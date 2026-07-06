Vuori: Από την αποτυχία στο απόλυτο success story του athleisure

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Από μοντέλο και λογιστής, ο μετέπειτα ιδρυτής της Vuori Inc., Τζο Κούντλα, αποφάσισε να αφήσει στην άκρη την πρόταση συνεργασίας από την Ernst & Young και στα 22 του να εμπνευστεί από τα ντεφιλέ του Μιλάνου για να δημιουργήσει τη δική του εταιρεία ρούχων.

Σήμερα, στα 48 του χρόνια έχει αγκαλιάσει τη δημιουργική του πλευρά, με τεράστια επιτυχία. Από τότε που η εταιρεία αθλητικής ένδυσης Vuori ξεκίνησε το 2015 -και έγινε κερδοφόρα μόλις δύο χρόνια αργότερα- η νεοσύστατη εταιρεία αθλητικών ενδυμάτων έχει μειώσει τα περιθώρια κέρδους καθιερωμένων εταιρειών όπως η Lululemon και η Nike.

Η επιτυχία της Vuori

Με αξία 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο συγκέντρωσης χρημάτων το 2024 που περιελάμβανε τις SoftBank, Norwest και General Atlantic, η Vuori λειτουργεί περίπου 150 καταστήματα, με 30 ακόμη να πρόκειται να ανοίξουν φέτος στον Καναδά, την Αγγλία, το Μεξικό και αλλού, σύμφωνα με το Bloomberg.

Έχει συνάψει συνεργασίες με αθλητές, ηθοποιούς και μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των Tom Holland, Cindy Crawford και την κόρη της Kaia Gerber, ενώ απασχολεί περισσότερα από 700 άτομα παγκοσμίως, με σχέδια να προσλάβει 100 ακόμη άτομα φέτος.

Το γραφείο του Κούντλα έχει θέα στην πτέρυγα σχεδιασμού της Vuori,με τον ίδιο να παραμένει το αγαπημένο εσωτερικό μοντέλο για νέα ανδρικά ρούχα. Οι σχεδιαστές εφαρμόζουν τα πρώτα τους πρωτότυπα σε μια κούκλα που αντικατοπτρίζει τις αναλογίες του πριν τη δοκιμάσουν στο πραγματικό του σώμα στο γυμναστήριο. Είναι περήφανος για αυτόν τον ρόλο. «Με κρατάει στενά συνδεδεμένο με το προϊόν μας και δεν μπορεί να ξεφύγει τίποτα», λέει.

Στόχος, οι εύποροι

Όταν o Κούντλα ήταν 10 ετών, οι γονείς του χώρισαν. Με τη μητέρα του και τη μικρότερη αδερφή του, μετακόμισε στο Μπελβιού, ένα κέντρο υψηλής τεχνολογίας στην πολιτεία της Ουάσινγκτον. Έχοντας γνωρίσει πρόσφατα την ευημερία μέσω των φίλων του, άρχισε να φαντάζεται μια πιο πλούσια ζωή. «Η οικογένειά μου δεν εκτιμούσε τα υλικά αγαθά. Από ορισμένες απόψεις, αυτό με τράβηξε στην επιχειρηματικότητα, επειδή ήθελα πραγματικά να τα γνωρίσω».

Στη διάρκεια των επόμενων χρόνων, γνώρισε μια σχεδιάστρια με την οποία δημιούργησαν μια σύγχρονη γυναικεία μάρκα ως παράλληλη δουλειά, παντρεύτηκαν κι αργότερα χώρισαν. Στη συνέχεια, ξεκίνησε μια μάρκα μπλουζών με έναν φίλο του καλλιτέχνη και την ονόμασε «Vuori», που στα φινλανδικά σημαίνει «βουνό». Μετά την οικονομική κρίση του 2008, την έκλεισαν.

Κατά την ενασχόλησή του με τη γιόγκα, παρατήρησε ότι η βιομηχανία της γιόγκα και της γυμναστικής, που άνθιζε σε όλη την Αμερική, απευθυνόταν σε μεγάλο βαθμό στις γυναίκες. «Το μόνο μέρος για να αγοράσει κανείς ανδρικά αθλητικά ρούχα ήταν στο Dick’s Sporting Goods», λέει. «Η ιδέα ότι τα αθλητικά ρούχα θα μπορούσαν να γίνουν καθημερινή μόδα δεν υπήρχε για τους άνδρες». Αυτό συνέβη χρόνια πριν από την πανδημία, άλλωστε, και η άνεση όλη την ημέρα δεν ήταν ακόμη στο ραντάρ πολλών ενήλικων ανδρών. «Σκέφτηκα, “Αυτή είναι πολύ καλή ιδέα. Μπορώ να δω αυτή τη μάρκα τόσο καθαρά στο κεφάλι μου”», διευκρίνισε στο Bloomberg.

Έτσι, με έναν φίλο, τον πρώην επαγγελματία skateboarder Κρις Μίλερ, πέρασε ένα χρόνο προετοιμάζοντας ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Επέστρεψε στο όνομα «Vuori» επειδή, όπως λέει, «η βασική στάση της γιόγκα είναι η στάση του βουνού». Αναζήτησε επενδυτές, οι οποίοι επένδυσαν από 50.000 έως 100.000 δολάρια ο καθένας, χωρίς να έχουν δει ένα πραγματικό προϊόν.

Τα πρώτα του αντικείμενα, που παρουσιάστηκαν το 2015, ήταν το μπλουζάκι Strato Tech (σήμερα κοστίζει 58 δολάρια), το φούτερ Strato Tech (78 δολάρια) και τα σορτς Kore (68 δολάρια). Έπεισε μερικά καταστήματα γιόγκα και γυμναστικής να τα προμηθευτούν, αλλά οι πωλήσεις αποδείχθηκαν πενιχρές. Έτσι, στράφηκε σε ένα pop-up κατάστημα, νοικιάζοντας ένα κτίριο στο Encinitas και μετατρέποντάς το σε «κοινοτικό κέντρο» με εκθέσεις τέχνης, μαθήματα γιόγκα, πάρτι και εναλλασσόμενους πωλητές μπύρας και κρασιού – οι οποίοι πουλούσαν επίσης ανδρικά αθλητικά ρούχα, επενδύοντας σε ένα DTC μοντέλο.

Οι πωλήσεις εκτοξεύτηκαν. Στις αρχές του 2016, η Vuori άνοιξε το πρώτο της κατάστημα λιανικής πώλησης στο Encinitas. Δύο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε την πρώτη της γυναικεία προσφορά, το DreamKnit Jogger (110 δολάρια). Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών πωλήσεων.

Ο Κούντλα υπογράμμισε πως η περίοδος της πανδημίας ήταν «ένα πραγματικό σημείο καμπής» για την εταιρεία, καθώς οι καταναλωτές στράφηκαν σε πιο άνετα ρούχα κατά τη διάρκεια των lockdown. Σήμερα, η Vuori εκτίθεται σε πολυκαταστήματα υψηλής ποιότητας, όπως το Bloomingdale’s, και γίνεται γρήγορα ένα βασικό στυλ για τους γυμνασμένους και εύπορους, στην Αμερική και όχι μόνο.