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«Θα γίνει το δικό μας Θέατρο των Ονείρων» – Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το οποίο θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 θέσεις – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Business of Sport 02.07.2026, 19:33
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«Θα γίνει το δικό μας Θέατρο των Ονείρων» – Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
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Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα γίνει το δικό μας Θέατρο των Ονείρων» και υπογραμμίζοντας ότι η χωρητικότητά του θα είναι πάνω από 53.000 θέσεις.

Υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για να ξεκινήσει τα έργα, τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει με ευθύνη της κυβέρνησης, καθώς δεν υπάρχει η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση για να μπορεί το ύψος του γηπέδου να φτάσει στα 52 με 53 μέτρα.

«Έχουμε την ευλογία οι Ολυμπιακοί να ζούμε τα όνειρά μας ξύπνιοι»

Ο Κώστας Καραπαπάς ήταν αυτός που καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, λέγοντας: «Έχουμε την ευλογία οι Ολυμπιακοί να ζούμε τα όνειρά μας ξύπνιοι», ενώ ευχαρίστησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη για όσα έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης που τόνισε ότι στις 22 Ιουνίου εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά τα σχέδια του Ολυμπιακού για το νέο γήπεδο και υπενθύμισε ότι η ομάδα του Πειραιά «δεν ζητάει τίποτα από το κράτος» παρά μόνο τη νομοθετική ρύθμιση, και όχι χρήματα.

«Καλώ την κυβέρνηση να προχωρήσει στη νομοθετική ρύθμιση», υπογράμμισε.

«Ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό και για την πόλη που γέννησε τον Θρύλο»

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης τόνισε ότι «σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας και για την πόλη που γέννησε τον Θρύλο, μια ιστορική ημέρα για την Ελλάδα».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει τον Ολυμπιακό, αν και δεν ζητάει ούτε ένα ευρώ από το κράτος.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης σημείωσε ότι αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με άλλα στάδια που δεν καθυστέρησαν, αντίθετα υπήρξαν fast – track διαδικασίες.

«Αν είχαμε τη ρύθμιση θα ξεκινούσαμε τον Μάιο» και ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να μπει σε αυτό «τον Αύγουστο του 2028», σημείωσε.

Ο κ. Μαρινάκης ενημέρωσε ότι το γήπεδο θα κοστίσει περισσότερο από 250 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί «από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά».

«Θα γίνει το δικό μας Θέατρο των Ονείρων», είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, καταχειροκροτούμενος.

Το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53.000 θέσεις

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού μίλησε για τους στόχους που είχε θέσει όταν ανέλαβε τον σύλλογο και για τα μελλοντικά σχέδιά του.

Ενημέρωσε ότι το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53.000 θέσεις.

Υπογράμμισε ότι ήθελε και συνεχίζει πάντα να επιδιώκει ο Ολυμπιακός να είναι αυτάρκης και να ανήκει στην ευρωπαϊκή ελίτ των ομάδων, κάτι που έχει αρχίσει να γίνεται με την κατάκτηση των ευρωπαϊκών τροπαίων στο ποδόσφαιρο (Champions League Νέων και Conference League).

Τόνισε ότι ο Ολυμπιακός μαζί με την Μπαρτσελόνα είναι οι δύο κορυφαίοι πολυαθλητικοί σύλλογοι της Ευρώπης.

«300 τίτλοι για τον σύλλογο σε 16 χρόνια. Όχι κι άσχημα», είπε χαρακτηριστικά.

«Αφήστε εμένα να είμαι ο στόχος – Όχι ο Ολυμπιακός»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μίλησε για τις βρώμικες επιθέσεις που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια και είπε: «Αφήστε εμένα να είμαι ο στόχος – Όχι ο Ολυμπιακός».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη φράση του Σταύρου Νταϊφά: «Είστε όλοι νάνοι μπροστά στον Ολυμπιακό», ενώ έπειτα ευχαρίστησε τον Σωκράτη Κόκκαλη για όσα έκανε με το γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το 2004.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το βίντεο με τα σχέδια για το γήπεδο, κάτι που προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό.

Βαγγέλης Μαρινάκης: Το θέμα είναι να μη μείνουμε στις μακέτες

Έπειτα, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

«Το θέμα είναι να μη μείνουμε στις μακέτες», τόνισε και επανήλθε στη νομοθετική ρύθμιση που ζητείται από την κυβέρνηση για να προχωρήσουν άμεσα τα έργα.

Για δύο χρόνια ο Ολυμπιακός θα παίζει στο ΟΑΚΑ, όπως ενημέρωσε, «δεν χωράει άλλο γήπεδο τον κόσμο μας», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε με νόημα: «Ο Ολυμπιακός είναι ένας, δεν μπορεί να το χαλάσει αυτό κανένας ανιψιός ή ξάδερφος».

Στη συνέχεια, έπαιξε ξανά το εντυπωσιακό βίντεο της παρουσίασης του γηπέδου.

Τέλος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους με μία ευχή: «Ελπίζω το επόμενο μας ραντεβού να είναι μέσα στο νέο Καραϊσκάκης στα επόμενα τρία χρόνια».

Πηγή: In.gr

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