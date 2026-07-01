 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(16) "Defense Industry"
    [1]=>
    string(5) "Other"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Intracom Defense: Σύμβαση με τη MBDA Deutschland για τη ζεύξη δεδομένων του πυραύλου DEFENDAIR

Το πρόγραμμα αξιοποιεί τις αποδεδειγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών πυραύλων που έχει αναπτύξει η IDE, καθώς και τη μακρόχρονη τεχνογνωσία της στα προηγμένα αμυντικά ηλεκτρονικά και τακτικά συστήματα επικοινωνιών.

Business 01.07.2026, 11:42
Σχολιάστε
Intracom Defense: Σύμβαση με τη MBDA Deutschland για τη ζεύξη δεδομένων του πυραύλου DEFENDAIR
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σύμβαση με τη MBDA Deutschland GmbH για την ανάπτυξη και τη σειριακή παραγωγή της λύσης ζεύξης δεδομένων (data link) του πυραύλου DEFENDAIR (πρώην SADM – Small Anti-Drone Missile) υπέγραψε η INTRACOM DEFENSE (IDE).

Το πρόγραμμα αξιοποιεί τις αποδεδειγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών πυραύλων που έχει αναπτύξει η IDE, καθώς και τη μακρόχρονη τεχνογνωσία της στα προηγμένα αμυντικά ηλεκτρονικά και τακτικά συστήματα επικοινωνιών.

Στο πλαίσιο του έργου, η IDE θα αναλάβει την ανάπτυξη, την κατασκευή πρωτοτύπων, την υποστήριξη ενσωμάτωσης σε διαφορετικές πλατφόρμες, καθώς και τη δημιουργία της γραμμής παραγωγής για τη μελλοντική σειριακή κατασκευή του ολοκληρωμένου συστήματος επικοινωνιών, τόσο στο επίγειο τμήμα όσο και στον πύραυλο, καλύπτοντας πλήρως τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του DEFENDAIR.

Το πρόγραμμα DEFENDAIR ενισχύει τη θέση της IDE στο ταχέως εξελισσόμενο ευρωπαϊκό οικοσύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (Counter-UAS) και υποστηρίζει ευρύτερες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση ολοκληρωμένων, κινητών, κλιμακούμενων και οικονομικά αποδοτικών δυνατοτήτων αεράμυνας έναντι των αναδυόμενων απειλών από μη επανδρωμένα εναέρια μέσα.

Η IDE, μέσω συνεχών επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, σε υπερσύγχρονες βιομηχανικές υποδομές και σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, έχει αναπτύξει ανταγωνιστικές τεχνολογικές δυνατότητες που της επιτρέπουν να υποστηρίζει με επιτυχία απαιτητικά αμυντικά προγράμματα νέας γενιάς στη διεθνή αγορά.

Ο κ. Ευστάθιος Καραγιάννης, Chief Commercial Officer της IDE, δήλωσε: «Η σύμβαση αυτή με τη MBDA Deutschland και η στρατηγική της σημασία αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο για την IDE και επιβεβαιώνουν περαιτέρω τη θέση μας ως αξιόπιστου ευρωπαϊκού εταίρου και παρόχου προηγμένων τεχνολογιών ηλεκτρονικών και επικοινωνιακών συστημάτων. Μέσω του προγράμματος DEFENDAIR, η IDE συμβάλλει στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων Counter-UAS και της ολοκληρωμένης αεράμυνας, προσφέροντας δοκιμασμένες, υψηλών επιδόσεων λύσεις επικοινωνιών, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων.»

Ο Program Manager του προγράμματος DefendAir της MBDA αναγνώρισε την ισχυρή δέσμευση της IDE στο πρόγραμμα, ως καθοριστική συμβολή για την επιτυχία της πρωτοβουλίας: «Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε την IDE ως συνεργάτη, η οποία παρέχει την τεχνογνωσία και τις τεχνολογικές δυνατότητες στις τεχνολογίες επικοινωνιών που απαιτούνται για να ανταποκριθούμε στις υψηλές προσδοκίες που έχουν τεθεί για το πρόγραμμα DefendAir.»

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούλιο
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο
ΒΕΑ: Τέσσερα «εμπόδια» φρενάρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Business

Τέσσερα «εμπόδια» φρενάρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας
Business

ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας
EY: Οι έλληνες επιχειρηματίες σχεδιάζουν προσλήψεις και επενδύσεις παρά τη αυξημένη αβεβαιότητα
Business

Τα 3 αγκάθια για την ελληνική επιχειρηματικότητα
Pantelakis: Overweight για Motor Oil και Helleniq Energy – Αυξάνει τις τιμές-στόχους
Business

