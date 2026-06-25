Τραπεζική αναμονή στο ΧΑ, τα πηγαδάκια στο Euronext, τα funds και το μεγάλο στοίχημα του ΑΔΜΗΕ, τι προεξοφλεί η Coca Cola HBC, η βάση της BYLOT, η αλήθεια για τους εκσκαφείς

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Αναμονή. Αυτό είναι το μότο που επικρατεί στους παροικούντες της Λ. Αθηνών από την αρχή της εβδομάδας.

Και αυτό θα συνεχίσει φυσικά, με τον Γενικό Δείκτη να βρίσκεται πλησίον, αλλά χαμηλότερα των 2.500 μονάδων, παραμένοντας επί επτά συνεδριάσεις στο συγκεκριμένο εύρος.

Η χθεσινή συνεδρίαση, αν και άρχισε καλά και έδειχνε ότι θα υπήρχε ανοδική αντίδραση, στο τέλος οι τράπεζες «τράβηξαν το χαλί».

Οι αγοραστές δεν απέκτησαν ποτέ την απαραίτητη δυναμική για να διατηρήσουν το θετικό πρόσημο και όσο περνούσε η ώρα οι κινήσεις περιορίστηκαν.

Η τελική εικόνα διαμορφώθηκε στις δημοπρασίες, όπου το ισοζύγιο γύρισε αρνητικό.

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Η Coca Cola HBC έβαλε πλάτη

Αυτήν την δύσκολη εβδομάδα βέβαια, ελέω των τεχνολογικών τριγμών που μας μεταδίδει η Wall Street, η Coca Cola HBC βάζει… πλάτη.

Τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις μετρά ήδη και η μετοχή πλέον στα 55 ευρώ.

Μια ανάσα από τα ιστορικά υψηλά της, τα οποία εντοπίζονται λίγο πάνω από τα 55,30 ευρώ. Μια κίνηση που λίγο έως πολύ αναμενόταν, όπως σχολίασαν στη στήλη παράγοντες της αγοράς, καθώς σταδιακά θα αποτυπώνεται και η επέκτασή της στην Αφρική.

Πάντως, η ισχυρή παρουσία της έχει απορροφήσει αυτήν την εβδομάδα μέρος των πιέσεων που εκδηλώνονται σε άλλους δεικτοβαρείς τίτλους.

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Οι τράπεζες στο επίκεντρο της επιφυλακτικότητας

Το βασικό βαρίδι για το Χρηματιστήριο ήταν ο τραπεζικός κλάδος.

Η νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έχει αυξήσει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, καθώς επηρεάζει τις εκτιμήσεις για το κόστος που θα κληθούν να αναλάβουν οι τράπεζες.

Διότι όπως συμφωνούν και οι παράγοντες της αγοράς, η νέα ρύθμιση δεν περιορίζεται στην επέκταση των ευεργετικών διατάξεων που απορρέουν από τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τα «κόκκινα» δάνεια, αλλά εισάγει και πρόσθετες διευκολύνσεις για τους δανειολήπτες.

Υπολογίζεται ότι περίπου 100.000 παλαιοί κόκκινοι δανειολήπτες θα ενταχθούν στο νέο πλαίσιο.

Κόστος

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, το δημοσιονομικό και χρηματοοικονομικό αποτύπωμα της ρύθμισης ανέρχεται σε περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Από αυτά, περίπου 500 εκατ. ευρώ αναμένεται να επιβαρύνουν τον «Ηρακλή», ενώ τα υπόλοιπα 200 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν μεταξύ των τραπεζών, ανάλογα με την έκθεση της κάθε μίας.

Μικρό το κόστος θα σκεφτείτε… εντούτοις αυτές είναι εκτιμήσεις. Σύντομα θα περιμένουμε και τις ανάλογες τοποθετήσεις ή αναλύσεις επ’ αυτού.

Μέχρι τότε, το βασικό σενάριο για τον κλάδο παραμένει στην καλύτερη των περιπτώσεων η συσσώρευση.

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Από το ταμπλό… στην αντλία

Το θετικό είναι ότι η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου θα λειτουργήσει σταδιακά θετικά στο επενδυτικό κλίμα, καθώς ενισχύει τις προσδοκίες για ηπιότερες πληθωριστικές πιέσεις και περιορίζει τα σενάρια νέας αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής.

Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 75 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν την έναρξη των αεροπορικών επιδρομών ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ το αμερικανικό WTI διαμορφώθηκε κοντά στα 71 δολάρια το βαρέλι.

Τώρα πότε θα φανεί στην αντλία… νομίζω και ο Ντόναλντ Τραμπ αυτό περιμένει.

Μάλιστα χτες έκανε «χαμό» με τους πετρελαϊκούς κολοσσούς, κατηγορώντας τους για αισχροκέρδεια λόγω των υψηλών τιμών στα καύσιμα.

