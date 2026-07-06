Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί η σημερινή αγορά δεν θυμίζει το 1999

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«Μήπως ζούμε ξανά τα τέλη της δεκαετίας του 1990 στο Χρηματιστήριο Αθηνών;». Είναι ίσως η συχνότερη ερώτηση που ακούγεται τελευταία στην χρηματιστηριακή πιάτσα. Η απάντηση που δίνουν όσοι συνομιλούν καθημερινά με ξένους επενδυτές είναι σχεδόν κατηγορηματική: «καμία σχέση». Καλά πληροφορημένες πηγές της αγοράς υποστηρίζουν ότι, πίσω από την έντονη κινητικότητα των τελευταίων μηνών, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά. Τότε, τα κεφάλαια κυνηγούσαν την.. υπόσχεση. Σήμερα αναζητούν εταιρείες που έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να παράγουν κέρδη, να υλοποιούν επενδύσεις και να δημιουργούν αξία.

Τα ξένα κεφάλαια αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών και η ανάπτυξη

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, οι αποτιμήσεις δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητας. Η αγορά προεξοφλούσε ανάπτυξη που σε πολλές περιπτώσεις δεν ήρθε ποτέ. Σήμερα, σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, η εικόνα είναι σχεδόν αντίστροφη. Οι περισσότερες μεγάλες εισηγμένες εμφανίζουν ισχυρή κερδοφορία, έχουν μειώσει τον δανεισμό τους, διανέμουν μερίσματα και, κυρίως, διαθέτουν ώριμα επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι η χώρα δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξει πως αποτελεί μια αγορά υψηλού ρίσκου που αξίζει μια ευκαιρία

Αυτό είναι και το στοιχείο που αλλάζει τη συζήτηση με τους ξένους επενδυτές, οι οποίοι έρχονται για να επενδύσουν. «Υπάρχει μομέντουμ», αναφέρουν χαρακτηριστικά όσοι συνομιλούν με τα διεθνή funds. Τα ξένα κεφάλαια αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, ακούνε τις διοικήσεις και, όταν διαπιστώνουν ότι υπάρχει αξιόπιστο επενδυτικό σχέδιο, είναι πρόθυμα να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή του. Δεν πρόκειται, όπως λένε, για μια συγκυριακή τοποθέτηση.

Η Ελλάδα μπήκε σε άλλη κατηγορία

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι η χώρα δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξει πως αποτελεί μια αγορά υψηλού ρίσκου που αξίζει μια ευκαιρία. Σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον ως μια οικονομία που έχει επιστρέψει στην κανονικότητα, γεγονός που επιτρέπει στους επενδυτές να αξιολογούν τις εταιρείες με τα ίδια κριτήρια που χρησιμοποιούν και για άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Οι εταιρείες δεν αναζητούν χρήματα για να καλύψουν αδυναμίες, αλλά για να χρηματοδοτήσουν την επόμενη φάση της ανάπτυξής τους

Οι επιχειρήσεις έχουν σχέδιο και κεφάλαια

Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτεροι όμιλοι της αγοράς βρίσκονται σε φάση έντονων επενδύσεων. Από τη ΔΕΗ έως τη Metlen και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι εισηγμένες «τρέχουν» πολυετή προγράμματα που απαιτούν σημαντικά κεφάλαια και βρίσκουν πλέον μεγαλύτερη ανταπόκριση από τις διεθνείς αγορές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυτό είναι ίσως το πιο αισιόδοξο στοιχείο της συγκυρίας.

Σήμερα, το Χρηματιστήριο Αθηνών λειτουργεί ξανά ως εργαλείο χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας

Σύμφωνα με έμπειρο χρηματιστηριακό παράγοντας, οι εταιρείες δεν αναζητούν χρήματα για να καλύψουν αδυναμίες, αλλά για να χρηματοδοτήσουν την επόμενη φάση της ανάπτυξής τους. Και αυτό εξηγεί γιατί αρκετοί επαγγελματίες της αγοράς απορρίπτουν τη σύγκριση με το 1999. Τότε, το χρηματιστήριο είχε μετατραπεί σε αυτοσκοπό. Σήμερα λειτουργεί ξανά ως εργαλείο χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.