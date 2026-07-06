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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σταθεροποιητικά οι αγορές – Άλμα για την EasyJet

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν εξαιρετική επίδοση την περασμένη εβδομάδα

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 06.07.2026, 10:53
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σταθεροποιητικά οι αγορές – Άλμα για την EasyJet
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Με μικρές διακυμάνσεις κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους μεγαλύτερους δείκτες να παραμένουν κοντά στα πρόσφατα ιστορικά υψηλά τους, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στις δηλώσεις κεντρικών τραπεζιτών και σε κρίσιμα οικονομικά στοιχεία που αναμένεται να δημοσιευθούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,04% στις 653 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,26% στις 10.707 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,09% στις 25.802 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,33% στις 8.535 μονάδες.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η EasyJet καταγράφει άνοδο σχεδόν 10%, αφού συμφώνησε στην πρόταση εξαγοράς της Castlelake.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν εξαιρετική επίδοση την περασμένη εβδομάδα, με τους δείκτες STOXX 600 και Euro Stoxx 50 να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά. Η πρόσφατη ανοδική δυναμική επί ευρωπαϊκού εδάφους τροφοδοτήθηκε από μια ευρείας κλίμακας ανακατανομή κεφαλαίων στην αγορά, καθώς οι ενδείξεις αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού και η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ αναζωπύρωσαν την αισιοδοξία ότι οι πιέσεις στα παγκόσμια επιτόκια ενδέχεται να αρχίσουν να υποχωρούν.

Τα ασθενέστερα του αναμενομένου στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ενδέχεται να καθυστερήσει περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στις παγκόσμιες αγορές μετοχών. Παράλληλα, η πρόσφατη πτώση των τιμών του πετρελαίου συνέβαλε στον περιορισμό των ανησυχιών για παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις που προέρχονται από την ενέργεια, οι οποίες είχαν ενταθεί νωρίτερα μέσα στο έτος λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι κυκλικοί κλάδοι, όπως η μεταποίηση, η βιομηχανία και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, προσέλκυσαν ισχυρές εισροές κεφαλαίων την περασμένη εβδομάδα.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη δημοσίευση, την Τετάρτη, των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη νομισματική πολιτική.

Τα πρακτικά εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν έναν σχετικά «σκληρό» (hawkish) τόνο, δεδομένου ότι εννέα μέλη της Fed είχαν προηγουμένως προβλέψει τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων εντός του έτους. Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες προβλέψεις είχαν διαμορφωθεί πριν από την πρόσφατη πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου, εξέλιξη που θα μπορούσε να μεταβάλει την πορεία του πληθωρισμού.

Ιδιαίτερα πυκνό είναι επίσης το πρόγραμμα ομιλιών κορυφαίων στελεχών των κεντρικών τραπεζών. Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά τις τοποθετήσεις του διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, καθώς και των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Ίζαμπελ Σνάμπελ και Φίλιπ Λέιν.

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