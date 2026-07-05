Καραγκούνης: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας

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Οριστική λύση στις εκκρεμότητες που αφορούν τις συντάξεις χηρείας και τις δύο εθνικές συντάξεις προανήγγειλε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Όπως ανέφερε, η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα παρουσιαστεί εντός του Ιουλίου, ενώ η εφαρμογή της θα ξεκινήσει περίπου έναν μήνα μετά τη δημοσίευσή της.

Τι είπε ο Κώστας Καραγκούνης για τις συντάξεις χηρείας

Ο κ. Καραγκούνης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ολοκληρώνει μια εκκρεμότητα πολλών ετών, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις έχουν μόνιμο χαρακτήρα και στηρίζονται στα πρόσθετα έσοδα που προκύπτουν από τις διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, με κυριότερη την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Όπως εξήγησε, η πρώτη κατηγορία αφορά περίπου 8.500 συνταξιούχους χηρείας του Δημοσίου, οι οποίοι, μετά την παρέλευση της τριετίας από τον θάνατο του συζύγου ή της συζύγου τους, έβλεπαν το ποσοστό της σύνταξης να μειώνεται από το 70% στο 35%. Με τη νέα ρύθμιση, το ποσοστό θα επανέλθει στο 70%, όπως ανακοίνωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε περίπου 75.000 συνταξιούχους χηρείας του ιδιωτικού τομέα, για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η προβλεπόμενη περικοπή μετά την τριετία. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι δεν θα υποστούν καμία μείωση στη σύνταξή τους, ούτε θα κληθούν να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά, ξεκαθάρισε.

Δεν θα υπάρξει καμία περικοπή

Επιπλέον, όπως είπε στο ertnews, 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο συντάξεις θα συνεχίσουν να εισπράττουν και τις δύο εθνικές συντάξεις, παρά το γεγονός ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προέβλεπε διαφορετική αντιμετώπιση. «Δεν θα υπάρξει καμία περικοπή», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δίνει συνολική λύση τόσο στις συντάξεις χηρείας όσο και στο ζήτημα των δύο εθνικών συντάξεων.

Ο υφυπουργός συνέδεσε τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις με τα αποτελέσματα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, υποστηρίζοντας ότι από την έναρξη της εφαρμογής της έχουν δηλωθεί περισσότερες από 8 εκατομμύρια επιπλέον υπερωρίες, γεγονός που, όπως είπε, αποτυπώνει την πραγματική εικόνα της αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο καλύπτει πλέον περισσότερους από δύο εκατομμύρια εργαζόμενους, ενώ συνεχώς επεκτείνεται σε νέους κλάδους. Αυτή την περίοδο εφαρμόζεται πιλοτικά σε τομείς όπως τα νοσοκομεία, τα θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, οι υπηρεσίες υποστήριξης της απασχόλησης και οι τηλεπικοινωνίες, με τον σχεδιασμό να προβλέπει περαιτέρω διεύρυνση έως τον Οκτώβριο του 2026.

Ο κ. Καραγκούνης ανέφερε ακόμη ότι η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχει αποφέρει στο κράτος πρόσθετα έσοδα ύψους 517 εκατ. ευρώ, τα οποία, όπως είπε, δημιουργούν τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες κοινωνικές παρεμβάσεις υπέρ εργαζομένων και συνταξιούχων.

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Απαντώντας στην κριτική περί προεκλογικού χαρακτήρα των μέτρων, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις δεν είναι συγκυριακές, αλλά βασίζονται σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που δημιουργούν σταθερά δημόσια έσοδα. «Ό,τι ανακοινώνουμε έχει μόνιμο χαρακτήρα. Για να προχωρούν τέτοιες πολιτικές, πρέπει να υπάρχουν τα αντίστοιχα δημοσιονομικά ισοδύναμα», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά την προστασία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών, ο κ. Καραγκούνης σημείωσε ότι το υπουργείο εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια παύσεις εργασιών σε εξωτερικούς χώρους όταν επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υπενθύμισε ότι μόνο το προηγούμενο έτος εκδόθηκαν 13 σχετικές εγκύκλιοι, με στόχο την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση.

Παράλληλα, επισήμανε ότι προβλέπονται οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, όπως προσαρμογή του ωραρίου, τηλεργασία όπου είναι εφικτό, παροχή διαλειμμάτων και κατάλληλων χώρων ανάπαυσης, καθώς και ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες εργαζομένων.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2019, ενώ έχουν ενταθεί και οι κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας.

Τέλος, ανακοίνωσε τη δημιουργία Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο, καλύπτοντας, όπως είπε, μια διαχρονική εκκρεμότητα και ενισχύοντας τους ελεγκτικούς μηχανισμούς στην περιοχή.