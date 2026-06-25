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Αλλαγές στη χορήγηση της άδειας – Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι, τι ισχύει

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις ημέρες άδειας, τη μεταφορά υπολοίπου και την καταβολή του επιδόματος.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 25.06.2026, 08:01
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Αλλαγές στη χορήγηση της άδειας – Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι, τι ισχύει
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Αλλαγές στον τρόπο χορήγησης της ετήσιας άδειας φέρνει το 2026 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, με δυνατότητα κατάτμησης έως και σε τέσσερις περιόδους μέσα στο ίδιο έτος, ενώ αυξημένο είναι και το επίδομα αδείας για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Τη στιγμή που η θερινή περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, χιλιάδες εργαζόμενοι προγραμματίζουν την καλοκαιρινή τους άδεια.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες, ενώ από φέτος εφαρμόζονται νέες ρυθμίσεις που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στη χορήγηση της άδειας. Παράλληλα, η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω και το επίδομα αδείας, ενισχύοντας το εισόδημα χιλιάδων μισθωτών.

Οι βασικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζετε παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.

Καλοκαιρινή Άδεια 2026: Βασικές αρχές και νέες ρυθμίσεις

Τι ισχύει για την ετήσια άδεια

• Ο αριθμός των ημερών άδειας εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας του εργαζομένου.

• Η ετήσια άδεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί με χρηματική αποζημίωση, παρά μόνο σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης.

• Κατά το διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον το 50% του προσωπικού κάθε επιχείρησης πρέπει να έχει λάβει την ετήσια άδειά του.

Ημέρες άδειας

Πενθήμερη εργασία

  • Από 20 έως 26 ημέρες άδειας, ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας.

Εξαήμερη εργασία

  • Από 24 έως 31 ημέρες άδειας, ανάλογα με τα έτη εργασίας.

Νέα Ρύθμιση

• Από φέτος καταργείται η υποχρέωση προαναγγελίας της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Μεταφορά υπολοίπου άδειας

• Τυχόν υπόλοιπο άδειας μπορεί να μεταφερθεί και να χορηγηθεί έως το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Καλοκαιρινή Άδεια: Δυνατότητα κατάτμησης

Με συμφωνία εργαζομένου και εργοδότη, η ετήσια άδεια μπορεί πλέον να κατατμηθεί σε έως και τέσσερις (4) διαφορετικές περιόδους μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Υποχρεωτική ελάχιστη διάρκεια ανά τμήμα άδειας

  • Τουλάχιστον 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με πενθήμερο.
  • Τουλάχιστον 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με εξαήμερο.

Παράδειγμα

Εργαζόμενος που δικαιούται 20 ημέρες άδειας μπορεί να λάβει:

  • 10 ημέρες τον Αύγουστο
  • 5 ημέρες το φθινόπωρο
  • 5 ημέρες την περίοδο των Χριστουγέννων

Αυξημένο επίδομα άδειας για τους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό

Νέος κατώτατος μισθός από 1/4/2026

  • 920€ (από 880€)

Νέο επίδομα άδειας

  • 589,41€ (από 556,05€)

Τρόπος υπολογισμού

Για εργαζομένους με μηνιαίο μισθό

  • Ίσο με το μισό του μηνιαίου μισθού, με ανώτατο όριο τις αποδοχές 15 ημερών.

Για εργαζομένους με ημερομίσθιο

  • Ίσο με 13 ημερομίσθια.

Πότε καταβάλλεται

Το επίδομα άδειας καταβάλλεται:

  • είτε ολόκληρο κατά την έναρξη της άδειας,
  • είτε τμηματικά μαζί με τις αποδοχές άδειας.

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