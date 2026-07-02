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SARKK: Πώς επενδύει σε Tommy Hilfiger και Calvin Klein

Πού ποντάρει η SARKK για την ανάπτυξη Tommy Hilfiger και Calvin Klein στην ελληνική αγορά

Business 02.07.2026, 10:23
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SARKK: Πώς επενδύει σε Tommy Hilfiger και Calvin Klein
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Επικεντρωμένη στην ενδυνάμωση των σημάτων Tommy Hilfiger και Calvin Klein που «τρέχει» για την ελληνική αγορά παρέμεινε η SARKK της οικογένειας Σαράντη και το 2025, σύμφωνα και με το πενταετές πλάνο ανάπτυξης.

Από την Tommy Hilfiger στην Calvin Klein

Το πρώτο κατάστημα Tommy Hilfiger στην Ελλάδα λειτούργησε το 1998, αποτελώντας και το πρώτο του brand επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Η SARKK εστίασε στην ανάπτυξη του brand τοσο μέσω του δικτύου λιανικής όσο και μέσω επιλεγμένων σημείων χονδρικής, ενώ μπήκε σε shop in shop corners που στις αρχές των 90s’ άρχισαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στα πολυκαταστήματα.

Η θετική πορεία οδήγησε τη μητρική PVH να αναθέσει στην οικογένεια Σαράντη την περαιτέρω ανάπτυξη του brand Tommy Hilfiger και την αποκλειστική διαχείριση αντίστοιχα και σε άλλες χώρες όπως: το 2004 στην Κύπρο, το 2007 σε Ρουμανία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Μολδαβία και το 2014 στην Βουλγαρία, καταλήγοντας έτσι η SARKK να είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος για 7 συνολικά χώρες.

Το 2019 τής παραχωρήθηκαν και τα αποκλειστικά δικαιώματα αντιπροσώπευσης και διανομής για την Calvin Klein στις αντίστοιχες χώρες.

SARKK

Τα μεγέθη της SARKK

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2025 ανέρχεται σε 91.175.164,25 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,15% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η μεταβολή αυτή που προέρχεται στο μεγαλύτερο της μέρος από το κανάλι της χονδρικής, οφείλεται κυρίως στην αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς, προερχόμενη από τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις και την αβεβαιότητα που επικρατεί στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση υπό τον Γρηγόρη Σαράντη στις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, η μείωση αυτή δεν κρίνεται ανησυχητική, καθώς κινείται εντός των γενικότερων τάσεων της αγοράς λιανικής ένδυσης και υπόδησης και δεν επηρεάζει σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση και τις αναπτυξιακές προοπτικές της SARKK.

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου για τη χρήση 2025 ανέρχεται σε 127.863.250,30, παρουσιάζοντας μείωση 2,22% σε σχέση με την προηγούμενη χρονική περίοδο. Και αυτή η μεταβολή αποδίδεται στις οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες.

Ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας μειώθηκε στα 4,23 εκατ. ευρώ από 7,17 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, ενώ σε επίπεδο ομίλου περιορίστηκε στα 3,03 εκατ. ευρώ από 9,27 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν, φθάνοντας τα 8,44 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και τα 17,5 εκατ. ευρώ για τον όμιλο.

Το επενδυτικο πλάνο

Το 2025, η SARKK στα πλαίσια βελτίωσης και ανάπτυξης, διενέργησε μια σειρά από σημαντικές επενδύσεις. Ανάμεσά τους, τη λειτουργία νέου καταστήματος με εμπορικό σήμα Calvin Klein, εντός του εμπορικού River West στο Αιγάλεω Αττικής.

Ενώ προχώρησε σε μια σειρά από ανακαινίσεις: του Full Service Stores ή Free Standing Store (FSS) καταστήματος, εμπορικού σήματος Calvin Klein στην Πάτρα, του outlet καταστήματος με εμπορικό σήμα Tommy Hilfiger, εντός του εμπορικού κέντρου Fashion House Military στο Βουκουρέστι, Ρουμανία, του outlet καταστήματος με εμπορικό σήμα Calvin Klein, εντός του εμπορικού κέντρου Fashion House Military επίσης στο Βουκουρέστι, όπως και του FSS καταστήματος Tommy Hilfiger, εντός του εμπορικού κέντρου Mall of Sofia, στη Σόφια, Βουλγαρία.

Μάλιστα ανανέωσε την πλατφόρμα των ηλεκτρονικών καταστημάτων της SARKK, πραγματοποιώντας λειτουργικές αναβαθμίσεις, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η omnichannel στρατηγική της.

Υπενθυμίζεται εξάλλου πως η Tommy Hilfiger αποδείχθηκε πρωτοπόρος στην λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς εγκαινιάστηκε το gr.tommy.com το 2019 πριν την πανδημία όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο γνώρισε -αναγκαστική- άνθηση.

Οι εκτιμήσεις για το 2026

Το πλάνο ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης του δικτύου λιανικής για το 2026 προχωρά βάση προγράμματος.

Να σημειωθεί πως τον Απρίλιο του 2023 η SARKK υπέγραψε την ανανέωση των Franchise, Online και Distribution Agreements για την επόμενη πενταετία (2023-2027) και για τις δύο μάρκες. Eπίσης, τον Νοέμβριο του 2023 προχώρησε με απόφαση Γενικής Συνέλευσης σε εταιρικό μετασχηματισμό και ειδικότερα σε απόκτηση της κυπριακής SARKK LIMITED.

Μέχρι σήμερα έχουν ανακαινιστεί τα καταστήματα με εμπορικό σήμα Tommy Hilfiger και Calvin Klein εντός του εμπορικού κέντρου Factory Outlet Αεροδρομίου. Έχει προχωρήσει το νέο αυτόνομο κατάστημα Calvin Klein σε νέο σημείο εντός του Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.

Σε αγορές του εξωτερικού, η SARKK έχει προχωρήσει στην επέκταση του δικτύου ηλεκτρονικού εμπορίου με την έναρξη λειτουργίας των eshops Calvin Klein στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία ολοκληρώνοντας την omnichannel προσέγγιση και σε αυτές τις χώρες. Την ίδια στιγμή έχει προβεί στο κλείσιμο δύο αυτόνομων καταστημάτων με χαμηλή απόδοση στην Τιμισοάρα Ρουμανίας στα πλαίσια της συνεχούς εξυγίανσης του δικτύου και διατήρησης της υψηλής αποδοτικότητας.

Τέλος, στα πλαίσια της συνεχούς παρακολούθησης και εξορθολογισμού του δανεισμού της, η εταιρεία τον Φεβρουάριο του 2026 προχώρησε σε σύναψη ομολογιακού δανείου με ομολογιούχο την Alpha Bank και τον Απρίλιο 2026 σε επέκταση της χρονικής διάρκειας του ομολογιακού δανείου της με ομολογιούχο την Eurobank για 2 χρόνια με βελτιωμένους όρους.

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