 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(10) "Automotive"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Other"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(10) "Automotive"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Γαλλία – Γερμανία: Τι συμφώνησαν για αυτοκίνητα και «Made in Europe»

Στόχος για Γαλλία και Γερμανία η επίτευξη συμφωνίας πριν από τη συνάντηση των υπουργών Βιομηχανίας της ΕΕ στις 24 Σεπτεμβρίου

World 27.07.2026, 14:00
Σχολιάστε
Γαλλία – Γερμανία: Τι συμφώνησαν για αυτοκίνητα και «Made in Europe»
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Να ενεργοποιήσουν τις συμφωνίες Γαλλίας-Γερμανίας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και του «Made in Europe» επιχειρούν Εμανουέλ Μακρόν και Φρίντριχ Μερτς, μετά τις κοινές υπουργικές συναντήσεις στη Γερμανία την περασμένη εβδομάδα.

Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφεραν στις κυβερνήσεις τους την επίτευξη μιας μεγάλης συμφωνίας που, όπως λένε, θα ενισχύσει την βιομηχανική άμυνα της Ευρώπης και θα αναζωογονήσει την αυτοκινητοβιομηχανία της ένωσης – βασικές προτεραιότητες για τις δύο χώρες.

Η συμφωνία θα συνδυάσει την κίνηση της Γαλλίας να διαθέσει περισσότερες δημόσιες συμβάσεις και επιδοτήσεις για την ευρωπαϊκή βιομηχανία με την προσπάθεια της Γερμανίας να διασώσει τις προβληματικές αυτοκινητοβιομηχανίες της.

Η κατάσταση σε έναν από τους κορυφαίους τομείς βιομηχανίας έχει επιδεινωθεί μετά την πρόσφατη προειδοποίηση της Volkswagen ότι θα πρέπει να περικόψει 100.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως.

Και οι δύο πλευρές πιθανότατα θα χρειαστεί να κάνουν περαιτέρω παραχωρήσεις για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία

Ανταλλάγματα για Γαλλία και Γερμανία

Η συμφωνία θα έβλεπε το Βερολίνο να υποστηρίζει αυστηρότερες διατάξεις περί «Made in Europe» που επιδιώκει το Παρίσι στον ορόσημο του Νόμου περί Βιομηχανικής Επιτάχυνσης της ΕΕ. Αυτό θα περιόριζε ποιοι εμπορικοί εταίροι πληρούν τις προϋποθέσεις για καθεστώς «έμπιστου εταίρου» ισοδύναμο με την Ένωση σε βασικά προγράμματα δημόσιων συμβάσεων και επιδοτήσεων.

Και σε αντάλλαγμα, η Γαλλία θα συμφωνούσε να αποδυναμώσει την προγραμματισμένη σταδιακή κατάργηση των νέων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης από την ΕΕ για το 2035, όπως επιδιώκει το Βερολίνο.

«Μας έχει ανατεθεί η σύναψη μιας ολοκληρωμένης συμφωνίας για αυτά τα θέματα», διευκρίνισε ο Γάλλος υπουργός Βιομηχανίας Σεμπαστιάν Μαρτέν στο POLITICO. «Θα ήταν υπέροχο να έχουμε μια συμφωνία το φθινόπωρο. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορούσαμε να πείσουμε και άλλες χώρες όπως η Ιταλία να συμμετάσχουν. Όλες οι χώρες περιμένουν μια γαλλο-γερμανική συμφωνία».

Γαλλία Γερμανία

Οι διαπραγματεύσεις

Γερμανοί αξωματούχοι από την δική τους πλευρά τόνισαν ότι οι ακριβείς όροι της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη συζητηθεί, καθώς οι συνομιλίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Και οι δύο πλευρές πιθανότατα θα χρειαστεί να κάνουν περαιτέρω παραχωρήσεις για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Γαλλία και Γερμανία θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με στόχο την επίτευξη συμφωνίας πριν από τη συνάντηση των υπουργών Βιομηχανίας της ΕΕ στις 24 Σεπτεμβρίου και τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις 15-16 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Μαρτέν.

Οι συγκυρίες είναι ωστόσο σημαντικές. Από τη μια οι συνομιλίες θα συμπέσουν με δύσκολες διαπραγματεύσεις ΕΕ-Κίνας σχετικά με τον τρόπο εξισορρόπησης του διμερούς εμπορικού ελλείμματος του μπλοκ, ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ την ημέρα.

Ενώ οι κυβερνήσεις και οι νομοθέτες της ΕΕ διαφωνούν για το κείμενο του νόμου περί βιομηχανίας, τον οποίο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θέλει να ψηφίσει μέχρι το τέλος του έτους.

