Δολάριο: Σταθεροποιητικές τάσεις – Το γιεν στο μικροσκόπιο

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Σε στενό εύρος τιμών διαπραγματεύεται το δολάριο εν αναμονή των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενώ η βουτιά του γιεν και οι χαμηλές συναλλαγές ενόψει των αργιών στις ΗΠΑ διατηρούν τους επενδυτές για παρέμβαση του Τόκιο.

Ο δείκτης του δολαρίου, ο οποίος μετρά το δολάριο έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του γιεν και του ευρώ, υποχώρησε μόλις κατά 0,1% στα 101,32. Το ευρώ διαπραγματεύτηκε στα 1,135 δολάρια έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, ενώ η στερλίνα κέρδισε 0,13% στα 1,3288 δολάρια.

Τα στοιχεία της Πέμπτης αναμένεται να δείξουν ότι οι εργοδότες στις ΗΠΑ πρόσθεσαν 110.000 θέσεις εργασίας τον Ιούνιο, με το ποσοστό ανεργίας να παραμένει σταθερό στο 4,3%, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουόρς μιλωντας στο ετήσιο συμπόσιο της ΕΚΤ στη Σίντρα υπογράμμισε ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό και οι κίνδυνοι έχουν μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ η Εθνική Έκθεση Απασχόλησης του ADP έδειξε ότι η ιδιωτική απασχόληση αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο.

«Εάν τα στοιχεία των προσλήψεων υπερβούν τις προσδοκίες της αγοράς, το δολάριο θα μπορούσε να επιταχυνθεί υψηλότερα σε περίπτωση ανάκαμψης», υπογραμμίζει ο Akihiko Yokoo, ανώτερος αναλυτής της Mitsubishi UFJ Bank.

Το δολάριο έχει υποστηριχθεί από τις αυξανόμενες προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από την Fed φέτος. Μια ανθεκτική αγορά εργασίας έχει επίσης ενισχύσει τις προοπτικές ανάπτυξης των ΗΠΑ, αφού η αύξηση των θέσεων εργασίας ξεπέρασε τις προσδοκίες τους τελευταίους τρεις μήνες.

Αυτό προστέθηκε σε άλλες πηγές στήριξης του δολαρίου, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία έχει βοηθήσει στην προσέλκυση κεφαλαίων σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Στο μικροσκόπιο το γιεν

Εν τω μεταξύ, το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκε κατλα 0,23% έναντι του δολαρίου στα 162,18 ανά δολάριο, έχοντας φτάσει σε νέο χαμηλό 40 ετών στα 162,84 την Τετάρτη.

Το γιεν είνια ένα από τα μεγαλύτερα θύματα της ισχύος του δολαρίου, με το δολάριο να σημειώνει άνοδο 3,54% έναντι του ιαπωνικού νομίσματος από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα.

Παρόλο που η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια σε υψηλό 31 ετών τον περασμένο μήνα, οι αναλυτές ανέφεραν ότι η πίεση πώλησης στο γιεν αυξήθηκε ξανά αυτή την εβδομάδα λόγω ανησυχιών ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας μπορεί να υποχωρεί από την καμπύλη, εν μέρει αφότου η έρευνα Tankan της τράπεζας υπέδειξε ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό των εταιρειών θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω.

«Εάν αυτό οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών και περαιτέρω αύξηση μισθών, δημιουργώντας έναν πιο αυτοενισχυόμενο κύκλο πληθωρισμού, οι αγορές θα μπορούσαν να επικεντρωθούν και πάλι στη στάση της Τράπεζας της Ιαπωνίας «πίσω από την καμπύλη»» εξηγεί ο Sho Suzuki, αναλυτής αγοράς στη Matsui Securities στο Τόκιο

Οι επενδυτές βλέπουν την αργία της Παρασκευής στις ΗΠΑ ως ένα πιθανό παράθυρο για να παρέμβει το Τόκιο, με την μειωμένη ρευστότητα να είναι πιθανό να ενισχύσει την επίδραση οποιασδήποτε δράσης.