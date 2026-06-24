Βουλή: Κόντρα για τα «κόκκινα δάνεια» – Επίθεση Πιερρακάκη στον νόμο Κατσέλη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Δεν κάνουμε το ελάχιστο που επιβάλλει το δικαστήριο αλλά το μέγιστο που επιβάλλει η πολιτική ευθύνη». Με τα λόγια αυτά, ο υπουργός των Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης προλόγισε στη Βουλή την ρύθμιση της τροπολογίας που ενσωματώνει τις ενστάσεις της Δικαιοσύνης και αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων (στη δόση και όχι στο κεφάλαιο).

Μιλώντας στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου των Οικονομικών, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε πως η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης έρχεται να εφαρμοστεί καθολικά χωρίς προσφυγές, δικαστήρια και ταλαιπωρία.

«Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν να μειώνεται άμεσα η δόση του δανείου τους ακόμα και 300 ευρώ τον μήνα. Δεν σταματήσαμε εκεί όμως, προχωρήσαμε συνειδητά πέρα από την απόφαση γιατί η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται σε συμμόρφωση. Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να εφαρμόσει την αναδρομικότητα. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα να αναγνωρίσουμε ότι όσοι παρέμειναν συνεπείς δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης», είπε χαρακτηριστικά.

Αιχμές Πιερρακάκη για τον νόμο Κατσέλη

Ο κ. Πιερρακάκης άφησε αιχμές και για το νόμο Κατσέλη – γεγονός που ενόχλησε την αντιπολίτευση – λέγοντας επί της ουσίας ότι δημιούργησε προβλήματα λόγω της δράσης των λεγόμενων στρατηγικών κακοπληρωτών.

«Ο νόμος Κατσέλη ψηφίστηκε στη κορύφωση της κρίσης με στόχο την προστασία των νοικοκυριών που βρέθηκαν σε αδυναμία πραγματική. Αμφισβητώ το αποτέλεσμα γιατί ο νόμος δεν απέτρεψε την κατάχρηση σε στρατηγικούς κακοπληρωτές ούτε προστάτευσε χιλιάδες οικογένειες που εγκλωβίστηκαν σε μακροχρόνιες διαδικασίες και διαμορφώθηκε πεδίο αβεβαιότητας, ασάφειας και αντιφατικών ερμηνειών.

Οι μισές αιτήσεις απορρίφθηκαν από δικαστήρια. Ένα πλαίσιο που θεσπίστηκε να προστατεύσει τους ευάλωτους κατέληξε να θολώσει το όριο ανάμεσα σε αδυναμία και στρατηγική αθέτηση», είπε χαρακτηριστικά.

«Επτά χρόνια έρχεται εδώ ο Χατζηδάκης και υπερασπίζεται αυτό που μόλις αποδημήσατε», απάντησε ο Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «έλεγε πόσο άρτια διαχειριζόταν η κυβέρνηση τα κόκκινα δάνεια και κάθε φορά που φέρναμε προτάσεις από το ΠΑΣΟΚ για το πως μπορεί να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά ο κ. Χατζηδάκης μας έλεγε λαϊκιστές.

Αυτά που είπατε εσείς σήμερα τα έχει πει το ΠΑΣΟΚ ξανά και ξανά με προτάσεις, που αν είχατε υιοθετήσει θα μπορούσατε να κάνετε αυτό που μας λέτε ότι κάνατε. Περίεργο… Ξαφνικά είδατε το φως το αληθινό;».

Ο κ. Γερουλάνος άφησε αιχμές κατά του κ. Πιερρακάκη για τη θέση που πήρε αναφορικά με το νόμο Κατσέλη, λέγοντας πως όσα χρόνια ήταν στο ΠΑΣΟΚ δεν είχε ασκήσει κριτική.

«Σήμερα ξαφνικά άλλαξε. Ως ΠΑΣΟΚ δεν είχε πρόβλημα με το νόμο αλλά έχει ως ΝΔ», πρόσθεσε με τον Κώστα Μπάρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ να επισημαίνει: «Το 2010 η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου είχε διάφορους συνεργάτες όπως ο κ. Πιερρακάκης. Δεν θυμάμαι καθόλου δήλωση Πιερρακάκη για το νόμο Κατσέλη όσο και αν έψαξα. Μάλλον θα είναι θετικές οι δηλώσεις αυτές…».

Πηγή: in.gr