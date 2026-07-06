 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί η σημερινή αγορά δεν θυμίζει το 1999

Οι ξένοι επενδυτές επιστρέφουν, αλλά αυτή τη φορά αγοράζουν κερδοφορία, επενδυτικά σχέδια και ισχυρούς ισολογισμούς, όχι προσδοκίες

Business 06.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί η σημερινή αγορά δεν θυμίζει το 1999
Ρεπορτάζ Γιώργος Μανέττας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Μήπως ζούμε ξανά τα τέλη της δεκαετίας του 1990 στο Χρηματιστήριο Αθηνών;». Είναι ίσως η συχνότερη ερώτηση που ακούγεται τελευταία στην χρηματιστηριακή πιάτσα. Η απάντηση που δίνουν όσοι συνομιλούν καθημερινά με ξένους επενδυτές είναι σχεδόν κατηγορηματική: «καμία σχέση». Καλά πληροφορημένες πηγές της αγοράς υποστηρίζουν ότι, πίσω από την έντονη κινητικότητα των τελευταίων μηνών, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά. Τότε, τα κεφάλαια κυνηγούσαν την.. υπόσχεση. Σήμερα αναζητούν εταιρείες που έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να παράγουν κέρδη, να υλοποιούν επενδύσεις και να δημιουργούν αξία.

Τα ξένα κεφάλαια αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών και η ανάπτυξη

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, οι αποτιμήσεις δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητας. Η αγορά προεξοφλούσε ανάπτυξη που σε πολλές περιπτώσεις δεν ήρθε ποτέ. Σήμερα, σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, η εικόνα είναι σχεδόν αντίστροφη. Οι περισσότερες μεγάλες εισηγμένες εμφανίζουν ισχυρή κερδοφορία, έχουν μειώσει τον δανεισμό τους, διανέμουν μερίσματα και, κυρίως, διαθέτουν ώριμα επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι η χώρα δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξει πως αποτελεί μια αγορά υψηλού ρίσκου που αξίζει μια ευκαιρία

Αυτό είναι και το στοιχείο που αλλάζει τη συζήτηση με τους ξένους επενδυτές, οι οποίοι έρχονται για να επενδύσουν. «Υπάρχει μομέντουμ», αναφέρουν χαρακτηριστικά όσοι συνομιλούν με τα διεθνή funds. Τα ξένα κεφάλαια αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, ακούνε τις διοικήσεις και, όταν διαπιστώνουν ότι υπάρχει αξιόπιστο επενδυτικό σχέδιο, είναι πρόθυμα να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή του. Δεν πρόκειται, όπως λένε, για μια συγκυριακή τοποθέτηση.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον ως μια οικονομία που έχει επιστρέψει στην κανονικότητα, γεγονός που επιτρέπει στους επενδυτές να αξιολογούν τις εταιρείες με τα ίδια κριτήρια που χρησιμοποιούν και για άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Η Ελλάδα μπήκε σε άλλη κατηγορία

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι η χώρα δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξει πως αποτελεί μια αγορά υψηλού ρίσκου που αξίζει μια ευκαιρία. Σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον ως μια οικονομία που έχει επιστρέψει στην κανονικότητα, γεγονός που επιτρέπει στους επενδυτές να αξιολογούν τις εταιρείες με τα ίδια κριτήρια που χρησιμοποιούν και για άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Οι εταιρείες δεν αναζητούν χρήματα για να καλύψουν αδυναμίες, αλλά για να χρηματοδοτήσουν την επόμενη φάση της ανάπτυξής τους

Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι επιχειρήσεις έχουν σχέδιο και κεφάλαια

Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτεροι όμιλοι της αγοράς βρίσκονται σε φάση έντονων επενδύσεων. Από τη ΔΕΗ έως τη Metlen και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι εισηγμένες «τρέχουν» πολυετή προγράμματα που απαιτούν σημαντικά κεφάλαια και βρίσκουν πλέον μεγαλύτερη ανταπόκριση από τις διεθνείς αγορές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυτό είναι ίσως το πιο αισιόδοξο στοιχείο της συγκυρίας.