Ζήτησε μάλιστα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τη διενέργεια έρευνας, απαιτώντας… την ταχεία υποχώρηση των τιμών της βενζίνης στα πρατήρια.

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Ο ΑΔΜΗΕ

Εκ διαμέτρου αντίθετο βέβαια χτες ήταν το κλίμα στην κεντρική αίθουσα του Euronext Athens.

Την τιμητική της είχε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία ολοκλήρωσε με πρωτοφανή επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: Ζήτησε 530 εκατ. ευρώ και πήρε προσφορές 3,5 δισ. ευρώ από μεγάλα διεθνή funds.

Τα 530 εκατ. ευρώ θα τα διαθέσει για να συμμετάσχει στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ.

Χθες λοιπόν η τελετή έναρξης της συνεδρίασης του Euronext Athens ήταν αφιερωμένη στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία να σημειώσω για όσους δεν το γνωρίζω πώς είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο.

Ο Μανουσάκης

Ο Μάνος Μανουσάκης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ ήταν ο οικοδεσπότης. Φυσικά μαζί με τον Ιωάννη Καράμπελα, επίσης πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Ο Μανουσάκης και ο Καράμπελας υποδέχονταν τους προσκεκλημένους στην τελετή και με κάποιους εξ αυτών έστηναν και «πηγαδάκια» με ολιγόλεπτες συζητήσεις.

Πριν, όμως σας γράψω για τα «πηγαδάκια», να σας μεταφέρω τι μου έλεγε αναλυτής της αγοράς ο οποίος παρέστη στην εκδήλωση: «Ουσιαστικά η διοίκηση Μανουσάκη έχει πλέον ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης και από την αγορά.

Αναμφίβολα είχε και θα συνεχίσει να χαίρει της εμπιστοσύνης και της κυβέρνησης (να θυμίσω ότι ο Μανουσάκης ανέλαβε τα ηνία του Διαχειριστή από την εποχή τη διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) αλλά η σφραγίδα της αγοράς και των funds έρχεται ως επιστέγασμα της επιτυχημένης του πορείας».

Πηγαδάκια

Παρόντες στην εκδήλωση για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ήταν ο Φωκίων Καραβίας, CEO της Eurobank, ο αναπληρωτής CEO της Eurobank Κώστας Βασιλείου, ο Δημήτρης Πολίτης, πρόεδρος της ΕΤΑΔ και σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα επενδύσεων και άλλα στελέχη χρηματιστηριακών εταιρειών και άλλων τραπεζών.

Η Eurobank είχε την ευθύνη της οργάνωσης του ελληνικού βιβλίου προσφορών για την ΑΜΚ.

Ένα από τα πηγαδάκια που άλλαζε διαρκώς σύνθεση είχε ως επίκεντρο τους Φωκίωνα Καραβία και Δημήτρη Πολίτη. Μαζί τους συνομίλησαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ο Μάνος Μανουσάκης και ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO του Euronext Athens.

Αυτό που κατάφερα να μάθω ήταν πώς κοινή συνισταμένη των συζητήσεων ήταν η καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και δημόσιων εταιρειών μέσα από την κεφαλαιαγορά…

Και η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ ήταν η πλέον απτή απόδειξη…

Ο Παπασταύρου και…

Η ώρα περνούσε και έφτασε 10.30 όταν το προαναφερόμενο πηγαδάκι το άφησε το διοικητικό δίδυμο του ΑΔΜΗΕ Μανουσάκης και Καράμπελας προκειμένου να υποδεχτούν τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Έφτασε οριακά πριν σημάνει η έναρξη της συνεδρίασης.

Αλλά ο Γιάννος Κοντόπουλος λειτουργώντας ως τελετάρχης, φρόντισε πριν τους χαιρετισμούς των Μανουσάκη, Καράμπελα, Παπασταύρου και Βασιλικής Λαζαράκου να καλέσει τους δύο πρώτους για να χτυπήσουν το κουδούνι και το σφυρί ώστε να ξεκινήσει η συνεδρίαση…

το τριπλό μήνυμα για τον Διαχειριστή…

Αφού χτύπησε το καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε στο τριπλό θετικό μήνυμα που στέλνει η επιτυχημένη ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ: το οικονομικό, το ενεργειακό και το όφελος στους πολίτες.

Ιδιαίτερα για το τρίτο τόνισε ότι οι διασυνδέσεις που προωθεί ο διαχειριστής για τα νησιά θα έχουν τεράστια οφέλη με εξοικονόμηση ύψους 1 δισ. ευρώ τον χρόνο. «Συνεπώς, η ΑΜΚ δεν αφορά μόνο τον ΑΔΜΗΕ. Αφορά την ελληνική οικονομία, το Ελληνικό Χρηματιστήριο, στο οποίο η διεθνής επενδυτική κοινότητα έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη. Αφορά το ενεργειακό μας σύστημα, το οποίο θωρακίζεται. Και αφορά τον Έλληνα πολίτη, που θα έχει πιο ασφαλή και πιο προσιτή ενέργεια», είπε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Παπασταύρου.

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Πλησιάζει το δισ.

Για να μείνω όμως στον MidCap, η Κρι Κρι συνεχίζει να δίνει αφορμές στην αγορά να ασχολείται μαζί της.

Η μετοχή έγραψε νέο ιστορικό υψηλό στα 30,30 ευρώ, έχοντας πλέον κέρδη κοντά στο 60% από τις αρχές του έτους, με την κεφαλαιοποίηση να πλησιάζει το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ.

Πίσω από την κίνηση φυσικά δεν βρίσκονται μόνο οι ισχυρές επιδόσεις του 2025, αλλά και η εικόνα που δίνει η διοίκηση για τη συνέχεια.

Για το 2026 έχει ήδη δρομολογηθεί επενδυτικό πρόγραμμα 26-30 εκατ. ευρώ, με επίκεντρο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό των μονάδων.

Οι επενδυτές φαίνεται ότι προεξοφλούν πως το αναπτυξιακό story έχει ακόμη δρόμο.

Η διοίκηση εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα ξεπεράσουν τα 390 εκατ. ευρώ φέτος, με το πρώτο τρίμηνο να κινείται ήδη με ρυθμό ανάπτυξης 30%, ενώ η ζήτηση για το ελληνικό γιαούρτι στο εξωτερικό παραμένει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης.

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Η «βάση» της BYLOT

Στο ταμπλό της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε χθες και η BYLOT, όχι τόσο για την πορεία της τιμής όσο για τον εντυπωσιακό όγκο συναλλαγών, που έφτασε τα 4,5 εκατ. τεμάχια.

Η μετοχή δείχνει να χτίζει μια ζώνη στήριξης γύρω από τα 1,20 ευρώ, μετά την ανοδική κίνηση που πραγματοποίησε από το επίπεδο του 1 ευρώ στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, με την αγορά να παρακολουθεί εάν αυτή η συσσώρευση αποτελέσει τη βάση για την επόμενη κίνηση.

Δεν περνά απαρατήρητο ότι η εικόνα αυτή συμπίπτει χρονικά με τις αγορές της Deutsche Bank, η οποία μεταξύ 17 και 23 Ιουνίου απέκτησε περίπου 2,26 εκατ. μετοχές με μέση τιμή 1,203 ευρώ, συνολικής αξίας 2,72 εκατ. ευρώ.

Οι αγορές αυτές συνδέονται με τη συμφωνία Total Return Swap που έχει ήδη ανακοινώσει η εταιρεία και, με τη λήξη της, οι μετοχές θα μεταβιβαστούν στην ίδια τη BYLOT μέσω φυσικού διακανονισμού, ενισχύοντας το πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών και εξηγώντας σε μεγάλο βαθμό την αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών.

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Θόρυβος…

Για διαφορετικό λόγο από αυτούς που μας είχε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο η ΔΕΗ.

Ο λόγος ήταν η κατεδάφιση των τριών παλαιών εκσκαφέων στα ορυχεία της Πτολεμαΐδας, η οποία άνοιξε μια συζήτηση που ξεπέρασε τα στενά όρια μιας τεχνικής παρέμβασης.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της επιχείρησης, η απομάκρυνσή τους ήταν προαποφασισμένη στο πλαίσιο των υποχρεώσεων αποκατάστασης των παλαιών ορυχείων και απόδοσης των εκτάσεων στη ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε., ενώ οι συγκεκριμένες μονάδες, ηλικίας άνω των 50 ετών, είχαν εξαντλήσει προ πολλού τον επιχειρησιακό τους κύκλο ζωής.

Η λύση της ελεγχόμενης κατεδάφισης επελέγη, λοιπόν, αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας, καθώς οποιαδήποτε προσπάθεια αποσυναρμολόγησης των φθαρμένων μεταλλικών κατασκευών θα αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος.

Στην ανακύκλωση

Αυτό που ίσως δεν έγινε ευρέως γνωστό είναι ότι τίποτα από το υλικό των εκσκαφέων δεν πρόκειται να καταλήξει στα απορρίμματα.

Το μέταλλο θα ανακυκλωθεί στο σύνολό του και θα επιστρέψει στη βιομηχανική παραγωγή ως πρώτη ύλη, ενώ, όπως διαβεβαιώνουν από τη ΔΕΗ, η ιστορία των ορυχείων δεν «κατεδαφίζεται» μαζί με τον παροπλισμένο εξοπλισμό.

Αντίθετα, στο σχέδιο για τη μεταλιγνιτική Δυτική Μακεδονία προβλέπεται η δημιουργία Μουσείου Βιομηχανικής Κληρονομιάς, όπου θα διατηρηθούν εμβληματικές εγκαταστάσεις και εκσκαφείς, ώστε η βιομηχανική ταυτότητα της περιοχής να αποκτήσει μια νέα, πιο βιώσιμη συνέχεια.