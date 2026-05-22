Walmart: Οι τιμές της βενζίνης «πιέζουν» τα αμερικανικά νοικοκυριά

Τις δαπάνες των αμερικανικών νοικοκυριών «πιέζουν» όλο και περισσότερο οι καλπάζουσες τιμές της βενζίνης, ενόσω ο πόλεμος με το Ιράν και ενεργειακή κρίση που προέκυψε από τις αρχές Μαρτίου «στενεύουν τα όρια» των οικογενειακών προϋπολογισμών.

Οι επιπτώσεις αγγίζουν και το λιανεμπόριο, με τη Walmart να προβλέπει αρνητικές εξελίξεις στις πωλήσεις της.

Ειδικότερα, ο γίγαντας του αμερικανικού λιανεμπορίου αναμένει σημαντική ανάσχεση στις πωλήσεις μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου, συγκριτικά με τους προηγούμενους τρεις μήνες, εντοπίζοντας την αιτία στις υψηλότερες τιμές στα πρατήρια, σύμφωνα με το BBC.

Υπό αυξανόμενη πίεση οι καταναλωτές

Σε μια τεράστια αύξηση των τιμών χονδρικής στο πετρέλαιο οδήγησε η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν, με τους αμερικανούς καταναλωτές να νιώθουν στο πετσί τους τις αυξήσεις των τιμών στη βενζίνη.

Στοιχεία από την ομοσπονδία λεσχών αυτοκινήτου AAA δείχνουν ότι η μέση τιμή ενός γαλονιού βενζίνης έχει φτάσει τα 4,56 δολάρια από τα 3 δολάρια, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο επικεφαλής οικονομικών της Walmart, John David Rainey, δήλωσε ότι το αυξανόμενο κόστος ζωής έχει μέχρι στιγμής αντισταθμιστεί από τις υψηλότερες επιστροφές φόρου ως αποτέλεσμα των φορολογικών περικοπών στο πλαίσιο του νόμου One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι αγοραστές θα βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση, καθώς αυτό το φαινόμενο εξαντλείται στο τρέχον οικονομικό τρίμηνο.

«Νομίζω ότι οι υψηλότερες επιστροφές φόρου μείωσαν μέρος της πίεσης που σχετίζεται με τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων και καθώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο που αυτές οι επιστροφές φόρων σε μεγάλο βαθμό δεν εισπράττονται, νομίζω ότι οι καταναλωτές θα αισθανθούν μεγαλύτερη πίεση από τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων», είπε.

Walmart: Αυξημένα κέρδη – Προβλέπεται επιβράδυνση ανάπτυξης

Η Walmart είναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός εργοδότης στις ΗΠΑ και ένας από τους μεγαλύτερους λιανοπωλητές της, επομένως τα κέρδη της προσφέρουν μια εικόνα για το πώς επηρεάζονται οι Αμερικανοί καταναλωτές από τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με επενδυτές, ο Rainey προειδοποίησε επίσης ότι εάν συνεχιστεί ο περιορισμός των διελεύσεων στα Στενά του Ορμούζ, αυτό θα μπορούσε να αναγκάσει την εταιρεία λιανικού εμπορίου να αυξήσει τις τιμές των τροφίμων λόγω ελλείψεων σε λιπάσματα, άζωτο και φωσφορικά άλατα, αναφέρει το BBC.

Τα κέρδη της Walmart για το πρώτο τρίμηνο, από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο, ανήλθαν σε 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 18,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Οι πωλήσεις στο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 7,3% σε ετήσια βάση, στα 177,8 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία.

Ωστόσο, η Walmart προειδοποίησε ότι αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης θα επιβραδυνθεί σε ποσοστό μεταξύ 4% και 5% μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου, καθώς το αυξανόμενο κόστος ζωής αρχίζει να επηρεάζει αρνητικά.