Σήμερα, το Χρηματιστήριο Αθηνών λειτουργεί ξανά ως εργαλείο χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας

Σύμφωνα με έμπειρο χρηματιστηριακό παράγοντας, οι εταιρείες δεν αναζητούν χρήματα για να καλύψουν αδυναμίες, αλλά για να χρηματοδοτήσουν την επόμενη φάση της ανάπτυξής τους. Και αυτό εξηγεί γιατί αρκετοί επαγγελματίες της αγοράς απορρίπτουν τη σύγκριση με το 1999. Τότε, το χρηματιστήριο είχε μετατραπεί σε αυτοσκοπό. Σήμερα λειτουργεί ξανά ως εργαλείο χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Morgan Stanley: Με τιμή-στόχο στα 27 ευρώ αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ
Business

ΔΕΗ: Ξεκινά κάλυψη η Morgan Stanley με τιμή-στόχο τα 27 ευρώ
Είδη πολυτελείας: Οι οίκοι πολυτελείας στρέφονται στα premium ακίνητα
Business

Όταν μια βιτρίνα αξίζει εκατομμύρια
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί η σημερινή αγορά δεν θυμίζει το 1999
Business

ΧΑ: Γιατί δεν είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του ‘90
AKTOR: Το deal με MOH ξεκλειδώνει έργα στην κυκλική οικονομία
Business

Ισχυρή θέση για έργα 9,5 δισ. χτίζει ο AKTOR - Το deal με MOH
«Επιχειρώ Στερεά»: Πώς θα τύχουν χρηματοδότησης ΜμΕ
Business

«Επιχειρώ Στερεά»: Πώς θα τύχουν χρηματοδότησης ΜμΕ
Σούπερ μάρκετ: Η μάχη του franchise και το παρασκήνιο με την Carrefour
Τρόφιμα – ποτά

Σκληρό ροκ για το franchise των σούπερ μάρκετ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Συντάξεις: Προς νέο ρεκόρ η έξοδος από την εργασία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Γιατί φουσκώνει το κύμα εξόδου προς τη σύνταξη

Οι αιτήσεις για συντάξεις ανήλθαν στις 110.000 στο α΄ εξάμηνο – Τα αίτια της μαζικής φυγής… από την εργασία

Κώστας Παπαδής
Uber: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα – Επιμένει για εξαγορά της Delivery Hero
World

Ανατροπή με την Uber Eats: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τους FT, η Uber Eats παγώνει την είσοδο σε πέντε ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - Εστιάζει στην εξαγορά της Delivery Hero, ιδιοκτήτριας της efood

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τραμπ: Από συμμαχία σε πεδίο επιχειρηματικών deals – Πώς άλλαξε το ΝΑΤΟ
World

Πώς ο Τραμπ μετέτρεψε το ΝΑΤΟ σε πεδίο για business

Ο Τραμπ έχει πείσει τα μέλη του ΝΑΤΟ να επιταχύνουν κατακόρυφα τις δικές τους αμυντικές δαπάνες και να επενδύσουν σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία

Μελίνα Ζιάγκου
Είδη πολυτελείας: Οι οίκοι πολυτελείας στρέφονται στα premium ακίνητα
Business

Όταν μια βιτρίνα αξίζει εκατομμύρια

Παρά τη στασιμότητα των πωλήσεων, οι επενδύσεις σε καταστήματα ναυαρχίδες συνεχίζονται, τα ενοίκια αυξάνονται και οι κορυφαίοι εμπορικοί δρόμοι μένουν χωρίς διαθέσιμους χώρους

Γιώργος Μανέττας
Data center: Το μεγαλύτερο έργο που έχει προταθεί ποτέ έχει επισήμως εγκαταλειφθεί
Ταμείο Ανάκαμψης

Παρελθόν το μεγαλύτερο data center στις ΗΠΑ - Πώς ακυρώθηκε

Πρόσφατα αμερικανική έρευνα έδειξε ότι το 71% των Αμερικανών αντιτίθεται στην κατασκευή data centers στην περιοχή τους

Δημήτρης Σταμούλης
Forbes: Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής
World

Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής - Περιουσίες που ζαλίζουν

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Forbes, η οικογένεια Γουόλτον παραμένει η πλουσιότερη δυναστεία της Αμερικής με εκτιμώμενη περιουσία που υπερβαίνει τα 430 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Η ελληνική αγορά εργασίας πάσχει και από χαμηλές αμοιβές και από εντατικοποίηση της εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πρωταθλήτρια στις ώρες εργασίας η Ελλάδα

