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Citi και Morgan Stanley για Metlen: Το buyback των 600 εκατ. ευρώ ενισχύει τη μετοχή

Citi και Morgan Stanley αξιολογούν θετικά νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της Metlen

Business 24.06.2026, 15:19
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Citi και Morgan Stanley για Metlen: Το buyback των 600 εκατ. ευρώ ενισχύει τη μετοχή
Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Θετικά αξιολογούν η Citi και η Morgan Stanley το νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της Metlen, ύψους έως 600 εκατ. ευρώ, εκτιμώντας ότι η κίνηση προσφέρει πρόσθετη ευελιξία για τη στήριξη της μετοχής, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλει τη στρατηγική κατανομής κεφαλαίων και τις επενδυτικές προτεραιότητες της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Metlen ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών που θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2031 και θα αφορά έως 14,3 εκατ. μετοχές, με αγορές τόσο στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου όσο και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Citi: Συνέχεια της υφιστάμενης στρατηγικής

Η Citi χαρακτηρίζει την ανακοίνωση ως συνέχεια της μέχρι σήμερα πρακτικής της Metlen. Όπως σημειώνει, η εταιρεία χρησιμοποιούσε διαχρονικά τις επαναγορές ιδίων μετοχών κυρίως για την κάλυψη προγραμμάτων αμοιβής στελεχών με μετοχές και δευτερευόντως για την είσοδο στρατηγικών επενδυτών.

Επίσης, εκτιμά ότι το νέο πρόγραμμα δεν συνεπάγεται αλλαγή στην πολιτική κατανομής κεφαλαίων, καθώς η εταιρεία εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στις αναπτυξιακές επενδύσεις και στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών.

Παράλληλα, θεωρεί ότι η δυνατότητα επαναγοράς έως 600 εκατ. ευρώ παρέχει στη διοίκηση μεγαλύτερη ευελιξία για επιλεκτικές αγορές μετοχών από την αγορά, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, στηρίζοντας έτσι τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Η Citi εξακολουθεί να προβλέπει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές (Free Cash Flow) το 2026, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση του καθαρού δανεισμού, ενώ διατηρεί τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο των 52 ευρώ, η οποία συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 24% από τα πρόσφατα επίπεδα.

Morgan Stanley: Προτεραιότητα η απομόχλευση

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Morgan Stanley, η οποία εκτιμά ότι το πρόγραμμα επαναγοράς προσφέρει σημαντική προαιρετικότητα (optionality) για τη στήριξη της μετοχής, χωρίς όμως να αναμένει επιθετική υλοποίησή του.

Θεωρεί πιθανό η εφαρμογή του προγράμματος να γίνει σταδιακά, τόσο λόγω της πενταετούς διάρκειάς του όσο και επειδή η βασική προτεραιότητα της Metlen παραμένει η ενίσχυση του ισολογισμού και η μείωση του δανεισμού.

Ειδικότερα, η Morgan Stanley υπενθυμίζει ότι στόχος της εταιρείας είναι η υποχώρηση του δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA στο 2,0 ή χαμηλότερα έως το τέλος του 2026, από 3,1 φορές στο τέλος του 2025. Η επίτευξη του στόχου αυτού, σύμφωνα με την MS, θα προέλθει τόσο από την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας όσο και από την επιστροφή σε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές μέσα στο 2026.

Καμία αλλαγή στρατηγικής

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι δύο επενδυτικοί οίκοι συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το πρόγραμμα επαναγοράς δεν αποτελεί αλλαγή στρατηγικής, αλλά ένα επιπλέον εργαλείο διαχείρισης κεφαλαίου.

Η Citi δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη συνέχιση της υφιστάμενης πολιτικής κεφαλαιακής κατανομής και στις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, ενώ η Morgan Stanley εστιάζει περισσότερο στη διατήρηση της χρηματοοικονομικής πειθαρχίας και στην απομόχλευση του ισολογισμού.

Κοινός παρονομαστής και στις δύο αναλύσεις είναι ότι το πρόγραμμα των 600 εκατ. ευρώ ενισχύει την ευελιξία της Metlen να στηρίξει τη μετοχή της, χωρίς να επηρεάζει τις βασικές προτεραιότητες της διοίκησης για επενδύσεις, παραγωγή θετικών ταμειακών ροών και σταδιακή μείωση του δανεισμού.

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