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Deca Investments: Απέκτησε το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της Dotsoft

Η Dotsoft ΑΕ αποτελεί μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία πληροφορικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων τεχνολογίας

Business 24.06.2026, 15:04
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Deca Investments: Απέκτησε το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της Dotsoft
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Το 40% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία Dotsoft ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας πληροφορικής Α.Ε. απέκτησε η εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments II RAIF, S.C.A.

Ο κύριος μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Μάνος Αναστάσιος θα διατηρήσει σημαντική συμμετοχή και θα συνεχίσει να διοικεί την εταιρεία.

Ειδικότερα, η Dotsoft ΑΕ αποτελεί μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία πληροφορικής, με ισχυρή παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά και με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων τεχνολογίας.

Με περισσότερα από 20 χρόνια συνεχούς και επιτυχημένης πορείας, η εταιρεία αναπτύσσει και προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις έξυπνων πόλεων, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Deca Investments

Στο επίκεντρο οι έξυπνες πόλεις

Ιδιαίτερα στον τομέα των έξυπνων πόλεων, η Dotsoft ΑΕ κατέχει ηγετική θέση υλοποιώντας έργα μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών Internet of Things, cloud υποδομών, data analytics και σύγχρονες πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων με στόχο τη δημιουργία πιο βιώσιμων, αποδοτικών και ανθρωποκεντρικών πόλεων.

Η κεντρική πλατφόρμα SmartisCity λειτουργεί ως ενιαίο σημείο συλλογής, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων από πολλαπλές πηγές και υποσυστήματα. Μέσα από προηγμένα dashboards και business intelligence εργαλείων, παρέχεται πλήρης εποπτεία των λειτουργιών της πόλης σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη δυνατότητα λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων και βελτιστοποιώντας τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και υποδομών.

Deca Investments: Στρατηγικές συνεργασίες με στόχο την κερδοφορία

Η συνεργασία στοχεύει στη σημαντική ανάπτυξη της Dotsoft ΑΕ μέσω της επέκτασης των εργασιών της τόσο στις υφιστάμενες αλλά και σε νέες αγορές, γεγονός που συνάδει απόλυτα με τη στρατηγική του Diorama II, να πραγματοποιεί επενδύσεις σε κερδοφόρες, δυναμικές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις αλλά και της Dotsoft ΑΕ, για συνέχιση της καινοτόμου πορείας και την εδραίωση της στις διεθνείς αγορές καθώς και στις λύσεις προς εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Το Diorama Investments II RAIF S.C.A. δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Απρίλιο του 2022 με σκοπό την αγορά πλειοψηφικών ή μεγάλων μειοψηφικών πακέτων μετοχών ελληνικών εταιριών μεσαίου μεγέθους. Οι επενδυτές είναι Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Κρατικά Επενδυτικά Ταμεία, Ελληνικοί και Διεθνείς Θεσμικοί Επενδυτές και διακεκριμένοι Έλληνες Επιχειρηματίες.

Η διοίκησή του ασκείται από την DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ η οποία αδειοδοτήθηκε και ελέγχεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

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