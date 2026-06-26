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Κυριάκος Πιερρακάκης από τη Βουδαπέστη: «Ένας άνεμος αλλαγής πνέει από την Ουγγαρία»

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ

Economy 26.06.2026, 15:13
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Κυριάκος Πιερρακάκης από τη Βουδαπέστη: «Ένας άνεμος αλλαγής πνέει από την Ουγγαρία»
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Με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, και τον Υπουργό Οικονομικών, Άντρας Καρμάν, συναντήθηκε σήμερα στη Βουδαπέστη ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, οι προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω οικονομικής σύγκλισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η νέα ουγγρική κυβέρνηση επιδιώκει την επαναπροσέγγιση με τον ευρωπαϊκό πυρήνα και έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα τη σταδιακή προετοιμασία της χώρας για ένταξη στην Ευρωζώνη. Υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την πολιτική στήριξη στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουγγαρίας, επισημαίνοντας παράλληλα την ετοιμότητα του Eurogroup να στηρίξει την ουγγρική κυβέρνηση, παρέχοντας τεχνογνωσία και καθοδήγηση για τα επόμενα βήματα στην πορεία της σύγκλισης.

Στο τέλος της συνάντησης ακολούθησε συνέντευξη Τύπου.

Δείτε τη δήλωση Κυριάκου Πιερρακάκη

Στο πλαίσιο αυτό, ο  Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε τα εξής:

«Κύριε Πρωθυπουργέ Μαγιάρ, κύριε Υπουργέ Κάρμαν, σας ευχαριστώ θερμά για τη ζεστή υποδοχή και τη φιλοξενία σας. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, όπως αναφέρατε, κύριε Πρωθυπουργέ, σε αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό και πανέμορφο κτίριο. Η κυβέρνησή σας ανέλαβε τα καθήκοντά της μόλις πριν από λίγες εβδομάδες.

Έκτοτε, έχουμε δει ξεκάθαρα μηνύματα και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της Ουγγαρίας προς την Ευρώπη. Η σημερινή μου επίσκεψη είναι αφιερωμένη ακριβώς σε αυτή τη συνεργασία, προς όφελος του ουγγρικού λαού και της Ευρώπης συνολικά. Ως Έλληνας, χαίρομαι ιδιαίτερα που θυμάμαι ότι το 2003, στην Αθήνα, στους πρόποδες της Ακρόπολης, υπογράφηκε η Συνθήκη Προσχώρησης της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εκείνη η στιγμή συμβόλιζε την αταλάντευτη πεποίθηση ότι η δύναμη της Ευρώπης πηγάζει από την ενότητά της, την πολυμορφία της και το κοινό της μέλλον.

Αργότερα σήμερα, θα έχω την ευκαιρία να επισκεφθώ το Ουγγρικό Κοινοβούλιο, ένα από τα πλέον εντυπωσιακά κοινοβουλευτικά κτίρια της Ευρώπης. Δεν αποτελεί μόνο ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα, αλλά και ένα ισχυρό σύμβολο της εθνικής ταυτότητας της Ουγγαρίας και της θέσης της στην ευρωπαϊκή ιστορία.

Σήμερα είχαμε μια ουσιαστική και ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση για την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία, καθώς και για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας. Συζητήσαμε την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, της ενεργειακής της ασφάλειας, της βαθύτερης ενοποίησης των χρηματοπιστωτικών αγορών και της κινητοποίησης των επενδύσεων που απαιτούνται για τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Ευρώπης.

Η Ουγγαρία, υπό την ηγεσία σας, αλλάζει την ιστορική της πορεία.

Η Ουγγαρία μετακινείται από την περιφέρεια της ευρωπαϊκής ανάπτυξης προς τον πυρήνα της ευρωπαϊκής λήψης αποφάσεων. Και αυτή η μετατόπιση δεν αφορά μόνο την Ουγγαρία, αλλά και τη νέα εποχή της ίδιας της Ευρώπης.

Οι μεγάλες ιστορικές αποφάσεις αποκτούν το πραγματικό τους νόημα όταν μεταφράζονται σε μεγαλύτερη ασφάλεια, περισσότερες ευκαιρίες και ισχυρότερη εμπιστοσύνη για τους πολίτες.

Αυτή είναι, θα έλεγα, η πραγματική προστιθέμενη αξία της Ευρώπης.

Χαιρετίζω επίσης τη φιλοδοξία της Ουγγαρίας να εμβαθύνει την οικονομική και νομισματική της ενσωμάτωση στην Ευρώπη, καθώς και τη δέσμευσή της να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική ένταξή της στη ζώνη του ευρώ, όπως μόλις περιέγραψε ο Πρωθυπουργός.

Η πορεία προς την υιοθέτηση του ευρώ είναι απαιτητική, αλλά ταυτόχρονα βαθιά μετασχηματιστική.

Και είναι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι που απαιτεί την εκπλήρωση συγκεκριμένων οικονομικών κριτηρίων, αλλά προϋποθέτει επίσης την οικοδόμηση θεσμικής αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.

Η συμμετοχή στην Ευρωζώνη εντάσσει μια χώρα σε έναν χώρο μεγαλύτερης σταθερότητας, ισχύος και στρατηγικής ασφάλειας.

Η πρόσφατη ένταξη της Βουλγαρίας, όπως και εκείνη της Κροατίας νωρίτερα, καταδεικνύει τη διαρκή ελκυστικότητα του κοινού νομίσματος. Ως το δεύτερο σημαντικότερο νόμισμα στον κόσμο μετά το δολάριο, το ευρώ διατηρεί ισχυρή διεθνή παρουσία.

Θα πρόσθετα, όμως, ότι το ευρώ είναι πολύ περισσότερα από ένα νόμισμα.

Αποτελεί μια κοινότητα σταθερότητας, εμπιστοσύνης, υπευθυνότητας και κοινής ευημερίας. Αντανακλά μια κοινή δέσμευση στην οικονομική ανθεκτικότητα και την πεποίθηση ότι τα ευρωπαϊκά κράτη είναι ισχυρότερα όταν δρουν από κοινού.

Όταν μια χώρα επιδιώκει να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, αναδεικνύεται με σαφήνεια μία θεμελιώδης αλήθεια.

Σε έναν ασταθή κόσμο, η σταθερότητα μετατρέπεται σε στρατηγικό πλεονέκτημα και η αξιοπιστία σε πηγή ισχύος. Η ένταξη στο ευρώ ακολουθεί μια διαδικασία που βασίζεται σε σαφείς κανόνες και συνδέεται άμεσα με την εκπλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης.

Ενθαρρύνω τις ουγγρικές αρχές να συνεχίσουν να εφαρμόζουν συνετές οικονομικές πολιτικές και να προωθούν τις απαραίτητες θεσμικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να εκπληρώσουν τα σχετικά κριτήρια ώστε να ευημερήσει η χώρα τους ως μέλος της Ευρωζώνης.

Το Eurogroup είναι έτοιμο να στηρίξει την Ουγγαρία, όπως και κάθε υποψήφιο κράτος-μέλος, στην πορεία προς την υιοθέτηση του ευρώ.

Όπως επισημάνθηκε και στη σημερινή μας συζήτηση, η αποδέσμευση των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για την ουγγρική κυβέρνηση.

Χάρη στις εντατικές προσπάθειες της κυβέρνησης, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα και έχει ήδη εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου προς έγκριση.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απτή απόδειξη της προσήλωσης της νέας ουγγρικής κυβέρνησης στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν προσδιοριστεί ως βασικά ορόσημα, ιδίως εκείνων που αποσκοπούν στην ενίσχυση του κράτους δικαίου.

Οι οικονομίες μας ευημερούν όταν στηρίζονται σε ένα σταθερό πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον.

Οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση ώστε μια χώρα να καταστεί ελκυστικός επενδυτικός προορισμός και οι πολίτες να αισθάνονται εμπιστοσύνη στην οικονομία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει και ενθαρρύνει κάθε αξιόπιστη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, όπου κι αν αυτή πραγματοποιείται. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τα μέτρα που προωθεί η ουγγρική κυβέρνηση για την ενίσχυση του πλαισίου καταπολέμησης της διαφθοράς, τη βελτίωση της διαφάνειας στη διαχείριση των δημόσιων πόρων και των δημόσιων συμβάσεων, καθώς και την ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων φορέων στη νομοθετική διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να προσθέσω ότι στηρίζω πλήρως τις προσπάθειες της Ουγγαρίας να εκπληρώσει τα συμφωνημένα ορόσημα, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης εκταμίευση των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μόλις ικανοποιηθούν όλες οι συμφωνημένες προϋποθέσεις.

Σε μια περίοδο σημαντικών γεωπολιτικών και οικονομικών μετασχηματισμών, η Ευρώπη οφείλει να παραμείνει φιλόδοξη για το μέλλον της.

Στο Eurogroup, η οικονομική πολιτική αποτελεί εργαλείο συλλογικής ισχύος. Είναι το μέσο με το οποίο η ζώνη του Ευρώ μετατρέπει τη συνεργασία σε σταθερότητα, την εμπιστοσύνη σε ανάπτυξη και την κοινή βούληση σε κοινή ευημερία.

Η Ευρώπη πρέπει να διαμορφώσει αυτή τη νέα εποχή διαφυλάσσοντας την κυριαρχία της, υπερασπιζόμενη τα συμφέροντά της, προστατεύοντας τους πολίτες της και χαράσσοντας η ίδια το μέλλον της.

Για να το πετύχει αυτό, απαιτούνται μεγαλύτερη στρατηγική συνοχή, βαθύτερη ολοκλήρωση και ισχυρότερη συλλογική δράση.

Αυτό είναι το πνεύμα που προσβλέπω να ενισχυθεί μέσα από τη μελλοντική συνεργασία μου με τους Ούγγρους ομολόγους μου.

Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ και πάλι θερμά για τη ζεστή φιλοξενία σας».

Σε ερώτηση της ΕΡΤ: «ποια στήριξη μπορεί να παράσχει το Eurogroup ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία ένταξης μιας χώρας στη ζώνη του ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της συνοχής και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης;», ο Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε:

«Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, για να ενταχθεί μια χώρα στη Ζώνη του Ευρώ πρέπει να πληροί τα λεγόμενα κριτήρια του Μάαστριχτ, δηλαδή τα κριτήρια σύγκλισης.

Αυτά αφορούν τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, τη σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας, τον πληθωρισμό και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Παράλληλα, μια χώρα πρέπει να συμμετέχει επί δύο χρόνια στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ERM II), προκειμένου να αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει ομαλά χωρίς υπερβολικές διακυμάνσεις της συναλλαγματικής της ισοτιμίας.

Πώς μπορεί να στηρίξει το Eurogroup αυτή την προσπάθεια;

Καταρχάς, μέσω της τεχνογνωσίας που μπορεί να προσφέρει. Όμως, για να είμαι ειλικρινής, θυμάμαι πάντα τη φράση ενός σπουδαίου Γάλλου πολιτικού: η πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων.

Υπό αυτή την έννοια, με την ιδιότητά μου ως Προέδρου του Eurogroup, η παρουσία μου σήμερα στη Βουδαπέστη και στην Ουγγαρία έχει και έναν συμβολικό χαρακτήρα. Αποτελεί ένα σαφές μήνυμα στήριξης προς αυτή τη φιλόδοξη πορεία που έχει χαράξει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του.

Πιστεύω ότι εκφράζω πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο στις Βρυξέλλες ή στην Αθήνα, όταν λέω ότι αισθανόμαστε πως ένας άνεμος αλλαγής πνέει από την Ουγγαρία.

Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε αυτή τη φιλόδοξη προσπάθεια.

Θα μπορούσε κανείς να σταθεί στο χρονοδιάγραμμα. Δεν θα σχολιάσω το χρονοδιάγραμμα. Αυτό που θα σχολιάσω είναι η φιλοδοξία. Και θέλουμε να στηρίξουμε αυτή τη φιλοδοξία.

Πώς; Με τεχνογνωσία και εξειδίκευση.

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στο Eurogroup συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, στο πλαίσιο του διευρυμένου Eurogroup (inclusive Eurogroup) συμμετέχουν όχι μόνο οι χώρες της Ευρωζώνης, αλλά και τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ.

Ο καλός μου συνάδελφος, ο κ. Αντράς Κάρμαν, συμμετέχει ήδη στις εργασίες του διευρυμένου Eurogroup, γεγονός που διευκολύνει ακόμη περισσότερο αυτή τη συνεργασία.

Όλοι μας έχουμε την ευκαιρία να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον, να ανταλλάσσουμε απόψεις και, κυρίως, να αξιοποιούμε τη τεχνογνωσία και την εμπειρία αυτής της κοινής πορείας.

Το μήνυμα που μετέφερα τόσο κατ’ ιδίαν στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό όσο και δημόσια είναι απλό: είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε.

Γνωρίζουμε ότι, στο τέλος της ημέρας, πρόκειται για μια κυρίαρχη απόφαση, η οποία ανήκει σε μια κυρίαρχη κυβέρνηση και στον κυρίαρχο λαό της Ουγγαρίας.

Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, όλοι αποτελούμε μέλη της ευρύτερης ευρωπαϊκής οικογένειας. Και ως μέλη αυτής της οικογένειας, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε παρόντες, προσφέροντας κάθε δυνατή στήριξη που μπορεί να χρειαστείτε, προκειμένου να επιτύχετε τα απαιτητικά ορόσημα που έχουν τεθεί».

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Με fast track διαδικασίες 3 ελληνικά έργα ενεργειακών διασυνδέσεων

Η Ευρ. Επιτροπή ενέκρινε το νέο Πακέτο για Ευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας - Τα 3 ελληνικά έργα - Η παρέμβαση του υπουργού Ενέργειας Στ. Παπασταύρου

Χρήστος Κολώνας
Greece Plans First Astronaut Mission to Space Station
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Greece Plans First Astronaut Mission to Space Station

A Greek astronaut could travel to the International Space Station within two years, carrying out scientific experiments and showcasing national research and technology projects

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 6,24% η άνοδος στα ασφάλιστρα υγείας το 2024
Economy

Ασφάλιστρα υγείας: Στο 6,24% η άνοδος το 2024 - Τι φέρνει ο νέος δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ

Για πρώτη φορά δημοσιεύτηκε ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής της ΕΛΣΤΑΤ, που θα αποτελεί τη βάση για τις αυξήσεις στα μακροχρόνια συμβόλαια υγείας

Κυριάκος Πιερρακάκης από τη Βουδαπέστη: «Ένας άνεμος αλλαγής πνέει από την Ουγγαρία»
Economy

Πιερρακάκης από τη Βουδαπέστη: «Ένας άνεμος αλλαγής πνέει από την Ουγγαρία»

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ

ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε πλοίο στο λιμάνι του Βόλου με 12.300 λίτρα λαθραίων καυσίμων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε πλοίο στο λιμάνι του Βόλου με 12.300 λίτρα λαθραίων καυσίμων

Πώς οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν το παράνομο φορτίο σε φορτηγό πλοίο, με σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Αρνητική η BofA – «Βλέπει» διόρθωση του Stoxx 600 στις 560 μονάδες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αρνητική για τις ευρωπαϊκές αγορές η BofA – Προς διόρθωση ο Stoxx 600

Αρνητική στάση απέναντι στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια διατηρεί η Bank of America, εκτιμώντας ότι, παρά τη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, οι αγορές παραμένουν ευάλωτες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παραγωγικότητα: Παραμένει το «αγκάθι» της ελληνικής οικονομίας, λέει η ΤτΕ
Economy

Ανοιχτή πληγή η χαμηλή παραγωγικότητα - Τι προτείνει η ΤτΕ

Οι συστάσεις της ΤτΕ για την άνοδο της παραγωγικότητας στην Ελλάδα

Γιάννης Αγουρίδης
Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Μαΐου – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έγινε η φορολοταρία - Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε η φορολοταρία για τις συναλλαγές του Μαΐου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητεί άμυνες στους πωλητές η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αναζητεί άμυνες στους πωλητές το ΧΑ

Υπερτερούν σήμερα οι πωλητές στο Euronext Athens, με την αγορά να καταβάλλει προσπάθεια να διατηρήσει ως σημείο αναφοράς τις 2.440 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα

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