Η Κομισιόν πρότεινε την επέκταση των νέων κανόνων σε μια ομάδα «αξιόπιστων εταίρων» εκτός ΕΕ, των οποίων τα προϊόντα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «Made in Europe»

Το «Made in Europe»

Η Γερμανία και η ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία της πιέζουν εδώ και καιρό για την αποδυνάμωση της σχεδιαζόμενης σταδιακής κατάργησης των νέων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης στην ΕΕ από το 2035, υποστηρίζοντας ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και ότι τα εναλλακτικά καύσιμα θα πρέπει να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο.

Η Γαλλία υπερασπίζεται εδώ και καιρό τον στόχο ως ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ωστόσο, ο Μακρόν έχει γίνει ολοένα και πιο επικριτικός σε τμήματα της πράσινης ατζέντας του μπλοκ και το Παρίσι πρόσφατα άφησε να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτό σε μεγαλύτερη ευελιξία για τους κατασκευαστές που ενισχύουν τις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού και την τοπική παραγωγή.

Η εντονότερη διαφωνία αφορά το νομοσχέδιο για τη βιομηχανία, το οποίο υποστήριξε ο Γάλλος Επίτροπος Οικονομίας Στεφάν Σεζουρνέ, που θα έδινε στις ευρωπαϊκές εταιρείες πλεονέκτημα στις δημόσιες συμβάσεις και στα προγράμματα επιδοτήσεων. Η Γερμανία ήταν επιφυλακτική ως προς τις διατάξεις που φοβάται ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν γραφειοκρατία ή να έρθουν σε αντίθεση με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους.

Για να αποφευχθεί η σύγκρουση με τις εμπορικές δεσμεύσεις του μπλοκ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επέκταση των νέων κανόνων σε μια ομάδα «αξιόπιστων εταίρων» εκτός ΕΕ, των οποίων τα προϊόντα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «Made in Europe» εάν πληρούσαν μια λίστα ελέγχου κριτηρίων που θα καθοριστούν.

Η Γερμανία ήθελε προηγουμένως να συμπεριληφθούν συμμάχοι όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή ο Καναδάς, ενώ η Γαλλία θέλει να περιορίσει το «Made in Europe» αρχικά στα 27 κράτη μέλη του μπλοκ, προτού εξετάσει την επέκτασή του κατά περίπτωση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Διεθνείς αγορές: Τι περιμένουν οι κεντρικές τράπεζες
World

Διεθνείς αγορές: Τι περιμένουν οι κεντρικές τράπεζες
Γαλλία – Γερμανία: Τι συμφώνησαν για αυτοκίνητα και «Made in Europe»
World

Γαλλία – Γερμανία: Τι συμφώνησαν για αυτοκίνητα και «Made in Europe»
Πετρέλαιο: Στην «κόψη του ξυραφιού» η αγορά
Commodities

Η αγορά πετρελαίου στην «κόψη του ξυραφιού»
CXMT: Χρηματιστηριακό ντεμπούτο με άλμα 500%
World

Χρηματιστηριακό ντεμπούτο με άλμα 500% για την CXMT
Ερυθρά Θάλασσα: Πτώση στην κίνηση εμπορικών πλοίων μετά τις επιθέσεις των Χούθι
World

Μειώθηκε η κίνηση στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τις επιθέσεις των Χούθι
Gen Z: Γιατί αρνείται τις προαγωγές
World

Γιατί η Gen Z αρνείται τις προαγωγές - Οι ευθύνες των διευθυντών

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Λογαριασμοί ρεύματος: Το αόρατο κόστος των απλήρωτων οφειλών
Ηλεκτρισμός

Το αόρατο κόστος των απλήρωτων λογαριασμών ρεύματος

Οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος στα 3 δισ. ευρώ – Πόσο κοστίζουν στους συνεπείς καταναλωτές – Η λύση για τις παλιές οφειλές

Χρήστος Κολώνας
Τράπεζες: Σε ποιες υπηρεσίες εισέρχεται η Τεχνητή Νοημοσύνη
Τράπεζες

Πιάνει δουλειά στις τράπεζες η Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι τράπεζες υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις συναλλαγές με τους πελάτες – Η είσοδος των AI Agents

Αγης Μάρκου
Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην ΕΕ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα σε ώρες εργασίας

Διπλάσιο ποσοστό απασχολούμενων στην Ελλάδα έναντι της Ε.Ε. με 49 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως – Η έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Κώστας Παπαδής
ΔΕΘ: Η κυβερνητική στροφή στη μεσαία τάξη – Τι κρύβει το πακέτο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις
Economy

Η στροφή στη μεσαία τάξη - Τι κρύβει το πακέτο της ΔΕΘ

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο στάδιο της μετατόπισης του κυβερνητικού αφηγήματος

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ψηφιακό ευρώ: Τελική ευθεία για το νομοθετικό πλαίσιο στην Ε.Ε.
World

