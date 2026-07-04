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Φοιτητικό επίδομα: Μέχρι πότε θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή για το φοιτητικό επίδομα https://stegastiko.minedu.gov.gr

Economy 04.07.2026, 15:32
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Φοιτητικό επίδομα: Μέχρι πότε θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την αίτηση
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Στις 30 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα, ώστε οι δικαιούχοι να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Σημειώνεται πως η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή ως τις 31 Ιουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Οι προϋποθέσεις για το φοιτητικό επίδομα

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός.

Κατ΄ εξαίρεση για τους φοιτητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο πέραν του ενός.

Να σημειωθεί ότι όσες οικογένειες έχουν μόνο ένα τέκνο (δηλαδή αυτό που σπουδάζει) δεν θα πρέπει να υπολογίσουν την προσαύξηση των 3.000 ευρώ στο εισόδημά τους, αλλιώς χάνουν το επίδομα.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο φοιτητής

Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι (6) μήνες εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε πανσιόν ή ξενοδοχείο, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας.

Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του ν. 2539/1997 (Α΄244).

Ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Συνολικός αριθμός μαθημάτων θεωρείται ο προβλεπόμενος στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Για την πλήρωση του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξεταστικές περίοδοι που πραγματοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τους πρωτοετείς φοιτητές. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, συνυπολογιζόμενου του χρόνου κατά τον οποίο έλαβαν το επίδομα στη διάρκεια σπουδών τους σε άλλο Τμήμα ή Σχολή.

Το επίδομα χορηγείται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές μιας οικογένειας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ως άνω προϋποθέσεις. Δεν δικαιούνται του στεγαστικού επιδόματος: α) όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, β) όσοι φοιτητές έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Το επίδομα

Συνήθως το επίδομα χορηγείται στο τέλος του έτους δηλαδή Δεκέμβριο του 2026 ή και Ιανουάριο 2027, ανάλογα το ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Το ύψος του επιδόματος διαμορφώνεται κλιμακωτά:

-1.500€ για φοιτητές που σπουδάζουν εντός Αθήνας ή Θεσσαλονίκης.

-2.000€ για φοιτητές που σπουδάζουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε διαμένουν μόνοι τους είτε συγκατοικούν.

-2.500€ αποκλειστικά για φοιτητές εκτός Αθήνας/Θεσσαλονίκης που συγκατοικούν με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία

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