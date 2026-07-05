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Δημοπρασία: Πορτρέτο του Δούκα του Ουέλινγκτον πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ 9,6 εκατ. λιρών

Το πορτρέτο πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christie's, σε τιμή που αποτελεί νέο ρεκόρ για έργο του Λόρενς

Tέχνη και Ζωή 05.07.2026, 11:00
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Δημοπρασία: Πορτρέτο του Δούκα του Ουέλινγκτον πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ 9,6 εκατ. λιρών
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Ιστορικό πορτρέτο του Δούκα του Ουέλινγκτον κατέρριψε ρεκόρ τιμής σε δημοπρασία στο Λονδίνο, καθώς αποκτήθηκε έναντι 9,6 εκατομμυρίων λιρών.

Το έργο τέχνης, που απεικονίζει τον Άρθουρ Γουέλσλεϊ, τον 1ο Δούκα του Ουέλινγκτον, ζωγραφίστηκε από τον Τόμας Λόρενς μετά την ήττα του Ναπολέοντα στη Μάχη του Βατερλώ το 1815.

Ο Δούκας έλαβε τον τίτλο του αφού έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ήττα, η οποία τερμάτισε τους Ναπολεόντειους Πολέμους.

Το έργο ήταν αγαπημένο του Δούκα, ο οποίος υπηρέτησε δύο θητείες ως πρωθυπουργός μετά το τέλος της ενεργού στρατιωτικής του καριέρας, και διένειμε πολλά αντίτυπα του σε γνωστούς του.

Το πορτρέτο τελικά πουλήθηκε για 9,67 εκατομμύρια λίρες σε δημοπρασία του οίκου Christie’s, τιμή που αποτελεί νέο ρεκόρ για έργο του Λόρενς.

Η αρχική εκτίμηση ήταν θα πωληθεί μεταξύ 8 εκατομμυρίων και 12 εκατομμυρίων λιρών, σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ.

Η Μάγια Μάρκοβιτς, επικεφαλής της δημοπρασίας έργων μεγάλων ζωγράφων με την οποία ξεκίνησε την Εβδομάδα Κλασικών Έργων του οίκου, τόνισε την «ιστορική προέλευση και την ιστορική σημασία» του πορτρέτου.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα του έργου του Λόρενς που βοήθησε στη εδραίωση της φήμης του και ενθουσίασε τις επόμενες γενιές καλλιτεχνών και συλλεκτών. Ξεκινώντας το 1820, τη χρονιά που ο Λόρενς εξελέγη Πρόεδρος της Βασιλικής Ακαδημίας, όπου ο πίνακας εκτέθηκε αργότερα με μεγάλη αναγνώριση το 1822, ο καλλιτέχνης κατάφερε να διεισδύσει στην αύρα ηρωισμού του Ουέλινγκτον και να αποτυπώσει με μαεστρία την ουσία του ανθρώπου» τόνισε.

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