Pantelakis: Ανεβάζει τον πήχη για Motor Oil και Helleniq Energy
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Φορολογικές δηλώσεις: Έως 15 Ιουλίου η προθεσμία – Πώς να διορθώσετε λάθη χωρίς πρόστιμο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλος χρόνου για τις δηλώσεις - Πώς να διορθώσετε λάθη χωρίς πρόστιμο

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις - Πόσοι πληρώνουν και πόσοι δικαιούνται επιστροφή

Ανδρομάχη Παύλου
Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ρεκόρ εσόδων το 2025 και αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη χρονιά το 2026
Τουρισμός

Ρεκόρ εσόδων το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα

Ο κύκλος εργασιών το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα διαμορφώθηκε στα 73,32 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΜΕΝΝΕ ΑΕ: Υποχώρηση τζίρου και ζημιές το 2025 – Τι σχεδιάζει για να επανέλθει στην κερδοφορία
Business

Παγωτά, ζημιές και restart – Το νέο στοίχημα της οικογένειας Φιλίππου

Στη διακοπή εμπορικής συνεργασίας αποδίδει η ΜΕΝΝΕ ΑΕ τη μείωση εσόδων - Οι στόχοι για το 2026 και η μακροπρόθεσμη στρατηγική

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Επαγγελματικά ταμεία: Γυρίζουν σελίδα – Στόχος η παροχή «δεύτερης σύνταξης» για όλους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέα εποχή για τα επαγγελματικά ταμεία - Στόχος η δεύτερη σύνταξη

Με νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας θεσπίζονται τα ανοιχτά πολυεργοδοτικά ταμεία και η μεταφορά ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Κώστας Παπαδής
L’Oreal: H στροφή στα οικονομικά αρώματα και το στοίχημα με την Gen Z
Business

L'Oreal: Το άρωμα των 15 δολαρίων που αλλάζει την αγορά

Η L'Oréal εισέρχεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των οικονομικών αρωμάτων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Gen Z

Νατάσα Σινιώρη
ΑΠΣΙ Πίνδος: Κάλεσμα συνεργασίας με την Άρτα – Το σχέδιο
AGRO

Η Πίνδος «βλέπει» κοινό μέλλον με την Άρτα - Το σχέδιο

Στα 414,1 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του ΑΠΣΙ Πίνδος – Αύξηση των εξαγωγών κατά 24,1% το 2025 - «Τρέχουν» επενδύσεις 70 εκατ. ευρώ

Ανθή Γεωργίου
Αγορά εργασίας: Με προσωρινή απασχόληση 1 στους 10 Ευρωπαίους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Με προσωρινή απασχόληση 1 στους 10 Ευρωπαίους

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat για την αγορά εργασίας στην ΕΕ - Πού υπάρχουν οι περισσότερες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

Μελίνα Ζιάγκου
Ελλάδα: Η νέα «πύλη» των διεθνών ξενοδοχειακών επενδύσεων στην Ευρώπη
Τουρισμός

Τα ξένα κεφάλαια ποντάρουν στα ελληνικά ξενοδοχεία

Στην κορυφή της Ευρώπης για ξενοδοχειακές επενδύσεις αναδεικνύεται η Ελλάδα, προσελκύοντας το ισχυρότερο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Business
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούλιο
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο

Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ για τον μήνα Ιούλιο

ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας
Business

ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας

Η ΣΟΥΡΩΤΗ κατέγραψε επιστροφή στην κερδοφορία, με EBITDA 1,845 εκατ. ευρώ το 2025

EY: Οι έλληνες επιχειρηματίες σχεδιάζουν προσλήψεις και επενδύσεις παρά τη αυξημένη αβεβαιότητα
Business

Τα 3 αγκάθια για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Πώς αποτυπώνονται οι προθέσεις των ελλήνων επιχειρηματιών στην έρευνα της EY - Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν

Pantelakis: Overweight για Motor Oil και Helleniq Energy – Αυξάνει τις τιμές-στόχους
Business

Pantelakis: Ανεβάζει τον πήχη για Motor Oil και Helleniq Energy

H Pantelakis αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για τα επόμενα χρόνια, μετά τα ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

Πλώρη για νέες εξαγορές ο όμιλος AVE – Στο επίκεντρο η δραστηριότητα στα φαρμακεία – Τι αποφασίστηκε για το franchise της Carrefour και πότε αναμένεται η επιστροφή στα κέρδ

Γιώργος Μανέττας
Intracom Defense: Σύμβαση με τη MBDA Deutschland για τη ζεύξη δεδομένων του πυραύλου DEFENDAIR
Business

Intracom defence: Σύμβαση με τη Mbma για τον πύραυλο Defendair

Το πρόγραμμα αξιοποιεί τις αποδεδειγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών πυραύλων που έχει αναπτύξει η IDE, καθώς και τη μακρόχρονη τεχνογνωσία της στα προηγμένα αμυντικά ηλεκτρονικά και τακτικά συστήματα επικοινωνιών.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης η ΑΜΚ 659,3 εκατ. ευρώ
Business

Νέα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η ΑΜΚ 659,3 εκατ. ευρώ

Το βιβλίο προσφορών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καλύφθηκε στα πρώτα 15 λεπτά της διαδικασίας, ενώ σε λιγότερο από δύο ώρες υπήρξε υπερκάλυψη κατά έξι φορές.