Τελική ευθεία για το ψηφιακό ευρώ – Τι αλλάζει στις συναλλαγές

Την 1η Ιανουαρίου 2027 η έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για το ψηφιακό ευρώ – Ποιες συναλλαγές αφορά – Πότε μπαίνει στη ζωή μας

Τάσος Μαντικίδης
Τα συρρικνούμενα περιθώρια κέρδους της Shein επιβάλλουν XXS… IPO
Reuters Breakingviews

Προς XXS... IPO η Shein - Τα «καμπανάκια»

Πολύ μακριά από την κορυφαία αποτίμησή της, ύψους σχεδόν 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε έναν γύρο χρηματοδότησης το 2022, βρίσκεται η Shein

Katrina Hamlin
Δουνκέρκη: Το βιομηχανικό success story που θέλει η ΕΕ να αντιγράψει
World

Το success story που θέλει να αντιγράψει όλη η Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει νομοσχέδιο που θα απαιτεί από τις κυβερνήσεις να ορίσουν «περιοχές βιομηχανικής επιτάχυνσης»

Δημήτρης Σταμούλης
Wall Street: Ο«Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»
Wall Street

Ο «Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»

Το deja vu του Μπέρι που προέβλεψε την κρίση του 2008

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από World
Διεθνείς αγορές: Τι περιμένουν οι κεντρικές τράπεζες
World

Διεθνείς αγορές: Τι περιμένουν οι κεντρικές τράπεζες

Οι κεντρικές τράπεζες και τα στοιχεία για πληθωρισμό και ανάπτυξη βρίσκονται στο επίκεντρο για BofA και Global Macro Watch

Πετρέλαιο: Στην «κόψη του ξυραφιού» η αγορά
Commodities

Η αγορά πετρελαίου στην «κόψη του ξυραφιού»

Καθώς οι εντάσεις στον Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνονται, οι φόβοι αναζωπυρώνονται σε σχέση με το πετρέλαιο

Γιάννης Αγουρίδης
CXMT: Χρηματιστηριακό ντεμπούτο με άλμα 500%
World

Χρηματιστηριακό ντεμπούτο με άλμα 500% για την CXMT

Η CXMT έγινε η πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία στην ηπειρωτική Κίνα και δεύτερη μεταξύ των κινεζικών ομίλων

Ερυθρά Θάλασσα: Πτώση στην κίνηση εμπορικών πλοίων μετά τις επιθέσεις των Χούθι
World

Μειώθηκε η κίνηση στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τις επιθέσεις των Χούθι

Μόλις έντεκα πλοία με πρώτες ύλες διέσχισαν χθες το Μπαμπ ελ Μάντεμπ

Gen Z: Γιατί αρνείται τις προαγωγές
World

Γιατί η Gen Z αρνείται τις προαγωγές - Οι ευθύνες των διευθυντών

Για τη Gen Z, η επαγγελματική επιτυχία δεν καθορίζεται πλέον από τις προαγωγές, καθώς πολλοί δίνουν προτεραιότητα στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Δουνκέρκη: Το βιομηχανικό success story που θέλει η ΕΕ να αντιγράψει
World

Το success story που θέλει να αντιγράψει όλη η Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει νομοσχέδιο που θα απαιτεί από τις κυβερνήσεις να ορίσουν «περιοχές βιομηχανικής επιτάχυνσης»

Δημήτρης Σταμούλης
Ψηφιακό ευρώ: Τελική ευθεία για το νομοθετικό πλαίσιο στην Ε.Ε.
World

Τελική ευθεία για το ψηφιακό ευρώ – Τι αλλάζει στις συναλλαγές

Την 1η Ιανουαρίου 2027 η έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για το ψηφιακό ευρώ – Ποιες συναλλαγές αφορά – Πότε μπαίνει στη ζωή μας

Τάσος Μαντικίδης
Latest News
HELLENiQ ENERGY: Στα 582 εκατ. ευρώ εκτιμά τα EBITDA β’ τριμήνου η Optima Bank
Business

HELLENiQ ENERGY: Στα 582 εκατ. ευρώ εκτιμά τα EBITDA β’ τριμήνου η Optima Bank

Η Optima Bank εκτιμά ότι τα κέρδη της HELLENiQ ENERGY στο β’ τρίμηνο θα διαμορφωθούν σε 361 εκατ. ευρώ

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 1,8 φορές στο ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ
Business

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 1,8 φορές στο ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

Το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ έκλεισε - Στο 7,87% η απόδοση του

