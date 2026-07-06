Κατασχέσεις: «Ξεμπλοκάρουν» οι πωλήσεις στα ακίνητα – Τα κριτήρια

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«Ξεμπλοκάρει» η πώληση χιλιάδων ακινήτων που έχουν κατασχεθεί για οφειλές προς την εφορία όπως προβλέπει απόφαση της ΑΑΔΕ.

Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να προχωρήσουν στην πώληση του δεσμευμένου ακινήτου τους και να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο από το τίμημα της συναλλαγής.

Πρώτιστος στόχος της ρύθμισης είναι να αρθούν τα εμπόδια που μέχρι σήμερα μπλόκαραν τις μεταβιβάσεις

Οι κατασχέσεις και τα ακίνητα

Η νέα διαδικασία προβλέπει ότι, με την πώληση του ακινήτου, μέρος του τιμήματος θα πηγαίνει υποχρεωτικά στο Δημόσιο για την αποπληρωμή της οφειλής. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του συνολικού χρέους.

Με αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο εισπράττει άμεσα μέρος των οφειλών, ενώ ο ιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει στην πώληση του ακινήτου και να ρυθμίσει το υπόλοιπο χρέος.

Ειδικότερα, η νέα ρύθμιση που ενεργοποιείται με την έκδοση της απόφασης της ΑΑΔΕ προβλέπει τα εξής:

1. Η Φορολογική Διοίκηση, μετά από αίτηση του οφειλέτη, εκδίδει απόφαση άρσης κατάσχεσης που έχει επιβάλει σε ακίνητό του για βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, ενόψει μεταβίβασής του από επαχθή αιτία με τίμημα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι όροι:

Πληρούνται κατά τον χρόνο αποδέσμευσης, οι όροι χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.

Το τίμημα της μεταβίβασης δεν δύναται να υπολείπεται της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή έχει προσδιορισθεί κατά τον χρόνο της κατάσχεσης.

Όταν η εμπορική αξία του ακινήτου είναι κατώτερη της αντικειμενικής αξίας αυτού, λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία.

Σε περίπτωση που η κατάσχεση έχει επιβληθεί πέραν της πενταετίας πριν από την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης προσκομίζει έκθεση εκτίμησης της εμπορική αξίας του υπό μεταβίβαση ακινήτου από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή.

Από το τίμημα της μεταβίβασης, παρακρατείται και αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο στη Φορολογική Διοίκηση, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του συνόλου του τρέχοντος υπολοίπου της επιβληθείσας κατάσχεσης. Το ποσοστό παρακράτησης προσδιορίζεται με βάση κριτήρια φορολογικής συνέπειας του οφειλέτη και εισπραξιμότητας της εναπομένουσας οφειλής και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του 25%.

Αν το ποσό που προκύπτει από την παρακράτηση είναι μεγαλύτερο, παρακρατείται και αποδίδεται το μεγαλύτερο ποσό για την άρση της κατάσχεσης.

Σε περίπτωση που το ποσό της παρακράτησης, υπερβαίνει το τίμημα, παρακρατείται και αποδίδεται το σύνολο του τιμήματος και η κατάσχεση αίρεται για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.

2. Αν οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν καλυφθεί πλήρως με εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, δεν εφαρμόζεται ο όρος του 25% παρακράτησης.

Όταν πληρούνται οι παραπάνω όροι, η ΑΑΔΕ εκδίδει άμεσα την απόφαση άρσης κατάσχεσης. Ο Διοικητής καθορίζει τη διαδικασία, το έντυπο της απόφασης, τη διάρκεια ισχύος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων φορολογικής συνέπειας και εισπραξιμότητας της υπόλοιπης οφειλής.

Πρώτιστος στόχος της ρύθμισης είναι να αρθούν τα εμπόδια που μέχρι σήμερα μπλόκαραν τις μεταβιβάσεις, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπήρχε ενδιαφερόμενος αγοραστής και η πώληση θα μπορούσε να οδηγήσει στην είσπραξη μέρους της οφειλής από το Δημόσιο.

Σήμερα, η κατάσχεση από την Εφορία συχνά δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση μιας αγοραπωλησίας, ακόμη και όταν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και η πώληση θα απέφερε έσοδα στο Δημόσιο. Με τη νέα διαδικασία, οι μεταβιβάσεις θα μπορούν να γίνονται κανονικά, ενώ το Δημόσιο θα εισπράττει άμεσα μέρος της οφειλής.

Παράλληλα, η αγορά ακινήτων αναμένεται να αποκτήσει μια σημαντική «ανάσα», καθώς θα μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες ακίνητα που παρέμεναν εγκλωβισμένα λόγω των κατασχέσεων.