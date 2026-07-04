CR Index Awards: 17 διακρίσεις για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές

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Με συνέπεια στη δέσμευσή του για την ανάδειξη και προώθηση των βέλτιστων πρακτικών ενσωμάτωσης και εφαρμογής των αρχών του ESG και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης – CRI, διοργάνωσε με επιτυχία και φέτος τον ετήσιο θεσμό CR Index Awards, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, στο Athens Marriott Hotel, και ανέδειξε τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που ξεχώρισαν για τη μετρήσιμη υπευθυνότητά τους.

Φέτος, στο πλαίσιο των CR Index Awards 2026, 12 επιχειρήσεις και φορείς που αξιολογήθηκαν με βάση τα 100 πιο αυστηρά κριτήρια ESG μέσω του CR Index και 5 οργανισμοί μέσω του CRI Pass, διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν για την Αριστεία στην Εταιρική Υπευθυνότητα και κριτήρια ESG.

Με 18 χρόνια διαρκούς παρουσίας στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης – CRI έχει συμβάλει ουσιαστικά στην υποστήριξη περισσότερων από 120 ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, από 12 διαφορετικούς κλάδους, που εκπροσωπούν περίπου το 25% του ΑΕΠ της χώρας, στην αποτελεσματική και μετρήσιμη ενσωμάτωση υπεύθυνων πρακτικών στη στρατηγική τους.

Τη φετινή τελετή απονομής των βραβεύσεων τίμησαν με την παρουσία και τις παρεμβάσεις τους εξέχουσες προσωπικότητες της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού γίγνεσθαι. Μεταξύ αυτών, ο εξοχότατος Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα κ. Mathew Lodge, κ. Ιωάννης Μπούγας, Υφυπουργός Δικαιοσύνης, o κ. Ιωάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η κα. Αναστασία Στάμου, Αντιπρόεδρος Β’ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, A’ Aντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κ. Αθανάσιος Μαμάκος, Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κ. Ανδρέας Γερασιμόπουλος, Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, ο κ. Σταμάτης Δρίτσας Αναπληρωτής – Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική, ο κ. Iωάννης Σαρακάκης, Πρόεδρος του Ελληνο-Aμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο κ. Γιάννης Σηφάκης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εμπορικής Ανάπτυξης – Τειρεσίας, ο κ. Αθανάσιος Κοτταράς, Δ/νων Σύμβουλος της Σταθερές Συγκοινωνίες, ο κ. Γιώργος Ιωάννου, Πρόεδρος Δ.Σ. της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, ο κ. Γιώργος Στεργίου Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ και ο κ. Αργύρης Τσουνάκης, Κυβερνήτης ΑΗΕΠΑ Ελλάδος.

Οι προαναφερθέντες, καθώς και εκπρόσωποι των επιχειρήσεων και των φορέων που διακρίθηκαν, απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς, υπερθεματίζοντας την αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης των αρχών ESG, καθώς και τη σημασία της υιοθέτησης υπεύθυνων μοντέλων και πρακτικών λειτουργίας που δημιουργούν θετικό αντίκτυπο στη δημόσια και ιδιωτική ζωή του τόπου.

Δίνοντας το στίγμα της φετινής εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, κ. Γιάννος Γραμματίδης, καλωσόρισε και φέτος τους παρευρισκόμενους και σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Σήμερα αναδεικνύουμε την αριστεία και την καινοτομία στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η εταιρική υπευθυνότητα δεν είναι πλέον μια παράλληλη δράση ή μια επικοινωνιακή επιλογή. Είναι βασικό κριτήριο ανθεκτικότητας, ανταγωνιστικότητας και εμπιστοσύνης. Μέσα από το CR Index, εδώ και 18 χρόνια, επιβραβεύουμε τις επιχειρήσεις που μετατρέπουν τις αρχές της βιωσιμότητας, της διαφάνειας και του ESG σε μετρήσιμη πράξη, δημιουργώντας ουσιαστική αξία για την κοινωνία και την οικονομία».

Αμέσως μετά, το λόγο πήρε ο Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, κ. Mathew Lodge, ο οποίος υπογράμμισε ότι «στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, η εταιρική λογοδοσία δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά προσδοκία από επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές, πελάτες και κοινωνία. Ο CR Index και BITC, που ιδρυτής του ήταν ο Βασιλιας Kάρολος, δεν λειτουργεί απλώς ως εργαλείο μέτρησης, αλλά ως στρατηγικό πλαίσιο που βοηθά 25.000 επιχειρήσεις να αξιολογούν, να συγκρίνουν και να ενισχύουν την επίδρασή τους. Όταν η υπευθυνότητα ενσωματώνεται στον πυρήνα της επιχειρηματικής λειτουργίας, βελτιώνει ζωές και ενισχύει τα θεμέλια μιας πιο ανθεκτικής οικονομίας».

Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, κ. Νίκος Αυλώνας, αναφέρθηκε συνοπτικά στη διαχρονική αξία και το αποτύπωμα του CR Index στην ελληνική επιχειρηματικότητα, καθώς και την νέα πρωτοβουλία του CRI στην υιοθέτηση των ESG αρχών και από τους φορείς του Δημόσιου τομέα και της Τοπικής αυτοδιοίκησης. Χαρακτηριστικά, σημείωσε: «Οι εταιρείες και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στον εθνικό θεσμό του CR Index και του CRI Pass ξεχωρίζουν γιατί επιλέγουν να μετρηθούν με διαφάνεια, αυστηρότητα και ανεξάρτητη αξιολόγηση στα 100 πιο αυστηρά κριτήρια ESG. Στα 18 χρόνια του θεσμού, έχουμε δει ότι ενώ οι Εκθέσεις ESG είναι δήλωση δέσμευσης, η συμμετοχή στον CRI Ιndex δηλώνει μετρήσιμη πρόοδο και ανεξάρτητη αξιολόγηση της Αριστείας στα κριτήρια ESG. Παράλληλα τo CRI από τον Σεπτέμβριο θα προχωρήσεις στην παρουσίαση νέων καινοτόμων δεικτών Αξιολόγησης και σε άλλους τομείς όπως η Κυκλική Οικονομία».

Σε ό,τι αφορά στην ουσία της βραδιάς, τις βραβεύσεις, η Genesis Pharma έλαβε και φέτος την ανώτατη διάκριση του θεσμού, το βραβείο DIAMOND, επαναεπιβεβαιώνοντας την ισχυρή δέσμευση της εταιρείας στην ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και την υιοθέτηση των αρχών ESG στη στρατηγική της.

Η φετινή αξιολόγηση απένειμε σε πέντε εταιρείες το βραβείο PLATINUM. Συγκεκριμένα, στην ΕΥΔΑΠ, στη LIDL HELLAS, στον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, που διακρίθηκε και στην κατηγορία «Κοινωνία», στη Seanergy Maritime Holdings Corp, η οποία διακρίθηκε και στην κατηγορία «Εργαζόμενοι», καθώς και στην Principia.

Με το βραβείο GOLD τιμήθηκαν οι εξής τέσσερις επιχειρήσεις: ΔΕΗ, που διακρίθηκε και στην κατηγορία «Περιβάλλον», Saracakis Group of Companies, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, που έλαβε και το βραβείο “Best New Entry” στον CR Index, και Μιχαήλ Αραμπατζής «Ελληνική Ζύμη».

Το βραβείο SILVER έλαβαν φέτος δύο εταιρείες, η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, η οποία σημείωσε και την καλύτερη πρόοδο (“Best Progress”) σε σχέση με την περυσινή αξιολόγηση, και η ΣΟΛ Crowe που διακρίθηκε και στην κατηγορία «Αγορά».

Τέλος, τη πιστοποίηση CRI Pass απονεμήθηκε φέτος στους: Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα», Δήμο Λαρισαίων, Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και Σταθερές Συγκοινωνίες.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η συμβολή των χορηγών της φετινής εκδήλωσης, των Genesis Pharma, ΣΟΛ Crowe και Σταθερές Συγκοινωνίες, καθώς και των υποστηρικτών της διοργάνωσης, της δικηγορικής εταιρείας Bahas, Gramatidis & Partners, του Κέντρου Αειφορίας (CSE) και της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων The Narrative.

Την ανάδειξη του θεσμού και φέτος ανέλαβαν ως χορηγοί επικοινωνίας το ΕSG Stories, ενημερωτικό δημοσιογραφικό πόρταλ, εξειδικευμένο σε θέματα σχετικά με τη φιλοσοφία και τα κριτήρια του ESG, καθώς και της ψηφιακής μετάβασης, τα Ειδησεογραφικά κανάλια ΕΡΤ & STAR, το Marketing Week, το Daily Fax, το Maritime Economies, το EnergyMag, το BIZNOW!, και το Capital.gr., ενώ τον συντονισμό και την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε με επιτυχία, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η δημοσιογράφος κα Φαίδρα Μαυρογιώργη.

Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε όλες οι διακρίσεις ανά κατηγορία:

• DΙΑΜΟND: GENESIS PHARMA

• PLATINUM: ΕΥΔΑΠ, LIDL HELLAS, ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP, PRINCIPIA

• GOLD: ΔΕΗ, SARACAKIS GROUP OF COMPANIES, ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ

• SILVER: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΣΟΛ CROWE

Η διάκριση CRI Pass, που συνεχίζει για 12η χρονιά, απονεμήθηκε φέτος στους:

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

• ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

• ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

• ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

• ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Επιπλέον, τo βραβείo για τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με την περσινή αξιολόγηση:

• Best Progress Award: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Το βραβείο για την καλύτερη νεοεισερχόμενη εταιρεία:

• Best New Entry: ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τιμητικές διακρίσεις ανά πυλώνα αξιολόγησης:

• Έπαινος για το ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP

• Έπαινος για την ΑΓΟΡΑ: ΣΟΛ CROWE

• Έπαινος για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΕΗ

• Έπαινος για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