Χρήστος Κολώνας
Wall Street: Έρχονται τα futures επί μεμονωμένων μετοχών
Markets

Πώς θα ποντάρεις στη Wall Street χωρίς να αγοράσεις μετοχή

Η CME Group προσφέρει ένα νέο απλό εργαλείο για στοιχήματα στις πιο δημοφιλείς μετοχές της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Imperial Brands Hellas: Αναγνώριση από κορυφαίους θεσμούς επιχειρηματικής αριστείας
Business

Imperial Brands Hellas: Αναγνώριση από κορυφαίους θεσμούς επιχειρηματικής αριστείας

Η Imperial Brands Hellas βρίσκεται σε μια χρονιά-ορόσημο, κατά την οποία συμπληρώνει 45 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά

Τακαΐτσι: Πέφτει δημοσκοπικά – Τι σημαίνει για το γιεν και τα ομόλογα
Markets

Τακαΐτσι: Πέφτει δημοσκοπικά – Τι σημαίνει για το γιεν και τα ομόλογα

Οι στρατηγικοί αναλυτές εκφράζουν φόβους για κυβερνητικές πολιτικές που θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο γιεν και στα ομόλογα

Ακρίβεια: Προεκλογική πρεμούρα για τα καύσιμα και τις τιμές στα ράφια
Macro

Προεκλογική πρεμούρα για την ακρίβεια

Η κυβέρνηση ανακοινώνει πυροσβεστικά μέτρα για την ακρίβεια - Φωτιά οι τιμές στα καύσιμα - Αναγγελίες για πρόσθετες παρεμβάσεις - Διαβεβαιώσεις για τα τιμολόγια στο νερό

Χρήστος Κολώνας
Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου για ΔΕΘ: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Economy

Η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου

Τη συναντίληψη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στην οικονομία επιβεβαίωσαν οι δύο πλευρές με αφορμή τη ΔΕΘ

Εξαμίλια Κορινθίας: Εντοπίστηκε σορός στο εργοστάσιο που καίγεται
Κοινωνία

Εξαμίλια Κορινθίας: Εντοπίστηκε σορός στο εργοστάσιο που καίγεται

Πάνω από 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα έχουν σπεύσει στο εργοστάσιο που έχει τυλιχτεί στις φλόγες στα Εξαμίλια Κορινθίας

Διεθνείς αγορές: Τι περιμένουν οι κεντρικές τράπεζες
World

Διεθνείς αγορές: Τι περιμένουν οι κεντρικές τράπεζες

Οι κεντρικές τράπεζες και τα στοιχεία για πληθωρισμό και ανάπτυξη βρίσκονται στο επίκεντρο για BofA και Global Macro Watch

Γαλλία – Γερμανία: Τι συμφώνησαν για αυτοκίνητα και «Made in Europe»
World

Γαλλία – Γερμανία: Τι συμφώνησαν για αυτοκίνητα και «Made in Europe»

Στόχος για Γαλλία και Γερμανία η επίτευξη συμφωνίας πριν από τη συνάντηση των υπουργών Βιομηχανίας της ΕΕ στις 24 Σεπτεμβρίου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Gazprom: Ανακοίνωσε νέο ρεκόρ στις προμήθειες φυσικού αερίου στην Κίνα
Ενέργεια

Gazprom: Νέο ρεκόρ στις εξαγωγές φυσικού αερίου στην Κίνα

Η Μόσχα και το Πεκίνο προχωρούν στην κατασκευή του νέου αγωγού φυσικού αερίου, Power of Siberia 2

Τράπεζες: Επιτάχυνε η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας τον Ιούνιο
Τράπεζες

«Ανέβασαν« ρυθμό οι χορηγήσεις δανείων τον Ιούνιο

Στο 8,8% ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής χρηματοδότησης τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος

Καταθέσεις: Άλμα άνω των 8,5 δισ. ευρώ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Ιούνιο
Τράπεζες

Άλμα 8,5 δισ. στις καταθέσεις τον Ιούνιο

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προήλθε από τις επιχειρήσεις, των οποίων οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 7,580 δισ. ευρώ, ενώ των νοικοκυριών κατά 995 εκατ. ευρώ

Ειδική άδεια μητρότητας: Διευρύνονται οι δικαιούχοι – Η διαδικασία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αλλαγές στην άδεια μητρότητας - Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για την ειδική άδεια μητρότητας

Συντάξεις-Επιδόματα: Ξεκίνησε η εβδομάδα πληρωμών – Ποιοι και πότε θα πάνε ταμείο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Εβδομάδα πληρωμών - Ποιοι και πότε πάνε ταμείο

Ξεκινά ο νέος κύκλος καταβολών με τις συντάξεις Αυγούστου, ενώ ακολουθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

ΟΠΑ: Πιστοποίηση με «Άριστα» των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πιστοποίηση με «Άριστα» των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΟΠΑ

Όλα τα ΠΜΣ που εποπτεύει διοικητικά το ΟΠΑ αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν με «Άριστα»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies