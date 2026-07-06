Halcyon Equity Partners: Επενδύει στην Kayak

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Tην επένδυσή του στην Kayak, την ελληνική εταιρεία που παράγει και διανέμει προϊόντα premium παγωτού, frozen yogurt και γλυκών ανακοίνωσε το Halcyon Equity Partners. Η επένδυση αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Halcyon Equity Partners «Invest in the Best of Greece» και στηρίζεται στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο brands της Kayak και στις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Kayak ιδρύθηκε το 1993 από την οικογένεια Σταυρίδη και εξειδικεύεται στην παραγωγή και διανομή premium παγωτών, frozen yogurt και γλυκού, μέσα από τρία διακριτά brands – Kayak, Chillbox και Goatit. Το δίκτυο της Εταιρίας αποτελείται σήμερα από πάνω από 80 ιδιόκτητα και franchise καταστήματα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ενώ τα προϊόντα της διατίθενται σε περισσότερα από 2.000 σημεία HoReCa.

Η Kayak λειτουργεί μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής στο Κορωπί, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την παραγωγή όλων των προϊόντων της. Παράλληλα, τα τρία brands της Εταιρείας καλύπτουν συμπληρωματικά τμήματα της αγοράς: το Kayak, ένα βραβευμένο premium gourmet brand παγωτού και γλυκού, το Chillbox, η κορυφαία αλυσίδα frozen yogurt στην Ελλάδα με τη χαρακτηριστική do-it-yourself φιλοσοφία και το Goatit, ένα healthy concept παγωτού, φτιαγμένο με κατσικίσιο γάλα από επιλεγμένους παραγωγούς της Κρήτης.

Η επένδυση του Halcyon Equity Partners αναμένεται να στηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξης της Kayak, ενισχύοντας τη διεθνή της επέκταση, διευρύνοντας την εμπορική της παρουσία και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω επενδύσεις στην καινοτομία των προϊόντων και στην ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας. Βασικός άξονας του σχεδίου ανάπτυξης είναι μια στοχευμένη στρατηγική συμπληρωματικών εξαγορών, η οποία αναμένεται να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο σημάτων και τη γεωγραφική παρουσία της Εταιρείας. Σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη οργανική ανάπτυξη και τις λειτουργικές βελτιώσεις, η στρατηγική αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Kayak στην αγορά premium παγωτού, frozen yogurt και γλυκών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές.

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«Η συνεργασία μας με το Halcyon Equity Partners αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Kayak. Από το 1993, στόχος μας είναι να δημιουργούμε premium προϊόντα που ενθουσιάζουν τους πελάτες μας, χτίζοντας παράλληλα brands που αντέχουν στο χρόνο. Με τη στήριξη του Halcyon Equity Partners, είμαστε έτοιμοι να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή μας πορεία, να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στην καινοτομία και να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές, μέσω οργανικής ανάπτυξης αλλά και μέσω εξαγορών», δήλωσε ο Άκης Σταυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Kayak.

«Η Kayak συνδυάζει ισχυρή θέση στην αγορά, ένα ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο και ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων στις κατηγορίες του premium παγωτού, του frozen yogurt και των γλυκών. Σε στενή συνεργασία με τους ιδρυτές και τη διοικητική ομάδα, θα στηρίξουμε την επόμενη φάση ανάπτυξη της Εταιρείας και τις περαιτέρω επενδύσεις της στην καινοτομία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που στηρίζουμε την αναπτυξιακή πορεία της Kayak, συνδυάζοντας την οργανική επέκταση με μια ενεργή στρατηγική συμπληρωματικών εξαγορών, η οποία θα ενισχύσει τη θέση της Εταιρίας ώστε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενοποίηση του κλάδου στην Ελλάδα και να επεκτείνει την διεθνή της παρουσία.», δήλωσε η Ελένη Μπαθιανάκη, Managing Partner της Halcyon Equity Partners.