Το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως – Οι «πρωταγωνιστές» ανά κλάδο - Τι δείχνει έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Κώστας Παπαδής
Διάστημα: Οι ενστάσεις για την ευρωπαϊκή απάντηση στη SpaceX
World

Πώς η Ευρώπη θα ανταγωνιστεί τη SpaceX - Οι προκλήσεις

Γιατί η συγχώνευση τριών ευρωπαϊκών διαστημικών εταιρειών θα βλάψει ανταγωνισμό και φορολογούμενους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Business
Morgan Stanley: Με τιμή-στόχο στα 27 ευρώ αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ
Business

ΔΕΗ: Ξεκινά κάλυψη η Morgan Stanley με τιμή-στόχο τα 27 ευρώ

Όπως αναφέρει η Morgan Stanley, από το 2019 η ΔΕΗ έχει αναδιαμορφώσει ουσιαστικά τη βάση των περιουσιακών της στοιχείων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί η σημερινή αγορά δεν θυμίζει το 1999
Business

ΧΑ: Γιατί δεν είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του ‘90

Οι ξένοι επενδυτές επιστρέφουν, αλλά αυτή τη φορά αγοράζουν κερδοφορία, επενδυτικά σχέδια και ισχυρούς ισολογισμούς, όχι προσδοκίες

Γιώργος Μανέττας
AKTOR: Το deal με MOH ξεκλειδώνει έργα στην κυκλική οικονομία
Business

Ισχυρή θέση για έργα 9,5 δισ. χτίζει ο AKTOR - Το deal με MOH

Ο Όμιλος AKTOR αν κλείσει το deal με Motor Oil για Ηλέκτωρ και Thalis θα διεκδικήσει έργα απορριμμάτων και διαχείρισης υδάτων

Χρήστος Κολώνας
«Επιχειρώ Στερεά»: Πώς θα τύχουν χρηματοδότησης ΜμΕ
Business

«Επιχειρώ Στερεά»: Πώς θα τύχουν χρηματοδότησης ΜμΕ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ΜμΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το ποσοστό της επιχορήγησης να φτάνει έως και 75%

Σούπερ μάρκετ: Η μάχη του franchise και το παρασκήνιο με την Carrefour
Τρόφιμα – ποτά

Σκληρό ροκ για το franchise των σούπερ μάρκετ

Το ντόμινο των ανακατατάξεων μετά το deal Μασούτη - Κρητικού, το νέο στοίχημα της Carrefour και το επιθετικό πλάνο των ΑΒ Βασιλόπουλος και Metro

Δημήτρης Χαροντάκης
Triumph: Σταθερός ο τζίρος το 2025 για την ελληνική θυγατρική – Αλλά με πίεση στην κέρδη
Business

Triumph: Πώς έκλεισε το 2025 η ελληνική θυγατρική

Στα 25,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο τζίρος για την ελληνική θυγατρική της Triumph International

Πουλερικά: Εξαγορές, συνεργασίες και επενδύσεις διαμορφώνουν το «τρίπτυχο» του κλάδου – Η επόμενη μέρα
Business

Νιτσιάκος VS Πίνδος: Οι τρεις κινήσεις που αλλάζουν τον χάρτη

Στις νέες συνεργασίες βρίσκεται το «ιερό δισκοπότηρο» για ορισμένους παίκτες στα πουλερικά, την ίδια ώρα που άλλες εταιρείες συνεχίζουν επενδύσεις σε εξοπλισμό και παραγωγή

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Latest News
ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή σε απόπειρες εξαπάτησης
Κοινωνία

ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή στις απάτες - «Δεν ζητάμε χρήματα ή τιμαλφή»

Οι επιτήδειοι τηλεφωνούν από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου φορέα

Επιβατική κίνηση: Άνοδος 4,5% στην επιβατική κίνηση το εξάμηνο
Τουρισμός

Απογειώθηκε το Ελ. Βενιζέλος - Αύξηση 4,5% το α΄εξάμηνο [πίνακες]

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση στο Ελ. Βενιζέλος

Ευλογιά προβάτων: Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα σε τρεις εκτροφές στην Πρέβεζα
AGRO

Σε συναγερμό η Πρέβεζα - Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα ευλογιάς προβάτων

Σε αυξημένη επιφυλακή οι κτηνοτρόφοι – Μέτρα για την ευλογιά προβάτων

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές
Ασία

Μικτές τάσεις στις αγορές της Ασίας

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ

Morgan Stanley: Με τιμή-στόχο στα 27 ευρώ αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ
Business

ΔΕΗ: Ξεκινά κάλυψη η Morgan Stanley με τιμή-στόχο τα 27 ευρώ

Όπως αναφέρει η Morgan Stanley, από το 2019 η ΔΕΗ έχει αναδιαμορφώσει ουσιαστικά τη βάση των περιουσιακών της στοιχείων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Σταύρος Παπασταύρου: «Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό»
Green

Σαρωτικές αλλαγές στις εταιρείες ύδρευσης - Το σχέδιο

Αποκλειστικά στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου

ΝΑΤΟ: Η κρίσιμη σύνοδος σε 5 ερωτήσεις – απαντήσεις
World

Τι θα κρίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ σε 5 ερωτήσεις - απαντήσεις

Η φετινή σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αναμένεται να μετατοπίσει τη συζήτηση από τις δεσμεύσεις της ΕΕ για αύξηση των αμυηντικών δαπανών στην υλοποίησή τους

Mitsubishi: Καμπανάκι CEO για την κατασκευή drones από αυτοκινητοβιομηχανίες
World

Mitsubishi: Λάθος η κατασκευή drones από αυτοκινητοβιομηχανίες

Ο επικεφαλής της Mitsubishi Heavy Industries δηλώνει ότι η τακτική αυτή ενέχει τον κίνδυνο να αποτελέσει «τεράστια σπατάλη» των χρημάτων των φορολογουμένων

ΗΠΑ: Μπούμεραγκ για τον Τραμπ ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν άξιζε το κόστος του πολέμου, λένε 6 στους 10 ψηφοφόρους
World

Δεν άξιζε το κόστος του πολέμου, λένε 6 στους 10 Αμερικανούς

Πώς αποτυπώνονται οι τάσεις μεταξύ των ψηφοφόρων στις ΗΠΑ - Τι έδειξε η δημοσκόπηση των FT 4 μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Πετρέλαιο: Υποχωρεί μετά τη συμφωνία του ΟΠΕΚ+ για αύξηση παραγωγής
Commodities

Κάτω από τα 72 δολ. το πετρέλαιο - Προς αύξηση παραγωγής ο ΟΠΕΚ

Η παραγωγή του ΟΠΕΚ αυξάνεται κατά 3,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα τον Ιούνιο από τον Μάιο,

Uber Eats Puts Greece Launch on Hold
English Edition

Uber Eats Puts Greece Launch on Hold

The U.S. company is pausing plans to enter five European markets, including Greece, as it focuses on its pursuit of Delivery Hero, efood's parent company, whose €10 billion acquisition offer was rejected in May

Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο
Κόσμος

Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο

Οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο του NATO, στο περιθώριο της οποίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Αμυντικές δαπάνες, ανακατανομή των βαρών και στήριξη της Ουκρανίας
Κόσμος

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Αμυντικές δαπάνες, ανακατανομή των βαρών και στήριξη της Ουκρανίας

Τι αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 10 Ιουλίου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 10 Ιουλίου

Οι καταβολές αφορούν παροχές, επιδόματα, εφάπαξ, επιδοτούμενες άδειες μητρότητας

Τραμπ: Εξαπολύει νέα φραστική επίθεση στη Μελόνι
Κόσμος

Νέα επίθεση Τραμπ στη Μελόνι

«Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του πάνω από φωτογραφία του με τη Μελόνι, στην πλατφόρμα του Truth Social.

Το φιλοσοφείν της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Το φιλοσοφείν της τεχνητής νοημοσύνης

Ο ρόλος της επιστήμης της Φιλοσοφίας στον κλάδο του AI ως προς την ασφάλεια, τη δεοντολογία και την ισορροπία αλήθειας και κολακείας στις απαντήσεις των γλωσσικών μοντέλων προς τους χρήστες

Νατάσα Μπαστέα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies