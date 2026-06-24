ΟΔΔΗΧ: Στο 2,24% η απόδοση για τα εξάμηνα έντοκα

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Mε οριακά αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,24%, από 2,21% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,078 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,70 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.