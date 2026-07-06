Data4: Δύο νέες τοποθετήσεις στην κορυφή του ομίλου

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Η Data4 ενισχύει την ανώτατη διοικητική της ομάδα με δύο νέες τοποθετήσεις, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής της ανάπτυξης στον κλάδο των data centers. Η εταιρεία ανακοίνωσε την ένταξη του Tareq Rajjal στη θέση του Senior Vice President Operations και του David Eames στη θέση του Senior Vice President Engineering, καθώς ο όμιλος προετοιμάζεται για την επόμενη φάση επέκτασης και μετασχηματισμού του στην Ευρώπη.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Data4 επενδύει δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά ψηφιακών υποδομών, με 11 data center campuses, επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 20 δισ. ευρώ και συνολική ισχύ που φτάνει τα 2,2 GW. Στόχος του ομίλου είναι να διπλασιάσει την παρουσία του στην ευρωπαϊκή ήπειρο έως το 2030, αξιοποιώντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες cloud και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι νέες τοποθετήσεις θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες υλοποίησης έργων μεγάλης κλίμακας, με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, πειθαρχία και βιομηχανική αριστεία. Η Data4 επισημαίνει ότι η ενίσχυση της διοικητικής ομάδας είναι κομβικής σημασίας, καθώς η αγορά ψηφιακών υποδομών στην Ευρώπη εισέρχεται σε φάση ταχύτερης ανάπτυξης, με αυξημένες απαιτήσεις σε ασφάλεια, ανθεκτικότητα και απόδοση.

«Τα τελευταία χρόνια, το επιχειρηματικό μας μοντέλο δοκιμάστηκε από νέους πελάτες, νέες τεχνολογίες και νέες αγορές. Για να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της ψηφιακής οικονομίας του αύριο, οφείλουμε να εξελιχθούμε», δήλωσε ο François Sterin, Chief Operating Officer της Data4. Όπως πρόσθεσε, η δημιουργία του Global Infrastructure και η προσθήκη των δύο στελεχών συνιστούν σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία, καθώς θα συμβάλουν στην ταχύτερη παράδοση πιο ανθεκτικών και αποδοτικών ψηφιακών υποδομών.

Ο Tareq Rajjal φέρνει στη Data4 εκτεταμένη εμπειρία στην επιχειρησιακή διαχείριση, έχοντας περάσει από ανώτερες θέσεις στις Amazon Web Services, Amazon Logistics και στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πιο πρόσφατα διετέλεσε Director of AWS Infrastructure Operations, ενώ έχει διατελέσει και Chief Operating Officer στην Aruba στην Ιταλία. Στη νέα του θέση θα έχει την ευθύνη για την ενίσχυση των end-to-end επιχειρησιακών διαδικασιών και τη διαμόρφωση του λειτουργικού μοντέλου που απαιτεί η νέα γενιά ευρωπαϊκών ψηφιακών υποδομών.

Από την πλευρά του, ο David Eames προέρχεται από τη Yondr Group, όπου είχε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρείας από το αρχικό στάδιο σε οργανισμό με δυναμικότητα πολλών εκατοντάδων MW μέσα σε λίγα χρόνια. Στη Yondr ηγήθηκε των Client Solutions και Engineering Strategy, επιβλέποντας τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη βελτιστοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας. Στη Data4 θα αναλάβει τη στρατηγική μηχανικής για ένα πιο τυποποιημένο και προϊοντοκεντρικό μοντέλο υλοποίησης.

Η Data4 εκτιμά ότι οι δύο αυτοί διορισμοί θα ενισχύσουν περαιτέρω την ικανότητά της να βιομηχανοποιήσει το λειτουργικό της μοντέλο και να επιταχύνει την ανάπτυξη hyperscale υποδομών και λύσεων που στηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη. Σε μια αγορά όπου η ζήτηση για cloud και AI υποδομές αυξάνεται ραγδαία, η εταιρεία επιχειρεί να θωρακίσει τη θέση της με πιο ισχυρή διοικητική και τεχνική βάση.