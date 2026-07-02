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Κινδύνους όρασης φέρνουν τα γυαλιά ηλίου εκτός οπτικών καταστημάτων

Ο Σύλλογος Οπτικών κάνει λόγο για εικονική ευθύνη των αλυσίδων λιανικής με έναν οπτικό υπεύθυνο χωρίς φυσική παρουσία

Υγεία 02.07.2026, 09:23
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Κινδύνους όρασης φέρνουν τα γυαλιά ηλίου εκτός οπτικών καταστημάτων
Άννα Παπαδομαρκάκη

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Η όραση αποτελεί θεμελιώδες αγαθό υγείας και τα γυαλιά ηλίου δεν αποτελούν καταναλωτικό είδος πολυτελείας, αλλά μέσο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Παρά το γεγονός αυτό, δύο εγκύκλιοι του υπουργείου Υγείας, «αλλάζουν το σκηνικό» στη διάθεση οπτικών ειδών και επιτρέπουν  τη διάθεση γυαλιών ηλίου από μη οπτικά καταστήματα, χωρίς την υποχρεωτική παρουσία διπλωματούχου Οπτικού – Οπτομέτρη.

Έτσι, οι οπτικοί εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη δημόσια υγεία σε ότι αφορά τα θέματα της όρασης, ιδίως των παιδιών και καλούν το υπουργείο Υγείας σε άμεσο θεσμικό διάλογο, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, τη νομιμότητα και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στη φροντίδα της όρασης.

Οι επιπτώσεις από τα λάθος γυαλιά για τα παιδιά, είναι μακροπρόθεσμες και δυνητικά μη αναστρέψιμες

Οι εκπρόσωποι του ΠΣΟΟ/ΝΠΔΔ. Από αριστερά: Αλεξάνδρα Αποστολίδου γενική γραμματέας, Θωμάγγελος Μιχάλης Πρόεδρος και Αγγελος Πάνος – Οπτικός-Οπτομέτρης,Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΠΣΟΟ/ΝΠΔΔ

Τα παραπάνω τονίσθηκαν σε συνέντευξη του Πανελληνίου Συλλόγου Οπτικών – Οπτομετρών (ΠΣΟΟ-ΝΠΔΔ), στην οποία η διοίκηση του Συλλόγου, ζήτησε την ανάκληση των επίμαχων ρυθμίσεων, επισημαίνοντας ότι «τα γυαλιά ηλίου δεν αποτελούν απλό καταναλωτικό προϊόν, αλλά μέσο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Η διάθεσή τους χωρίς επιστημονική καθοδήγηση αυξάνει τον κίνδυνο επιλογής ακατάλληλων φακών, οι οποίοι μπορεί να δημιουργήσουν ψευδή αίσθηση προστασίας, με πραγματικές επιπτώσεις στην υγεία των ματιών.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την παιδική όραση, καθώς η ανάπτυξή της απαιτεί εξειδικευμένη προστασία».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θωμάγγελος Μιχαλάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Η επιλογή γυαλιών ηλίου για παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εμπορική πράξη», υπογραμμίζοντας ότι οι επιπτώσεις είναι μακροπρόθεσμες και δυνητικά μη αναστρέψιμες.

Εικονική πραγματικότητα

Παράλληλα, οι εγκύκλιοι αποδέχονται ότι ο υπεύθυνος οπτικός που απασχολείται σε καταναλωτικό κατάστημα μπορεί να παραμένει υπεύθυνος για τα οπτικά είδη, έστω κι αν πρόκειται για αλυσίδα καταστημάτων, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία του στα καταστήματα.

Με αφορμή την αλλαγή αυτή ο πρόεδρος του ΠΣΟΟ–ΝΠΔΔ κατήγγηλε ότι οι σχετικές εγκύκλιοι εκδόθηκαν χωρίς προηγούμενη διαβούλευση ή γνωμοδότηση του αρμόδιου φορέα ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, δημιουργώντας συνθήκες «εικονικής επιστημονικής ευθύνης».

Όπως τόνισε ο κ. Μιχαλάκης, «ένας Οπτικός μπορεί πλέον να εμφανίζεται υπεύθυνος σε πολλαπλά σημεία πώλησης χωρίς φυσική παρουσία, μετατρέποντας την επιστημονική ευθύνη σε τυπική υπογραφή χωρίς πραγματικό έλεγχο – νομικό άλλοθι για τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες. Σύμφωνα με τον ΠΣΟΟ–ΝΠΔΔ, οι επίμαχες εγκύκλιοι τροποποιούν στην πράξη το περιεχόμενο του νόμου 971/1979, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως θεσμικά μη αποδεκτό και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία».

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο Σύλλογος αναφέρθηκε και πάλι σε αίτημα που έχει ήδη υποβάλει για την υπαγωγή των γυαλιών οράσεως, των φακών επαφής, των υγρών συντήρησης και των σχετικών υπηρεσιών σε μειωμένο ή υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Όπως τονίσθηκε, η πρόταση αυτή εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα ισχύοντα επαγγελματικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών όρασης. Η υφιστάμενη φορολογική επιβάρυνση λειτουργεί αποτρεπτικά για την πρόσβαση των πολιτών σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες υγείας, καθώς η όραση αποτελεί θεμελιώδες αγαθό υγείας και όχι καταναλωτικό είδος πολυτελείας.

Παράλληλα, ο σύλλογος έθεσε και πάλι, επιτακτικά, και το ζήτημα της θεσμικής κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Οπτικών – Οπτομετρών. Σύμφωνα με τους οπτικούς, στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 1513/2022, επισημαίνεται ότι το σχετικό πλαίσιο δεν μπορεί να ρυθμίζεται αποσπασματικά με διοικητικές πράξεις. Έτσι, οι οπτικοί σημειώνουν ότι παραμένει επιτακτική η ανάγκη θεσμοθέτησης ενιαίου και σύγχρονου πλαισίου με νόμο ή Προεδρικό Διάταγμα. Η συνεχιζόμενη εκκρεμότητα, τονίζουν, δημιουργεί θεσμική και νομική ανασφάλεια στους επαγγελματίες και στους φοιτητές των σχολών Οπτικής-Οπτομετρίας, ενώ στερεί από τους πολίτες ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας όρασης.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος του ΠΣΟΟ–ΝΠΔΔ, Θωμάγγελος Μιχαλάκης τόνισε ότι «η όραση είναι δημόσιο αγαθό υγείας. Ο πολίτης και ιδίως το παιδί, δικαιούνται ασφαλή επιλογή, επιστημονική καθοδήγηση και παρουσία διπλωματούχου Οπτικού – Οπτομέτρη.

Ο Ν. 971/1979 δεν είναι διαχειριστική λεπτομέρεια. Είναι θεσμική εγγύηση δημόσιας υγείας.

Οι εγκύκλιοι που επιτρέπουν τη διάθεση οπτικών προϊόντων χωρίς πραγματική επιστημονική παρουσία αλλοιώνουν το πλαίσιο προστασίας του πολίτη και δημιουργούν ψευδή εικόνα ελέγχου. Απαιτούμε την άμεση ανάκληση των εγκυκλίων, τη δίκαιη φορολογική μεταχείριση των οπτικών μέσων, την άμεση θεσμική ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου και άμεσο και ουσιαστικό θεσμικό διάλογο με την Πολιτεία, με μοναδικό γνώμονα τη νομιμότητα και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας όρασης».

Πηγή: in.gr

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