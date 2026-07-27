Γαλλία – Γερμανία: Τι συμφώνησαν για αυτοκίνητα και «Made in Europe»

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Να ενεργοποιήσουν τις συμφωνίες Γαλλίας-Γερμανίας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και του «Made in Europe» επιχειρούν Εμανουέλ Μακρόν και Φρίντριχ Μερτς, μετά τις κοινές υπουργικές συναντήσεις στη Γερμανία την περασμένη εβδομάδα.

Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφεραν στις κυβερνήσεις τους την επίτευξη μιας μεγάλης συμφωνίας που, όπως λένε, θα ενισχύσει την βιομηχανική άμυνα της Ευρώπης και θα αναζωογονήσει την αυτοκινητοβιομηχανία της ένωσης – βασικές προτεραιότητες για τις δύο χώρες.

Η συμφωνία θα συνδυάσει την κίνηση της Γαλλίας να διαθέσει περισσότερες δημόσιες συμβάσεις και επιδοτήσεις για την ευρωπαϊκή βιομηχανία με την προσπάθεια της Γερμανίας να διασώσει τις προβληματικές αυτοκινητοβιομηχανίες της.

Η κατάσταση σε έναν από τους κορυφαίους τομείς βιομηχανίας έχει επιδεινωθεί μετά την πρόσφατη προειδοποίηση της Volkswagen ότι θα πρέπει να περικόψει 100.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως.

Και οι δύο πλευρές πιθανότατα θα χρειαστεί να κάνουν περαιτέρω παραχωρήσεις για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία

Ανταλλάγματα για Γαλλία και Γερμανία

Η συμφωνία θα έβλεπε το Βερολίνο να υποστηρίζει αυστηρότερες διατάξεις περί «Made in Europe» που επιδιώκει το Παρίσι στον ορόσημο του Νόμου περί Βιομηχανικής Επιτάχυνσης της ΕΕ. Αυτό θα περιόριζε ποιοι εμπορικοί εταίροι πληρούν τις προϋποθέσεις για καθεστώς «έμπιστου εταίρου» ισοδύναμο με την Ένωση σε βασικά προγράμματα δημόσιων συμβάσεων και επιδοτήσεων.

Και σε αντάλλαγμα, η Γαλλία θα συμφωνούσε να αποδυναμώσει την προγραμματισμένη σταδιακή κατάργηση των νέων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης από την ΕΕ για το 2035, όπως επιδιώκει το Βερολίνο.

«Μας έχει ανατεθεί η σύναψη μιας ολοκληρωμένης συμφωνίας για αυτά τα θέματα», διευκρίνισε ο Γάλλος υπουργός Βιομηχανίας Σεμπαστιάν Μαρτέν στο POLITICO. «Θα ήταν υπέροχο να έχουμε μια συμφωνία το φθινόπωρο. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορούσαμε να πείσουμε και άλλες χώρες όπως η Ιταλία να συμμετάσχουν. Όλες οι χώρες περιμένουν μια γαλλο-γερμανική συμφωνία».

Οι διαπραγματεύσεις

Γερμανοί αξωματούχοι από την δική τους πλευρά τόνισαν ότι οι ακριβείς όροι της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη συζητηθεί, καθώς οι συνομιλίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Και οι δύο πλευρές πιθανότατα θα χρειαστεί να κάνουν περαιτέρω παραχωρήσεις για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Γαλλία και Γερμανία θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με στόχο την επίτευξη συμφωνίας πριν από τη συνάντηση των υπουργών Βιομηχανίας της ΕΕ στις 24 Σεπτεμβρίου και τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις 15-16 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Μαρτέν.

Οι συγκυρίες είναι ωστόσο σημαντικές. Από τη μια οι συνομιλίες θα συμπέσουν με δύσκολες διαπραγματεύσεις ΕΕ-Κίνας σχετικά με τον τρόπο εξισορρόπησης του διμερούς εμπορικού ελλείμματος του μπλοκ, ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ την ημέρα.

Ενώ οι κυβερνήσεις και οι νομοθέτες της ΕΕ διαφωνούν για το κείμενο του νόμου περί βιομηχανίας, τον οποίο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θέλει να ψηφίσει μέχρι το τέλος του έτους.

Η Κομισιόν πρότεινε την επέκταση των νέων κανόνων σε μια ομάδα «αξιόπιστων εταίρων» εκτός ΕΕ, των οποίων τα προϊόντα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «Made in Europe»

Το «Made in Europe»

Η Γερμανία και η ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία της πιέζουν εδώ και καιρό για την αποδυνάμωση της σχεδιαζόμενης σταδιακής κατάργησης των νέων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης στην ΕΕ από το 2035, υποστηρίζοντας ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και ότι τα εναλλακτικά καύσιμα θα πρέπει να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο.

Η Γαλλία υπερασπίζεται εδώ και καιρό τον στόχο ως ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ωστόσο, ο Μακρόν έχει γίνει ολοένα και πιο επικριτικός σε τμήματα της πράσινης ατζέντας του μπλοκ και το Παρίσι πρόσφατα άφησε να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτό σε μεγαλύτερη ευελιξία για τους κατασκευαστές που ενισχύουν τις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού και την τοπική παραγωγή.

Η εντονότερη διαφωνία αφορά το νομοσχέδιο για τη βιομηχανία, το οποίο υποστήριξε ο Γάλλος Επίτροπος Οικονομίας Στεφάν Σεζουρνέ, που θα έδινε στις ευρωπαϊκές εταιρείες πλεονέκτημα στις δημόσιες συμβάσεις και στα προγράμματα επιδοτήσεων. Η Γερμανία ήταν επιφυλακτική ως προς τις διατάξεις που φοβάται ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν γραφειοκρατία ή να έρθουν σε αντίθεση με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους.

Για να αποφευχθεί η σύγκρουση με τις εμπορικές δεσμεύσεις του μπλοκ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επέκταση των νέων κανόνων σε μια ομάδα «αξιόπιστων εταίρων» εκτός ΕΕ, των οποίων τα προϊόντα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «Made in Europe» εάν πληρούσαν μια λίστα ελέγχου κριτηρίων που θα καθοριστούν.

Η Γερμανία ήθελε προηγουμένως να συμπεριληφθούν συμμάχοι όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή ο Καναδάς, ενώ η Γαλλία θέλει να περιορίσει το «Made in Europe» αρχικά στα 27 κράτη μέλη του μπλοκ, προτού εξετάσει την επέκτασή του κατά περίπτωση.