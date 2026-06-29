ΑΑΔΕ: Απλούστευση της διαδικασίας ελέγχου στα ειδικά καθεστώτα τελειοποίησης

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Σε σημαντική απλούστευση των τελωνειακών ελέγχων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), περιορίζοντας τις απαιτήσεις δειγματοληψίας για όμοια εμπορεύματα που υπάγονται στα καθεστώτα τελειοποίησης. Η νέα διαδικασία μειώνει τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις και επιταχύνει τον τελωνισμό των εμπορευμάτων.

ΑΑΔΕ: Η αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων

Με την νέα εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Ε.2030/2026) εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο διενέργειας ελέγχων για επιχειρήσεις, κυρίως της μεταποίησης, που πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες εισαγωγές και εξαγωγές όμοιων εμπορευμάτων με σταθερά χαρακτηριστικά, χωρίς να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων.

Η νέα ρύθμιση αφορά πάνω από 500 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα ειδικά καθεστώτα τελειοποίησης, ενώ σε ετήσια βάση υποβάλλονται περισσότερες από 28.500 διασαφήσεις υπαγωγής και εκκαθάρισης καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, οι οποίες μέχρι σήμερα υπόκεινται σε ελέγχους δειγματοληψίας.

Τι αλλάζει με τη νέα ρύθμιση

Με τη νέα ρύθμιση:

· περιορίζονται οι έλεγχοι δειγματοληψίας σε όμοια εμπορεύματα που διακινούνται επανειλημμένα,

· επιταχύνεται η διαδικασία τελωνισμού, με λιγότερες καθυστερήσεις,

· απλοποιούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στη διαδικασία,

· προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη διάρκεια ισχύος, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις αξιόπιστες επιχειρήσεις, όπως οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (AEO).

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει να εκσυγχρονίζει τις τελωνειακές διαδικασίες, με στοχευμένες παρεμβάσεις που διευκολύνουν τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και συμβάλλουν στη στήριξη της εθνικής οικονομίας, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521.