AVE: Εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Yalco

Στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιος – Yalco σκοπεύει να συμμετάσχει ο όμιλος εταιρειών AVE του Ν.Θ.Βαρδινογιάννη.

AVE: Με ποσό έως 5 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της Yalco

Ειδικότερα, ο όμιλος AVE ενημέρωσε σήμερα το επενδυτικό κοινό για την πρόθεσή του να συμμετάσχει με ποσό έως 5 εκατ. ευρώ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Yalco που περιλαβάνεται στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσής της, η οποία θα πραγμαποιηθεί στις 2 Ιουνίου.

Όπως διευκρινίζει ο όμιλος ΑVE, η συμμετοχή του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Yalco θα γίνει μέσω της AVE Participation Ltd, 100% θυγατρικής της AVE A.E.

Βεβαίως, σύμφωνα με όσα σημειώνονται σχετικά, η υλοποίηση της ως άνω πρόθεσης προϋποθέτει τη λήψη θετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Yalco επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Και ιδίως σε αυτά της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και εισφορά σε είδος και της μείωσης κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων.

To deal που προηγήθηκε

Η «προσέγγιση» AVE και Yalco δεν είναι τωρινή, καθώς την περασμένη χρονιά το family office του Νίκου Θ. Βαρδινογιάννη, η Tethys, προχώρησε σε στρατηγικού χαρακτήρα επένδυση στην Yalco Trading. Αλλωστε, οι άνθρωποι της Tethys, όπως είχε αναφέρει στον ΟΤ ο CEO της Yalco Σωκράτης Κωνσταντίνου, γνώριζαν καλά την εταιρεία της οικογένειά του, αφού είχαν εμπορική συνεργασία. Συγκεκριμένα, η Yalco ήταν βασικός προμηθευτής ξενοδοχειακής επιχείρησης που ελέγχει το family office του γνωστού επιχειρηματία.

Υπενθυμίζεται ότι η Tethys εξαγόρασε από τη Sohanalo τη συμμετοχή της στη Yalco Trading, με τίμημα 3 εκατομμύρια ευρώ, σε μια συμφωνία που έθετε τις βάσεις για την αναβάθμιση του αναπτυξιακού ορίζοντα της Yalco και της νεοσύστατης θυγατρικής της, Yalco Trading. Η Yalco διατήρησε το 51% της Yalco Trading, ενώ η Tethys απέκτησε το 49%, μετά από την αποχώρηση της Sohanalo.