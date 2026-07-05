Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις από Fed – Διακυμάνσεις στον κλάδο τεχνολογίας

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Eνδείξεις σχετικά με την πιθανότητα επικείμενων αυξήσεων των επιτοκίων από τη Fed αλλά και κάποια πρώιμα σημάδια μιας κρίσιμης περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων, θα αναζητήσουν οι επενδυτές στη Wall Street, την νέα εβδομάδα, καθώς αξιολογούν τη δυναμική της ανόδου της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς.

Oι προοπτικές για τα επιτόκια έχουν μεταβληθεί από τις προσδοκίες που επικρατούσαν στις αρχές του έτους

Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα με τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο που έληξε το πρώτο εξάμηνο, με τις ασταθείς επιδόσεις των μετοχών των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας να επηρεάζουν τους κύριους δείκτες. Τα πρακτικά της γεμάτης εξελίξεις συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, καθώς και τα αποτελέσματα της Delta Air Lines και της PepsiCo, θα μπορούσαν να προσφέρουν νέα σημεία αναφοράς για την αγορά, της οποίας η άνοδος που τροφοδοτήθηκε από τον τεχνολογικό τομέα έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου και ειδικά οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών οδήγησαν την άνοδο της αγοράς τους τελευταίους μήνες, με τον δείκτη αναφοράς S&P 500 να σημειώνει άνοδο 14,9% κατά το δεύτερο τρίμηνο που έληξε την Τρίτη, το καλύτερο τρίμηνο του από το 2020.

Πρόσφατα, όμως, ο συγκεκριμένος κλάδος παρουσίασε δραματικές διακυμάνσεις, συμπεριλαμβανομένων απότομων πτώσεων προς το τέλος αυτής της εβδομάδας. Άλλοι κλάδοι, όπως οι μετοχές των τομέων της υγειονομικής περίθαλψης, της βιομηχανίας και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σημείωσαν καλές επιδόσεις τον τελευταίο μήνα, ενισχύοντας τις ελπίδες των επενδυτών για μια υγιή εναλλαγή που θα οδηγήσει σε διεύρυνση των κερδών της αγοράς.

«Αυτό είναι κάτι που θα παρακολουθώ στενά τις επόμενες δύο εβδομάδες: να δω αν αυτή η επέκταση θα συνεχιστεί ή όχι», δήλωσε στο Reuters ο Τζο Ματσόλα, επικεφαλής συναλλαγών και στρατηγικός αναλυτής παραγώγων στη Charles Schwab. «Ή αν αρχίσουμε να βλέπουμε μια παρατεταμένη υποχώρηση σε ορισμένες από τις κερδοφόρες μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, μήπως αυτό προμηνύει μια γενική υποχώρηση της αγοράς;»

Ενδείξεις για τα επιτόκια της Fed

Oι προοπτικές για τα επιτόκια έχουν μεταβληθεί από τις προσδοκίες που επικρατούσαν στις αρχές του έτους — για μειώσεις επιτοκίων που θα ευνοούσαν τις μετοχές — σε προβλέψεις για αυξήσεις τους επόμενους μήνες. Αυτές οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων μετριάστηκαν ελαφρώς την Πέμπτη, μετά από μια έκθεση για την απασχόληση που αποδείχθηκε πιο συγκρατημένη από το αναμενόμενο.

Οι προσδοκίες για αυστηρή νομισματική πολιτική είχαν ενισχυθεί μετά τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, την πρώτη υπό την ηγεσία του νέου προέδρου Κέβιν Γουόρς. Ο ίδιος τόνισε ότι η κεντρική τράπεζα θα επικεντρωθεί στην επίτευξη σταθερότητας των τιμών, με τον πληθωρισμό να βρίσκεται πάνω από τον ετήσιο στόχο της Fed του 2%. Τα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης θα δημοσιευθούν την Τετάρτη.

Ο Γουόρς προειδοποίησε επίσης ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα «κρατάει πλέον το χέρι» της αγοράς και ότι εγκαταλείπει τις προοπτικές καθοδήγησης σχετικά με τα μέτρα που ενδέχεται να λάβει η Fed στο εγγύς μέλλον. Αυτό θα μπορούσε να καταστήσει τα πρακτικά των μελλοντικών συνεδριάσεων της Fed για τη νομισματική πολιτική ακόμη πιο σημαντικά.

«Πιστεύω ότι θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίχθηκε η συζήτηση γύρω από το τραπέζι, πόσο σταδιακά τείνουν προς μια πιο επιθετική στάση», δήλωσε ο Μάθιου Μίσκιν, συν-επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της Manulife John Hancock Investments.

«Αυτό είναι που θα αναρωτιούνται οι επενδυτές και οι αγορές: Τι λαμβάνουν υπόψη ο νέος πρόεδρος της Fed και το ανανεωμένο (όργανο λήψης αποφάσεων της Fed) για να καθορίσουν την πορεία των επιτοκίων από εδώ και πέρα; »

Ένα βασικό θέμα, σύμφωνα με τους επενδυτές, είναι πώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed αξιολόγησαν τον πληθωριστικό αντίκτυπο των τιμών της ενέργειας, οι οποίες, κατά την περίοδο πριν από τη συνεδρίαση, είχαν αρχίσει να υποχωρούν από τις απότομες αυξήσεις που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν. Ένα άλλο θέμα είναι το βαθμό τυχόν διαφωνιών μεταξύ των αξιωματούχων της Fed.

Τα υψηλότερα επιτόκια μπορούν να ασκήσουν πίεση στις μετοχές, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, και μετατρέποντάς τα σε υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων, γεγονός που καθιστά τα ομόλογα ενδεχομένως πιο ελκυστικά από τις μετοχές.

Έν αναμονή κρίσιμων αποτελεσμάτων

Σε μια σχετικά ήσυχη εβδομάδα για τα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, οι ανακοινώσεις σχετικά με τη δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών και της μεταποίησης θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διασαφήνιση των τάσεων του πληθωρισμού.

Οι μετοχές ανέκαμψαν τους τελευταίους μήνες από τις πτώσεις που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο άνω του 9% το 2026, ενώ ο Nasdaq Composite, ο οποίος περιλαμβάνει κυρίως εταιρείες τεχνολογίας, έχει σημειώσει άνοδο 11%.

Τα εκπληκτικά υψηλά εταιρικά κέρδη του πρώτου τριμήνου στήριξαν την άνοδο της αγοράς και ανέβασαν τον πήχη για την περίοδο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου, η οποία θα κορυφωθεί αργότερα ⁠αυτό το μήνα.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται δύο πρώτες ανακοινώσεις: η Delta και η PepsiCo, εταιρεία παραγωγής σνακ και ποτών, οι οποίες προσφέρουν διαφορετικές προοπτικές σχετικά με τις τάσεις των καταναλωτικών δαπανών.

Συνολικά, οι εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να αυξήσουν τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου κατά περισσότερο από 24%, σύμφωνα με την LSEG IBES.