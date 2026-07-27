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Διεθνείς αγορές: Τι περιμένουν οι κεντρικές τράπεζες

Οι κεντρικές τράπεζες και τα στοιχεία για πληθωρισμό και ανάπτυξη βρίσκονται στο επίκεντρο για BofA και Global Macro Watch

World 27.07.2026, 14:05
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Διεθνείς αγορές: Τι περιμένουν οι κεντρικές τράπεζες
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Μία από τις σημαντικότερες εβδομάδες του καλοκαιριού για τις διεθνείς αγορές ξεκινά, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται στις αποφάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών και σε κρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Ξεχωρίζουν οι ανακοινώσεις για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη, καθώς και οι συνεδριάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) και της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE).

Εν αναμονή οι κεντρικές τράπεζες

Βασικό σενάριο των αναλυτών αποτελεί η διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα κατά τη συνεδρίαση της Fed. Ωστόσο, η πρόσφατη άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει αυξήσει την αβεβαιότητα, με τις αγορές να προεξοφλούν πλέον σχεδόν 10 μονάδες βάσης επιπλέον αυξήσεων.

Ιδιαίτερη σημασία θα έχουν και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Ο δομικός δείκτης PCE του Ιουνίου, που αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού για τη Fed, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 0,16% σε μηνιαία βάση, μειώνοντας τον ετήσιο ρυθμό στο 3,3%. Παράλληλα, το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,7% σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, κυρίως λόγω της υποχώρησης των καθαρών εξαγωγών. Αντίθετα, η εγχώρια ζήτηση εκτιμάται ότι θα παραμείνει ισχυρή, με τις καταναλωτικές δαπάνες να αυξάνονται κατά 2,5%.

Ευρωζώνη: Πληθωρισμός και ανάπτυξη στο μικροσκόπιο

Στην Ευρωζώνη, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις πρώτες εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό του Ιουλίου και στο ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου. Η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας εκτιμάται ότι θα οδηγήσει τον γενικό πληθωρισμό στο 2,9%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,4%.

Η οικονομία της Ευρωζώνης προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 0,2% σε τριμηνιαία βάση, αν και οι αναλυτές επισημαίνουν ότι υπάρχουν περιθώρια για θετικές εκπλήξεις, ιδιαίτερα εάν η Ιρλανδία ανακτήσει μέρος της μεγάλης υποχώρησης που σημείωσε κατά το πρώτο τρίμηνο.

Ηνωμένο Βασίλειο: Αναμονή από την Τράπεζα της Αγγλίας

Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται επίσης να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η BoE θα διατηρήσει ισορροπημένη στάση, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων, χωρίς όμως να προαναγγείλει ότι αυτή επίκειται άμεσα. Παρ’ όλα αυτά, οι πρόσφατες πληθωριστικές εξελίξεις αυξάνουν την πιθανότητα πιο «επιθετικής» ρητορικής.

Ιαπωνία: Παύση μετά την αύξηση του Ιουνίου

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 1,00%, μετά την αύξηση που πραγματοποίησε τον Ιούνιο. Στόχος της είναι να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της τελευταίας κίνησης στις χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

Με το δολάριο να κινείται σε νέα υψηλά έναντι του γεν, οι αναλυτές θεωρούν ότι η BoJ θα επιδιώξει να ενισχύσει τις προσδοκίες της αγοράς για νέες αυξήσεις επιτοκίων μέσα στους επόμενους μήνες.

Αναδυόμενες αγορές και οικονομικό ημερολόγιο

Στις αναδυόμενες αγορές, συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής θα πραγματοποιηθούν στην Κολομβία, τη Χιλή, το Πακιστάν, τη Γεωργία και τη Δομινικανή Δημοκρατία. Παράλληλα, θα ανακοινωθούν στοιχεία για τον πληθωρισμό και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στη Βραζιλία, καθώς και στοιχεία απασχόλησης στη Βραζιλία και την Τουρκία.

Το οικονομικό ημερολόγιο της εβδομάδας περιλαμβάνει ακόμη τα στοιχεία για το επιχειρηματικό κλίμα IFO στη Γερμανία, τον δείκτη οικονομικής εμπιστοσύνης και την ανεργία στην Ευρωζώνη, τις εγκρίσεις στεγαστικών δανείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον πληθωρισμό στην Αυστραλία, το μηνιαίο ΑΕΠ του Καναδά και τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Τράπεζας του Καναδά, καθώς και τον δείκτη ΑΕΠ της Σουηδίας.

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