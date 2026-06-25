Αγρότες: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «Αγροανέλιξη – Farmers of the Future 2026»

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Έως 19 Ιουλίου 2026 θα παραμείνουν ανοιχτές οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων «Αγροανέλιξη – Farmers of the Future», που διοργανώνει ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» για 7η συνεχή χρονιά και απευθύνεται σε αγρότες και μικρές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει παραγωγούς και μικρές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξελίξουν τα προϊόντα τους, να δημιουργήσουν νέα και να ενισχύσουν την παρουσία τους στην αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση παραγωγών από την Κρήτη, καθώς και από νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας

Μέσα από εκπαίδευση, εξατομικευμένη συμβουλευτική και πρακτική καθοδήγηση, οι συμμετέχοντες αποκτούν τα εργαλεία και την υποστήριξη που χρειάζονται για να αναπτύξουν διαφοροποιημένα και ανταγωνιστικά προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και εξωστρεφή προσανατολισμό.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 και περιλαμβάνει εξειδικευμένα διαδικτυακά εργαστήρια, εξατομικευμένη συμβουλευτική και πρακτική καθοδήγηση.

Η συμμετοχή παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Αιτήσεις ΕΔΩ

Πού απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς, καθώς και σε μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις και οικοτεχνίες από όλη την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση παραγωγών από την Κρήτη, καθώς και από νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Οι επιλεγμένες επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε: