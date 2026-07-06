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Επιβατική κίνηση: Άνοδος 4,5% στην επιβατική κίνηση το εξάμηνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση στο Ελ. Βενιζέλος

Τουρισμός 06.07.2026, 10:19
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Επιβατική κίνηση: Άνοδος 4,5% στην επιβατική κίνηση το εξάμηνο
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Ανοδικά κινήθηκε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας και τον Ιούνιο, με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών να καταγράφει συνολικά 3,51 εκατ. επιβάτες, αυξημένους κατά 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Στους top5 προορισμούς η Ελλάδα

Η επιβατική κίνηση

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ΔΑΑ, η επιβατική κίνηση εσωτερικού αυξήθηκε κατά 2,3%, φθάνοντας τους 1,04 εκατ. επιβάτες, ενώ η διεθνής κίνηση ενισχύθηκε κατά 1,5%, στα 2,48 εκατ. επιβάτες.

Συνολικά, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 15,75 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,5%.

Αναλυτικά, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025, κατά 5,1% και 4,2%, αντίστοιχα

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2026 ανήλθε σε 132.933, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3,9% σε σχέση με το 2025.

Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις, σημείωσαν άνοδο κατά 4,7% και 3,3%, αντίστοιχα.

Ο ελληνικός τουρισμός

Σημειώνεται ότι στην πεντάδα με τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παραμένει η Ελλάδα σύμφωνα με την έρευνα που εκπόνησε η MINDHAUS για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC), με τους Ευρωπαίους να δίνουν σταθερά προτεραιότητα στα ταξίδια ειδικά στη Μεσόγειο, παρά τις οικονομικές πιέσεις, τις γεωπολιτικές εντάσεις και κάποια ακραία καιρικά φαινόμενα

Μάλιστα, το ποσοστό που δήλωσε ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου 2026 είναι κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο σε σχέση με πέρσι, φτάνοτνας το 81%.

Παράλληλα, η πρόθεση ταξιδιού καταγράφει άνοδο σε όλες σχεδόν τις ηλικιακές ομάδες, με το υψηλότερο ποσοστό να συγκεντρώνεται μεταξύ των ταξιδιωτών ηλικίας 45-54 ετών (86%).

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