. Παράλληλα, η επένδυση αναμένεται να ενισχύσει την τοπική οικονομία, μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την αναβάθμιση δεξιοτήτων, τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και τη συγκράτηση ανθρώπινου κεφαλαίου στην περιφέρεια.

Το επενδυτικό σχέδιο της M Technologies του Κλάδου Μετάλλων της Metlen, δεν θα είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία χωρίς την καθοριστική συμβολή και υποστήριξη του υπουργείου Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, ως αρμόδιος κρατικός φορέας διαχείρισης των σχετικών πόρων ενίσχυσης, οριστικής αξιολόγησης και ελέγχου ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου της Metlen, το ενέταξε ως Εμβληματική επένδυση στον ν. 4864/2021 (Α’ 237) περί Στρατηγικών Επενδύσεων.