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Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η  Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται μια επανάσταση παραγωγικότητας»

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης στην ημερίδα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με θέμα: «The Next Gen Audit: Innovation, Quality, and AI»

Economy 22.06.2026, 21:11
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Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η  Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται μια επανάσταση παραγωγικότητας»
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Την ανάγκη η Ελλάδα και η Ευρώπη να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο αύξησης της παραγωγικότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με θέμα «The Next Gen Audit: Innovation, Quality and AI».

Ο υπουργός στάθηκε στον καθοριστικό ρόλο των ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιρειών για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών στοιχείων και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης που, όπως είπε, αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων και τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ομιλία Πιερρακάκη

Η μετάβαση από την ψηφιοποίηση στην εποχή της AI

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κατάφερε να καλύψει ένα σημαντικό μέρος του ψηφιακού της ελλείμματος, υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις που για δεκαετίες παρέμεναν ανεκπλήρωτες. Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του gov.gr, το οποίο πλέον διαθέτει περισσότερες από 2.200 ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και στα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως τόνισε, η χώρα ολοκληρώνει ουσιαστικά την εκκρεμότητα της τρίτης Βιομηχανικής Επανάστασης, δηλαδή της ψηφιοποίησης διαδικασιών και υπηρεσιών, ωστόσο πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με τις προκλήσεις της τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τον τρόπο λειτουργίας κρατών, επιχειρήσεων και επαγγελμάτων.

Η παραγωγικότητα είναι το μεγάλο στοίχημα

Ο υπουργός συνέδεσε άμεσα την αξιοποίηση της AI με την ανάγκη βελτίωσης της παραγωγικότητας, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να υστερεί έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτόν τον τομέα.

Για την Ελλάδα ανέφερε ότι έχουν επιτευχθεί σημαντικές πρόοδοι τα τελευταία χρόνια, με την αποκατάσταση της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, τη σημαντική μείωση της ανεργίας, τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τη συνεχή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα, όπως η αύξηση των επενδύσεων και η περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών. Όπως ανέφερε, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, παραμένουν όμως χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ και οι εξαγωγές, παρά τον διπλασιασμό τους σε σχέση με την περίοδο πριν από την κρίση, εξακολουθούν να υπολείπονται των ευρωπαϊκών επιδόσεων.

Οι αλλαγές θα έρθουν σε μήνες, όχι σε χρόνια

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρυθμό με τον οποίο εξελίσσεται η Τεχνητή Νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις, οι οποίες χρειάζονταν μία ή και δύο δεκαετίες για να μετασχηματίσουν την οικονομία, η διάδοση των εφαρμογών AI πραγματοποιείται πλέον μέσα σε λίγους μήνες.

Κατά τον ίδιο, η ταχύτητα αυτή επιβάλλει σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες αλλά και πολιτικά συστήματα να προσαρμοστούν πολύ γρηγορότερα από ό,τι στο παρελθόν, τόσο σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η αγορά εργασίας όσο και στη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη.

Καθοριστικός ο ρόλος των ελεγκτών

Αναφερόμενος ειδικότερα στο επάγγελμα του ελεγκτή, ο υπουργός υποστήριξε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν συνιστά απειλή για τον πυρήνα του επαγγέλματος, καθώς η ευθύνη και η λογοδοσία εξακολουθούν να βαρύνουν τον άνθρωπο και όχι τα τεχνολογικά εργαλεία.

Όπως είπε, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών διαδικασιών, ωστόσο η τελική ευθύνη της υπογραφής, της αξιολόγησης και της λογοδοσίας παραμένει στον ελεγκτή.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει το έργο των ελεγκτικών εταιρειών, επισημαίνοντας ότι η ποιότητα των ελέγχων συνδέεται άμεσα με τη διεθνή αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας.

«Η ελληνική επενδυτική ταυτότητα εξαρτάται σε πολύ σημαντικό βαθμό από τη δική σας δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη, η καινοτομία και η προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων προϋποθέτουν ισχυρούς θεσμούς, διαφάνεια και υψηλής ποιότητας ελεγκτικό έργο.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Ελλάδα έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να υλοποιεί μεγάλες μεταρρυθμίσεις με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα και καλείται πλέον να αξιοποιήσει την ίδια δυναμική για να ενσωματώσει την Τεχνητή Νοημοσύνη στην οικονομία και στη δημόσια διοίκηση, μετατρέποντας μια ιστορική πρόκληση σε ευκαιρία ανάπτυξης.

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