Latest News
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούλιο
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο

Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ για τον μήνα Ιούλιο

ΒΕΑ: Τέσσερα «εμπόδια» φρενάρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Business

Τέσσερα «εμπόδια» φρενάρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τι δείχνει η έρευνα του ΒΕΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση

ΙΕΛΚΑ: Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο
Economy

Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο

Ποια προϊόντα είχαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις και ποια τις μικρότερες, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες αγοραστών και πωλητών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αψιμαχίες αγοραστών και πωλητών στο ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,45% στις 2.470,76 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Βρετανία: «Προσωρινό πάσο» για τον Μπέρναμ από την αγορά ομολόγων
Ομόλογα

Βρετανία: «Προσωρινό πάσο» για τον Μπέρναμ από την αγορά ομολόγων

Τα βρετανικά ομόλογα παρουσιάζουν σχετική ηρεμία το τελευταίο διάστημα

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών
Πολιτική

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

Με μία συγκινητική ανάρτηση ο Μάριος Γεωργιάδης έκανε γνωστό ότι πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, στα 75 του χρόνια

ΑΑΔΕ: Πότε ανοίγει το ΟΣΔΕ – Κίνητρα για έγκαιρη υποβολή
AGRO

Πότε ανοίγει το ΟΣΔΕ – Κίνητρα στους αγρότες για έγκαιρη υποβολή

Σε ποιες αγροτικές πληρωμές θα προχωρήσει η ΑΑΔΕ τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο

Ανθή Γεωργίου
ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας
Business

ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας

Η ΣΟΥΡΩΤΗ κατέγραψε επιστροφή στην κερδοφορία, με EBITDA 1,845 εκατ. ευρώ το 2025

EY: Οι έλληνες επιχειρηματίες σχεδιάζουν προσλήψεις και επενδύσεις παρά τη αυξημένη αβεβαιότητα
Business

Τα 3 αγκάθια για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Πώς αποτυπώνονται οι προθέσεις των ελλήνων επιχειρηματιών στην έρευνα της EY - Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν

ΕΕ: Τι σημαίνει το τέλος 3 ευρώ για τις Shein, Temu και AliExpress
World

Τι σημαίνει το τέλος 3 ευρώ για τις Shein, Temu και AliExpress

Η ΕΕ κατέγραψε 5,8 δισεκατομμύρια αποστολές ηλεκτρονικού εμπορίου κάτω των 150 ευρώ το 2025

Pantelakis: Overweight για Motor Oil και Helleniq Energy – Αυξάνει τις τιμές-στόχους
Business

Pantelakis: Ανεβάζει τον πήχη για Motor Oil και Helleniq Energy

H Pantelakis αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για τα επόμενα χρόνια, μετά τα ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κομισιόν για Shein – Temu: Δικαιοσύνη για επιχειρήσεις – Προστασία για καταναλωτές
World

Κομισιόν για Shein – Temu: Δικαιοσύνη για επιχειρήσεις – Προστασία για καταναλωτές

Η απαλλαγή από τους δασμούς για ποσά κάτω των 150 ευρώ σχεδιάστηκε σε συνθήκες που δεν ισχύουν πια, επισημαίνει η Κομισιόν για τον νέο κανονισμό στα μικροδέματα

Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο
Economy

Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Χρυσός: Ξεκινά με πτώση το δεύτερο εξάμηνο – Κάτω από τα 4.000 δολάρια
Markets

Πρεμιέρα εξαμήνου με πτώση για τον χρυσό

Ο χρυσός ολοκλήρωσε το χειρότερο τρίμηνο των τελευταίων 13 χρόνων - Οι εκτιμήσεις για το δεύτερο εξάμηνο

Τζούλη Καλημέρη
ΕΣΕΕ για Shein-Temu: Ορόσημο για το ευρωπαϊκό εμπόριο – Το μήνυμα Καφούνη
Economy

ΕΣΕΕ για Shein-Temu: Ορόσημο για το ευρωπαϊκό εμπόριο – Το μήνυμα Καφούνη

Από την 1η Ιουλίου 2026, κάθε δέμα που εισέρχεται στην ΕΕ από τρίτες χώρες υπόκειται σε τελωνειακό έλεγχο και επιβάρυνση- ανεξαρτήτως αξίας - Τι δήλωσε ο Σταύρος Καφούνης

Deutsche Bank: Στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Euronext Athens τον Ιούνιο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως το Euronext Athens

Η επίδοση επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική της ελληνικής αγοράς - Τι αναφέρει η Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies