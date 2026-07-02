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Στοά Αρσακείου: Ανοίγει μέσα Ιουλίου – Επένδυση 40 εκατ. ευρώ

Η Στοά Αρσακείου επιστρέφει - Ένα νέο αστικό τοπόσημο φιλοδοξεί να αλλάξει το κέντρο της Αθήνας

Business 02.07.2026, 08:05
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Στοά Αρσακείου: Ανοίγει μέσα Ιουλίου – Επένδυση 40 εκατ. ευρώ
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Μέσα Ιουλίου ανοίγει τις πύλες της στο κοινό η Στοά Αρσακείου φιλοδοξώντας να αποτελέσει ένα νέο τοπόσημο για την Αθήνα, τόσο για τους κατοίκους της όσο και για τους επισκέπτες της.

Στο κέντρο του ιστορικού Μεγάρου δεσπόζει ένα μεγάλο κυκλικό τραπέζι, κάτω από τον εμβληματικό γυάλινο θόλο της Στοάς Αρσακείου και συμπυκνώνει τη φιλοσοφία ολόκληρου του εγχειρήματος. Περιμετρικά του, δέντρα και χώροι συνεστίασης συνθέτουν μια νέα «αστική πλατεία» στο εσωτερικό του κτιρίου, σχεδιασμένη να φέρνει κοντά ανθρώπους, γεύσεις και εμπειρίες.

Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ

Το ιστορικό Μέγαρο Αρσακείου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πολυετή διαδρομή του, ύστερα από την εκτεταμένη αποκατάσταση και επανάχρησή του, με στόχο να αποτελέσει έναν σύγχρονο προορισμό που συνδυάζει τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, τη δημιουργία, την αγορά και την εκπαίδευση, επαναφέροντας στο προσκήνιο έναν εμβληματικό χώρο της αθηναϊκής καθημερινότητας.

Η παρουσίαση του έργου πραγματοποιήθηκε χθες στο αίθριο του Μεγάρου σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας που ξεκίνησε ως ιδέα πριν από περισσότερο από μία δεκαετία και πήρε επίσημη μορφή το 2019, όταν υπογράφηκε η σύμβαση ανάμεσα στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και τη Legendary Food. Η εταιρεία ανέλαβε για 35 χρόνια την ανάπλαση και αξιοποίηση περίπου 13.000 από τα συνολικά 25.000 τετραγωνικά μέτρα του Μεγάρου Αρσακείου, με στόχο να του δώσει νέα ζωή, διατηρώντας παράλληλα τον ιστορικό και αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η συνολική επένδυση ανέρχεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 22 εκατομμύρια ευρώ επένδυσε η Legendary Food και ακόμη 18 εκατομμύρια ευρώ οι μισθωτές που θα δραστηριοποιηθούν στη Στοά.

Τη χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης στήριξε η Alpha Bank, ενώ η Crediabank, ανέλαβε τη χρηματοδότηση του οράματος για την προβολή και προώθηση των μικρών & μεσαίων Ελλήνων παραγωγών στο κέντρο της Αθήνας. Στόχος είναι ο χώρος σε πρώτη φάση να υποδέχεται καθημερινά από 8.000 έως 10.000 επισκέπτες. Πρόκειται για μια περιοχή όπου σε ακτίνα λίγων εκατοντάδων μέτρων εργάζονται καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός νέου σημείου αναφοράς στο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της πρωτεύουσας.

Στη μετοχική σύνθεση της Legendary Food συμμετέχουν η Contner Holdings Ltd, συμφερόντων της εφοπλιστικής οικογένειας Οικονόμου, ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Κοντζιάς, ο Πήτερ Οικονομίδης και ο Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, οι οποίοι στήριξαν επενδυτικά την υλοποίηση του εγχειρήματος.

Κεντρικός ομιλητής της παρουσίασης ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της Legendary Food, Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρισκόταν καθημερινά στο εργοτάξιο, συντονίζοντας την εξέλιξη του έργου και αντιμετωπίζοντας σειρά τεχνικών, κατασκευαστικών και γραφειοκρατικών προκλήσεων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η επένδυση λειτουργεί ως ένα «ηλεκτροσόκ» για την περιοχή, θέλοντας να περιγράψει το θετικό αποτύπωμα που φιλοδοξεί να δημιουργήσει στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Όπως σημείωσε, το όραμα για την αναβίωση της Στοάς δεν γεννήθηκε σε κάποιο γραφείο, αλλά μέσα από ταξίδια στην ελληνική περιφέρεια και τη γνωριμία με τους ανθρώπους της παραγωγής. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας προορισμός που θα αναδεικνύει την ελληνική παραγωγή ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην ιστορία του Μεγάρου, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 1846, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου. Για την ενίσχυση της στατικότητας του κτιρίου χρειάστηκαν περισσότερα από 300.000 λίτρα τσιμεντοενέσεων, ενώ όλες οι σύγχρονες υποδομές ενσωματώθηκαν χωρίς να αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του ιστορικού συγκροτήματος.

Πηγή φωτογραφίας: ΑΠΕ

Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες θα συναντούν το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το ιστορικό Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, το Europa Experience του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ελεύθερη είσοδο, εμπορικά καταστήματα, έναν χώρο αφιερωμένο στα ελληνικά προϊόντα διατροφής, δέκα διαφορετικές γαστρονομικές εμπειρίες, δράσεις διατροφικής εκπαίδευσης, πέντε χώρους αφιερωμένους σε Έλληνες δημιουργούς, καθώς και ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα αξιοποιεί το αίθριο και τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους του Μεγάρου.

Στην καρδιά της Στοάς βρίσκεται ο ενιαίος χώρος συνεστίασης, ο οποίος αναπτύσσεται κάτω από τον γυάλινο θόλο, το αρχιτεκτονικό σημείο αναφοράς του συγκροτήματος. Εκεί δεσπόζει το μεγάλο κυκλικό κοινό τραπέζι, γύρω από το οποίο αναπτύσσονται οι χώροι εστίασης.

Την εμπειρία αυτή θα υποστηρίζει και ειδική ψηφιακή εφαρμογή, μέσω της οποίας οι επισκέπτες θα μπορούν να παραγγέλνουν από διαφορετικά σημεία εστίασης, δημιουργώντας ένα ενιαίο καλάθι με προϊόντα από διαφορετικά καταστήματα και ολοκληρώνοντας την αγορά τους με μία μόνο πληρωμή. Στη συνέχεια θα ειδοποιούνται όταν οι παραγγελίες τους θα είναι έτοιμες για παραλαβή, ενώ θα υπάρχει και ειδικό σημείο εξυπηρέτησης (delivery point) για τις παραγγελίες που προορίζονται εκτός της Στοάς.

Στον πυλώνα της Αγοράς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, θα λειτουργεί ένα μπακάλικο νέας γενιάς, με περισσότερους από 4.000 κωδικούς προϊόντων από περισσότερους από 300 μικρούς παραγωγούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενώ θα υπάρχει και ανοιχτό παρασκευαστήριο, όπου η πρώτη ύλη θα μετατρέπεται καθημερινά σε πίτες, σάντουιτς και άλλα προϊόντα.

Παράλληλα, δημιουργούνται χώροι αφιερωμένοι στην ελληνική δημιουργία, στις πολιτιστικές δράσεις και στην εκπαίδευση, ενώ το ιστορικό Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του Μεγάρου. Το αίθριο και η ταράτσα προβλέπεται να φιλοξενούν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και άλλες εκδηλώσεις, ενώ το Europa Experience αναμένεται να αποτελέσει έναν ακόμη πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες.

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